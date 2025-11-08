Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Президент Соединенных Штатов впервые встретился одновременно с пятью главами государств Средней Азии. Что ожидали от этой встречи, каким на самом деле оказался ее результат – и как происходящее связано с особенностями нового внешнеполитического подхода Дональда Трампа?



6 ноября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимал в Белом доме лидеров среднеазиатских стран. Президентов Казахстана (Касым-Жомарта Токаева), Киргизии (Садыра Жапарова), Узбекистана (Шавката Мирзиеева), Таджикистана (Эмомали Рахмона) и Туркменистана (Сердара Бердымухаммедова). Это была встреча в рамках существующего уже 10 лет формата C5+1 – то есть Средняя Азия плюс Соединенные Штаты – однако в предыдущие годы среднеазиатские представители встречались в основном с госсекретарем США или даже его заместителем. И Трамп сейчас своеобразно извинился за такое игнорирование среднеазиатской пятерки.



"Это сердце Евразии, регион с колоссальным потенциалом. Это часть мира когда-то была часть древнего Шелкового пути. Великая история! К сожалению, предыдущие президенты США полностью игнорировали его, кстати, очень богатый регион, но мы исправляем эту ошибку", – заявил американский лидер.



Сейчас же игнорирования не было и в помине. На встрече со среднеазиатскими лидерами присутствовал не только Трамп, но и вице-президент Джей Ди Вэнс, а также госсекретарь Марко Рубио.



И действительно, Средняя Азия является важным пространством на мировой шахматной доске. Через нее идут сухопутные торговые коридоры, которые связывают Китай с Европой. Через нее создаются коридоры, которые должны связать Россию и отчасти Китай с Индийским океаном. Из нее КНР получает значительную часть своих энергоносителей. Средняя Азия имеет и значительный потенциал нестабильности, серьезную угрозу для России и Китая.



Именно поэтому Вашингтон намерен конкурировать с российским и китайским влиянием в Средней Азии. Именно поэтому ряд российских и зарубежных СМИ писали о том, что на этом саммите Штаты будут склонять среднеазиатских лидеров к геополитическим авантюрам. Однако ничего этого не произошло.



Отчасти потому, что у данных лидеров уже давно сформировался мощный инстинкт самосохранения. Они знают, что они зажаты между Китаем, Россией и Ираном, – а значит и о том, любые попытки играть против интересов этих трех стран в пользу далекого и ненадежного Вашингтона может дорого им стоить. Одно дело заниматься многовекторной дипломатией (которой они и занимаются долгие годы, пытаясь сбалансировать китайское влияние американским), а другое – занимать сторону Вашингтона в региональных спорах.



Сами же встречи "5+1", а также двусторонние контакты с Соединенными Штатами они использовали лишь для того, чтобы повысить свой политический вес и найти у американцев деньги на какие-то гуманитарные проекты. Вероятно, они рассчитывали, что эта схема сработает и на этот раз – поэтому славословили американского президента.



"Вы – великий государственный лидер, посланный небесами для того, чтобы вернуть в политику США здравый смысл и традиции, которые мы все ценим. Причем как политику внутреннюю, так и внешнюю. За это миллионы людей Вам благодарны", – заявил Токаев.



"В Узбекистане вас называют "президентом мира" – вы завершили восемь войн, и я верю, что именно вы сможете остановить войну между Россией и Украиной",



– менее помпезно, но все равно льстиво высказался Шавкат Мирзиеев.



Однако никаких бонусов за это лидеры Средней Азии не получили. Вместо того, чтобы получать деньги, они за сам факт приема в Вашингтоне вынуждены были их заплатить.



В частности, Ташкент обещал дать Вашингтону колоссальную сумму. "В течение следующих трех лет Узбекистан … инвестирует почти 35 млрд долларов в ключевые американские отрасли, включая важнейшие полезные ископаемые, авиацию, производство автозапчастей, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, химическую промышленность, информационные технологии и другие. А в течение следующих десяти лет - больше чем на 100 млрд долларов", – заявил Трамп. Для понимания, 35 млрд долларов – это весь государственный бюджет Узбекистана.



Заявление Астаны о заключении сделок с американскими компаниями на сумму в 17 млрд долларов тоже вызывает вопросы. Фактически Казахстану навязана серия соглашений по закупке в США различных товаров и услуг.



Таким образом, Трамп теперь и в Средней Азии продвигает свою модель внешней политики, включающий требование от региональных властей льготных условий инвестиций, захват интересных месторождений, а также максимально быстрый вывод капиталов и ресурсов с минимальной локализацией внутри экономики. Так же, как это он делает, например, с Украиной.



Также Вашингтон рассматривает регион как поставщика полезных ископаемых. Прежде всего урана и редкоземов.



"В Таджикистане действуют более 70 компаний с участием американского капитала. Отмечая ход и результаты двустороннего сотрудничества в сфере промышленности Таджикистана, включая добычу и переработку полезных ископаемых, особенно редких, было признано полезным расширение таких связей", – рассказывает администрация президента Таджикистана об итогах переговоров.



Ну и, наконец, свое получили и американские авиастроители. Национальные авиаперевозчики Казахстана, Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о покупке самолетов Boeing – соответственно, 15, 22 и 14.



Теоретически лидеры стран Средней Азии, которых развели на многомиллиардные контракты, могли бы пойти по европейскому пути. То есть ничего Трампу не платить и ждать, пока он уйдет и на его место не придет "классический" президент, который будет снова оплачивать их многовекторность и публичную лояльность.



Однако внутриполитические тенденции в США показывают, что такого счастья они могут и не дождаться. У власти в Вашингтоне будет либо изоляционист-трампист, либо радикальный леволиберал, который будет давить на Среднюю Азию из-за нарушений там прав человека. И возможно, что поставка редкоземельных металлов и покупка "Боингов" – еще не самый худший вариант общения с Соединенными Штатами.