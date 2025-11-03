 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.11.2025
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий действующий авианосец "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
02:12  У Британии есть за что ненавидеть Россию, - Ирина Алкснис
00:05  ВС РФ расширили масштаб наступления на логистику Северска – итоговая сводка Readovka за 3 октября
Понедельник, 03.11.2025
18:04  Ташкент: Художник, которого пытались стереть. Inkuzart вернулся с новой провокационной работой
17:43  Взгляд: Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
16:56  СМИ обсуждают новый проект ВМФ России. Сколько "Посейдонов" поместится в "Хабаровске"? - Юрий Баранчик
14:07  Казахстан готовится к паводкам: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
12:38  В Таджикистане рассмотрен проект бюджета на 2026 год и прогноз на 2027-2028 годы
10:31  В Туркмении на заседании Государственного совета безопасности силовики отчитались за 10 месяцев текущего года
06:03  Инопланетный корабль 3I/ATLAS неожиданно изменил траекторию за Солнцем и ускорился
05:36  Визит президента Финляндии в ЦА: экономика или стремление оттеснить Россию? - Азиз Абдраимов
Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий действующий авианосец "Фуцзянь" (видео)
01:00 09.11.2025

Си Цзиньпин принял участие в церемонии принятия на вооружение китайского авианосца "Фуцзянь"

Санья, 7 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду принял участие в церемонии принятия на вооружение и вручения флага первому оснащенному электромагнитными катапультами китайскому авианосцу "Фуцзянь" [Fujian] в провинции Хайнань /Южный Китай/.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателем Центрального военного совета, после церемонии поднялся на авианосец и проинспектировал его в одном из военно-морских портов города Санья.



"Фуцзянь", которому был присвоен бортовой номер 18, стал третьим по счету действующим авианосцем страны. Он был спущен на воду в июне 2022 года и назван в честь одноименной китайской провинции.

В церемонии приняли участие около 2000 представителей военно-морских сил и учреждений, участвовавших в создании авианосца.

На церемонии Си Цзиньпин вручил флаг Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ капитану и политическому комиссару авианосца "Фуцзянь", а также сфотографировался с ними на память.



На борту судна Си Цзиньпин был проинформирован о развитии отечественной отрасли авианосцестроения, получив представление о систематических боевых возможностях авианосцев и системе электромагнитных катапульт.

На полетной палубе были последовательно размещены палубные самолеты нового поколения, в том числе истребители "Цзянь-35" /J-35/ и "Цзянь-15Т" /J-15T/, а также самолет "Кунцзин-600" /KongJing-600/. Беседуя с пилотами палубных самолетов, Си Цзиньпин призвал их постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и боевую выучку, а также вносить свой вклад в развитие боевых возможностей авианосца "Фуцзянь".



Си Цзиньпин посетил командную вышку авианосца "Фуцзянь", чтобы познакомиться с ситуацией в области управления полетами и выполнения взлетно-посадочных операций. Затем он проследовал в пилотную рубку, где расписался в вахтенном журнале.

Си Цзиньпин лично принял решение об установке на авианосце "Фуцзянь" системы электромагнитных катапульт. В среду он посетил зону управления этой системой и внимательно наблюдал за рабочим процессом.

Он также осмотрел столовую авианосца и каюты экипажа, чтобы поближе познакомиться с условиями жизни офицеров и матросов.

На церемонии, состоявшейся в среду, также присутствовали Цай Ци и Чжан Гоцин. Председательствовал на ней Чжан Шэнминь.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762639200


