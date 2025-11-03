В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов

17:35 08.11.2025

В Ташкенте в пользу владельцев снесенных строений взыскано около 200 млрд сумов



По данным Бюро принудительного исполнения, всего по делам о незаконно снесенного жилья, производственных зданиях и других объектах в пользу собственников взыскано 538 млрд сумов компенсации.



В рамках исполнительных действий, проведенных Ташкентским городским управлением Бюро принудительного исполнения и его территориальными отделами, были удовлетворены интересы владельцев по 63 исполнительным производствам. Выплаты осуществлены на основании законных документов и направлены на возмещение нанесенного материального ущерба.



За прошедший период текущего года в производство территориальных отделов поступило более 130 тысяч исполнительных документов на общую сумму требований 2,8 трлн сумов. В результате проведенных мероприятий завершено свыше 75 тысяч исполнительных производств, а всего взыскано более 538 млрд сумов.



Кроме того, в пользу граждан обеспечено взыскание на сумму 247,7 млрд сумов, из которых свыше 6,4 млрд сумов составили долги по заработной плате, а 241,3 млрд сумов направлены на возмещение причиненного ущерба.



Подготовил:

Вадим Султанов



***



По состоянию на 8 ноября 2025 года 538 миллиардов узбекских сумов (UZS) составляют приблизительно почти 4 миллиарда рублей (RUB) или 45 миллионов долларов США (USD).

На начало 2025 года средняя стоимость 1 кв.м жилья в Ташкенте составляла 14 миллионов сумов.