 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.11.2025
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Мария Захарова: Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал за океан
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
05:12  Батькины секреты: чем Белоруссия отличается от всех бывших республик СССР, - Виталий Орлов
03:31  "Три трудные истины о климате". Билл Гейтс сворачивает зеленую повестку в США
01:42  МИД: Таджикистан обеспокоен санкциями ЕС в отношении банков республики
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
13:43 08.11.2025

"Великий государственный деятель, посланный свыше": Трамп осыпал Токаева и Мерзиеева золотым дождем контрактов
Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?

Ирина Мишина
Материал комментируют:
Борис Шмелев
8 ноября 2025

Встреча лидеров 5-и республик Средней Азии с Дональдом Трампом, состоявшаяся в Вашингтоне 6 ноября, оказалась из разряда тех, о которых говорят: "пафосная". Каких только высокопарных слов не был удостоен американский президент! Думаю, европейскому человеку такое и в голову бы не пришло, но Восток, как известно, дело тонкое.

"Я убежден, что вы - великий государственный деятель, посланный свыше", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по-английски (переведенную на русский стенограмму встречи приводит AKIPress). Казахстанский президент убежден, что "мудрая и сильная политика" президента США находит поддержку во всем мире и что "миллионы людей и лидеры многих стран мира благодарны" ему. Сегодня Америка вступает в свой новый "золотой век", и это вдохновляет казахстанцев строить сильное и справедливое государство на основе закона и порядка", - добавил Токаев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пошел еще дальше. "У нас вас называют президентом мира. Вы смогли остановить восемь войн! И я убежден, что войну* между Россией и Украиной тоже сможете остановить только вы. И мы очень на это надеемся", - заявил Мирзиеев на встрече с Трампом.

Помимо красивых слов, встреча эта имела конкретные результаты. Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что за время визита Токаева в США компании двух стран заключили сделки на сумму более $17 млрд.

Говоря об Узбекистане, Дональд Трамп привел в своей соцсети Truth Social еще более впечатляющие цифры. По его словам, США заключили с Узбекистаном торгово-экономическое соглашение на более чем $135 млрд. "Я рад объявить о заключении невероятного торгово-экономического соглашения между Соединенными Штатами и Узбекистаном", - добавил он в посте.

Что могло привлечь Трампа в Центральной и Средней Азии и что получат взамен от США участники встречи "5+1"? И как это отразится на отношениях постсоветских азиатских республик с Россией? Эти вопросы "СП" попросила прокомментировать директора Центра сравнительно-политологических исследований Института международных экономических и политических исследований РАН Бориса Шмелева.

"СП": Борис Александрович, почему встреча пяти лидеров Средней Азии с Трампом состоялась именно сейчас? Что стало поводом?

- Повод - Генассамблея ООН в Нью-Йорке, на которую приехали руководители постсоветских республик Средней Азии.

Но на самом деле Трамп точно выбрал момент, когда он может перехватить инициативу у России, которая переживает не самую простую экономическую ситуацию. Не зря английская газета Observer еще в 90-х вынесла в заголовок: "Кто владеет Средней Азией - тот владеет миром".

Заключение сделок важно и для этих постсоветских республик. В Казахстане, к примеру, в будущем году президентские выборы, положение Токаева достаточно неустойчиво, а заключенные миллиардные контракты с США могут укрепить его власть.

Ведь в Казахстане поставили цель: войти к 2050 году в топ-30 экономически развитых стран мира.

"СП": Говорят, Трамп всегда чувствует запах нефти, и его интерес к сотрудничеству с Казахстаном в этом плане понятен. Но западные компании уже до него начали там разработку нефтяных месторождений. Не будет ли конфликта интересов?

- Развитие нефтегазового сектора в свое время позволило республике стать одним из экономических лидеров Центрально-Азиатского региона. Казахские нефтяные месторождения разрабатывают с привлечением многих иностранных компаний - в основном британских и французских.

Shell, Chevron, Exxon Mobil, Eni, CNPC, TotalEnergies, которые давно осваивают казахские месторождения, не намерены терять свои доходы. Местные добывающие предприятия, в том числе с участием Китая, поставляют нефть на внутренний рынок Казахстана в среднем по 25 долларов за баррель, а с трех основных месторождений, где главенствуют западные компании, на внутренний рынок не попадает почти ничего. Но Токаева это устраивает.

Кроме того, в нефтегазовой отрасли Казахстана работают американские сервисные компании: Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger и Weatherford. Видимо, они усилят свое присутствие. Помимо этого, США, судя по всему, будут "входить в долю" с национальными казахскими нефтедобывающими компаниями.

"СП": Не поверю, что США интересуют в Казахстане только нефть. Столь масштабный контракт - 17 млрд долларов, должен подразумевать еще какое-то сотрудничество.

- Речь может идти о закупке казахского урана. Его запасы в мире подходят к концу, и Казахстан тут очень кстати. Помимо этого, в Восточном Казахстане добывают цинк и олово. Но дело не в этом, а в американских инвестициях в казахскую экономику.

"СП": В Казахстане Россия строит первую в стране АЭС. И власти Казахстана уже утвердили главного подрядчика для ее строительства. Не станут ли США конкурентом "Росатому"?

- Нет, были сведения, что США будут строить в Казахстане другую АЭС. Конфликтовать с Россией на ее поле бизнеса Трамп не станет, он уважает правила коммерции.

"СП": Что получат США от других республик, кроме лояльности?

- От Узбекистана ничего особенно получить нельзя. Там есть только людской ресурс и самое большое население в Средней Азии.

Но для США эта республика важна геополитически. Взамен Узбекистан получит инвестиции, предприятия, возможно, откроют какие-то совместные производства по пошиву одежды из местного хлопка.

Для Ташкента важна индустриализация, потому что после распада СССР там собственное производство так и не смогли наладить.

Теперь, видимо, надежды в этом плане возлагают на США. То же самое можно сказать о Таджикистане и Киргизии - бедных странах, в которых, если поискать, можно найти разве что редкоземы.

"СП": В какой форме США потребуют от республик Средней Азии благодарности? Это не могут быть военные базы, к примеру?

- Без согласия России США не будут размещать военные базу в регионе. "Главный миротворец" понимает, какой может быть наша реакция, учитывая, что мы начали СВО, чтобы устранить военное присутствие НАТО у наших границ. Военные базы НАТО были в Киргизии и Узбекистане, но в нулевых мы добились их вывода и расформирования. Не хотелось бы повторения.

"СП": 12 ноября в Москве ждут президента Казахстана с официальным визитом. Выходит, Токаев играет в двух командах сразу?

- Политика стран Центральной и Средней Азии сейчас базируется на понимании того, что экономика "большого брата" - России, для них не привлекательна. Понимая, что вся экономика России сейчас подчинена военным целям, ЕС и США начали экспансию в Центральной и Средней Азии.

В России тоже все это видят, понимают и стараются соблюдать баланс интересов. В Москве Путин с Токаевым, думаю, будут обсуждать вопросы параллельного импорта и платежные системы, через которые можно проводить расчеты.

"СП": Встреча "5+1" в Америке - это удар по интересам России?

- С точки зрения геополитики - это урон для России. Есть риск, что вокруг нас образуется пояс государств, которые при определенных обстоятельствах могут перестать считать Россию союзником. Но рядом - Китай, который никогда не позволит развернуться в этом регионе американской экспансии.

* Имеется в виду специальная военная операция (СВО)

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762598580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  