СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?

13:43 08.11.2025

"Великий государственный деятель, посланный свыше": Трамп осыпал Токаева и Мерзиеева золотым дождем контрактов

Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?



Ирина Мишина

Материал комментируют:

Борис Шмелев

8 ноября 2025



Встреча лидеров 5-и республик Средней Азии с Дональдом Трампом, состоявшаяся в Вашингтоне 6 ноября, оказалась из разряда тех, о которых говорят: "пафосная". Каких только высокопарных слов не был удостоен американский президент! Думаю, европейскому человеку такое и в голову бы не пришло, но Восток, как известно, дело тонкое.



"Я убежден, что вы - великий государственный деятель, посланный свыше", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по-английски (переведенную на русский стенограмму встречи приводит AKIPress). Казахстанский президент убежден, что "мудрая и сильная политика" президента США находит поддержку во всем мире и что "миллионы людей и лидеры многих стран мира благодарны" ему. Сегодня Америка вступает в свой новый "золотой век", и это вдохновляет казахстанцев строить сильное и справедливое государство на основе закона и порядка", - добавил Токаев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пошел еще дальше. "У нас вас называют президентом мира. Вы смогли остановить восемь войн! И я убежден, что войну* между Россией и Украиной тоже сможете остановить только вы. И мы очень на это надеемся", - заявил Мирзиеев на встрече с Трампом.



Помимо красивых слов, встреча эта имела конкретные результаты. Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что за время визита Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более $17 млрд.



Говоря об Узбекистане, Дональд Трамп привел в своей соцсети Truth Social еще более впечатляющие цифры. По его словам, США заключили с Узбекистаном торгово-экономическое соглашение на более чем $135 млрд. "Я рад объявить о заключении невероятного торгово-экономического соглашения между Соединенными Штатами и Узбекистаном", - добавил он в посте.



Что могло привлечь Трампа в Центральной и Средней Азии и что получат взамен от США участники встречи "5+1"? И как это отразится на отношениях постсоветских азиатских республик с Россией? Эти вопросы "СП" попросила прокомментировать директора Центра сравнительно-политологических исследований Института международных экономических и политических исследований РАН Бориса Шмелева.



"СП": Борис Александрович, почему встреча пяти лидеров Средней Азии с Трампом состоялась именно сейчас? Что стало поводом?



- Повод - Генассамблея ООН в Нью-Йорке, на которую приехали руководители постсоветских республик Средней Азии.



Но на самом деле Трамп точно выбрал момент, когда он может перехватить инициативу у России, которая переживает не самую простую экономическую ситуацию. Не зря английская газета Observer еще в 90-х вынесла в заголовок: "Кто владеет Средней Азией - тот владеет миром".



Заключение сделок важно и для этих постсоветских республик. В Казахстане, к примеру, в будущем году президентские выборы, положение Токаева достаточно неустойчиво, а заключенные миллиардные контракты с США могут укрепить его власть.



Ведь в Казахстане поставили цель: войти к 2050 году в топ-30 экономически развитых стран мира.



"СП": Говорят, Трамп всегда чувствует запах нефти, и его интерес к сотрудничеству с Казахстаном в этом плане понятен. Но западные компании уже до него начали там разработку нефтяных месторождений. Не будет ли конфликта интересов?



- Развитие нефтегазового сектора в свое время позволило республике стать одним из экономических лидеров Центрально-Азиатского региона. Казахские нефтяные месторождения разрабатывают с привлечением многих иностранных компаний - в основном британских и французских.



Shell, Chevron, Exxon Mobil, Eni, CNPC, TotalEnergies, которые давно осваивают казахские месторождения, не намерены терять свои доходы. Местные добывающие предприятия, в том числе с участием Китая, поставляют нефть на внутренний рынок Казахстана в среднем по 25 долларов за баррель, а с трех основных месторождений, где главенствуют западные компании, на внутренний рынок не попадает почти ничего. Но Токаева это устраивает.



Кроме того, в нефтегазовой отрасли Казахстана работают американские сервисные компании: Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford. Видимо, они усилят свое присутствие. Помимо этого, США, судя по всему, будут "входить в долю" с национальными казахскими нефтедобывающими компаниями.



"СП": Не поверю, что США интересуют в Казахстане только нефть. Столь масштабный контракт - 17 млрд долларов, должен подразумевать еще какое-то сотрудничество.



- Речь может идти о закупке казахского урана. Его запасы в мире подходят к концу, и Казахстан тут очень кстати. Помимо этого, в Восточном Казахстане добывают цинк и олово. Но дело не в этом, а в американских инвестициях в казахскую экономику.



"СП": В Казахстане Россия строит первую в стране АЭС. И власти Казахстана уже утвердили главного подрядчика для ее строительства. Не станут ли США конкурентом "Росатому"?



- Нет, были сведения, что США будут строить в Казахстане другую АЭС. Конфликтовать с Россией на ее поле бизнеса Трамп не станет, он уважает правила коммерции.



"СП": Что получат США от других республик, кроме лояльности?



- От Узбекистана ничего особенно получить нельзя. Там есть только людской ресурс и самое большое население в Средней Азии.



Но для США эта республика важна геополитически. Взамен Узбекистан получит инвестиции, предприятия, возможно, откроют какие-то совместные производства по пошиву одежды из местного хлопка.



Для Ташкента важна индустриализация, потому что после распада СССР там собственное производство так и не смогли наладить.



Теперь, видимо, надежды в этом плане возлагают на США. То же самое можно сказать о Таджикистане и Киргизии - бедных странах, в которых, если поискать, можно найти разве что редкоземы.



"СП": В какой форме США потребуют от республик Средней Азии благодарности? Это не могут быть военные базы, к примеру?



- Без согласия России США не будут размещать военные базу в регионе. "Главный миротворец" понимает, какой может быть наша реакция, учитывая, что мы начали СВО, чтобы устранить военное присутствие НАТО у наших границ. Военные базы НАТО были в Киргизии и Узбекистане, но в нулевых мы добились их вывода и расформирования. Не хотелось бы повторения.



"СП": 12 ноября в Москве ждут президента Казахстана с официальным визитом. Выходит, Токаев играет в двух командах сразу?



- Политика стран Центральной и Средней Азии сейчас базируется на понимании того, что экономика "большого брата" - России, для них не привлекательна. Понимая, что вся экономика России сейчас подчинена военным целям, ЕС и США начали экспансию в Центральной и Средней Азии.



В России тоже все это видят, понимают и стараются соблюдать баланс интересов. В Москве Путин с Токаевым, думаю, будут обсуждать вопросы параллельного импорта и платежные системы, через которые можно проводить расчеты.



"СП": Встреча "5+1" в Америке - это удар по интересам России?



- С точки зрения геополитики - это урон для России. Есть риск, что вокруг нас образуется пояс государств, которые при определенных обстоятельствах могут перестать считать Россию союзником. Но рядом - Китай, который никогда не позволит развернуться в этом регионе американской экспансии.



* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)