|Мария Захарова: Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал за океан
15:52 08.11.2025
8 ноября 2025
Высказывания экс-президента США Джо Байдена в попытке дискредитировать действующего главу Белого дома Дональда Трампа могли поставить под сомнение демократичность монархических государств Европы. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так Захарова прокомментировала заявление Байдена, в котором он назвал Трампа тем, кто "позорит США". Кроме того, по мнению экс-лидера Соединенных Штатов, "при демократии отсутствуют какие-либо короли".
"Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король [Великобритании] Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия", - написала она в Telegram-канале.
Захарова также не исключила, что после подобных высказываний у Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в обязанности которой входит принятие резолюций с осуждением отката Испании, Нидерландов, Бельгии, Дании, Швеции и других стран Европы от демократии, "прибавится работы".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 22 сентября заявил, что люди наконец-то начали распознавать "ложные нарративы Байдена" и "глобалистскую медиамашину".