|Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий действующий авианосец "Фуцзянь" (видео)
01:00 09.11.2025
Си Цзиньпин принял участие в церемонии принятия на вооружение китайского авианосца "Фуцзянь"
Санья, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял участие в церемонии принятия на вооружение и вручения флага первому оснащенному электромагнитными катапультами китайскому авианосцу "Фуцзянь" [Fujian] в провинции Хайнань /Южный Китай/.
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателем Центрального военного совета, после церемонии поднялся на авианосец и проинспектировал его в одном из военно-морских портов города Санья.
"Фуцзянь", которому был присвоен бортовой номер 18, стал третьим по счету действующим авианосцем страны. Он был спущен на воду в июне 2022 года и назван в честь одноименной китайской провинции.
В церемонии приняли участие около 2000 представителей военно-морских сил и учреждений, участвовавших в создании авианосца.
На церемонии Си Цзиньпин вручил флаг Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ капитану и политическому комиссару авианосца "Фуцзянь", а также сфотографировался с ними на память.
На борту судна Си Цзиньпин был проинформирован о развитии отечественной отрасли авианосцестроения, получив представление о систематических боевых возможностях авианосцев и системе электромагнитных катапульт.
На полетной палубе были последовательно размещены палубные самолеты нового поколения, в том числе истребители "Цзянь-35" /J-35/ и "Цзянь-15Т" /J-15T/, а также самолет "Кунцзин-600" /KongJing-600/. Беседуя с пилотами палубных самолетов, Си Цзиньпин призвал их постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и боевую выучку, а также вносить свой вклад в развитие боевых возможностей авианосца "Фуцзянь".
Си Цзиньпин посетил командную вышку авианосца "Фуцзянь", чтобы познакомиться с ситуацией в области управления полетами и выполнения взлетно-посадочных операций. Затем он проследовал в пилотную рубку, где расписался в вахтенном журнале.
Си Цзиньпин лично принял решение об установке на авианосце "Фуцзянь" системы электромагнитных катапульт. В среду он посетил зону управления этой системой и внимательно наблюдал за рабочим процессом.
Он также осмотрел столовую авианосца и каюты экипажа, чтобы поближе познакомиться с условиями жизни офицеров и матросов.
На церемонии, состоявшейся в среду, также присутствовали Цай Ци и Чжан Гоцин. Председательствовал на ней Чжан Шэнминь.