Мария Захарова: Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал за океан

15:52 08.11.2025

8 ноября 2025



Высказывания экс-президента США Джо Байдена в попытке дискредитировать действующего главу Белого дома Дональда Трампа могли поставить под сомнение демократичность монархических государств Европы. Об этом 8 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



