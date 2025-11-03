ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября

04:00 09.11.2025

КОНСТАНТИНОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: бои в городской черте и продвижение к железнодорожной станции. В КОНСТАНТИНОВКЕ российские подразделения расширяют зону контроля, продвигаясь вглубь городской застройки. До железнодорожной станции остается около 900 метров, где противник удерживает один из укрепрайонов южной части города. Бои ведутся в условиях плотной застройки, с применением штурмовых групп и инженерных подразделений для расчистки зданий



Севернее АЛЕКСАНДРО-КАЛИНОВО российские силы продвинулись вперед, занимая посадки и опорные пункты противника. Действия направлены на расширение флангового давления.



В ИВАНОПОЛЬЕ идут ожесточенные уличные бои. Подразделения ВС РФ закрепились на восточных подступах и ведут штурм центральной части населенного пункта. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, однако российские силы продолжают последовательно выдавливать его из укреплений, закрепляясь на ключевых позициях.



Из ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ поступают оперативные сведения не только об освобождении села ВОЛЧЬЕ на востоке ПОКРОВСКОГО, но и о начале боев за ОРЕСТОПОЛЬ. Орестополь примыкает к большому селу ВЕЛИКОМИХАЙЛОВКА, взятие которого открывает прямой путь к трассе от Покровского на ГАВРИЛОВКУ, что позволит зайти в тыл обороняющимся порядкам нацистов



