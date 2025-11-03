Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий действующий авианосец "Фуцзянь" (видео)

01:00 09.11.2025

Си Цзиньпин принял участие в церемонии принятия на вооружение китайского авианосца "Фуцзянь"



Санья, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял участие в церемонии принятия на вооружение и вручения флага первому оснащенному электромагнитными катапультами китайскому авианосцу "Фуцзянь" [Fujian] в провинции Хайнань /Южный Китай/.



Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателем Центрального военного совета, после церемонии поднялся на авианосец и проинспектировал его в одном из военно-морских портов города Санья.



