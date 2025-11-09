Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов

11:30 09.11.2025

Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных активов России для выдачи режиму Зеленского "репарационного кредита



09.11.2025 | Алексей БЕЛОВ



Накануне агентство Reuters сообщило, что, несмотря на заверения американского президента Дональда Трампа в том, что использование Европой замороженных российских активов для помощи украинскому режиму – это дело самой Европы, США в целом поддерживают этот план, полагая (по крайней мере, так пишет Reuters), что это поможет ускорить процесс "завершения войны".



"США полностью поддерживают план Евросоюза использовать замороженные российские активы для помощи Украине и ускорения окончания войны. Европейская комиссия предлагает задействовать до 185 млрд евро из примерно 210 млрд, находящихся в европейских банках, не прибегая к прямой конфискации. После вторжения России в 2022 году США и их союзники заморозили около 300 млрд долларов активов российского Центробанка. План ЕС тормозится из-за возражений Бельгии, где размещена большая часть средств. На фоне этого Германия предположила, что серия дронов над бельгийскими объектами может быть предупреждением Москвы, которая уже пообещала "болезненный ответ" в случае изъятия активов", – отмечается в сообщении агентства.



Ну что касается подлинно мефистофелевской позиции по этому вопросу Соединенных Штатов, называющих "способом достижения мира" абсолютно незаконное изъятие российских денег с целью дальнейшего их использования для закупки европейскими странами (у США) оружия для киевского режима – каким образом это должно приблизить конец войны, догадайтесь сами, у меня не получилось, то это тема для отдельного разговора.



Сегодня же я предлагаю поговорить о том, почему Европа с таким маниакальным упорством ищет способ залезть в российский карман. На этот вопрос есть сразу три варианта ответа, каждый из которых является верным, и в целом они только дополняют друг друга.



Итак, ответ первый, самый простой: изъятие российских ЗВР, хранящихся (по большей части) на депозитариях бельгийского фонда Euroclear, – это часть русофобской политики ЕС по нанесению России ущерба. В данном случае материального.



Но если бы все ограничивалось лишь животной ненавистью европейских чиновников к нашей стране, возможно, эта тема в Европе не обсуждалась бы сегодня так остро. Эмоции, в конце концов, можно унять силой воли. А вот для того, чтобы найти денег на продолжение войны на Украине, одного лишь желания явно маловато.



И это вторая причина, по которой российские деньги не просто видятся, а на самом деле являются единственным средством, с помощью которого европейские русофобы могли бы продлить существование киевского режима.



У самой Европы на это ресурсов нет. А с тех пор, как США поставили европейцев в ситуацию необходимости оплачивать поставки американского оружия Киеву из собственного кармана, сакраментальный вопрос "где деньги, Зин?" стал для них поистине судьбоносным.



Но и это на самом деле лишь часть проблемы. Не секрет, что практически любой политический процесс (даже войну) на Западе привыкли рассматривать как инвестиции. Как это выглядит в самом вульгарном понимании, можно легко понять, проследив за действиями Вашингтона.



Вложить деньги в свержение режима в какой-то стране, привести к власти марионеточное правительство, подсадить его на американские кредиты и по итогу получить здесь контроль за всеми мало-мальски ценными активами – это стандартная схема, применявшаяся США не раз и не два.



Далеко за конкретными примерами ходить ненужно, их десятки, но, пожалуй, ярчайшим из них за последние годы была именно Украина. Начать с тех самых пресловутых $5 млрд, которые, по словам Виктории Нуланд, Вашингтон потратил на подготовку и проведение в Киеве государственного переворота, вошедшего в историю под названием "Евромайдан".



Но на этом западные инвестиции в "Незалежную", а если говорить совсем конкретно, в подготовку ее к прямому военному столкновению с Россией, разумеется, не закончились.



За прошедшие с 2014 года 11 лет Запад выдал Украине денег на десятки и даже сотни миллиардов долларов, рассчитывая вернуть это все сторицей, после того как Россия "падет, сокрушенная мощью западных санкций и ударов ВСУ". Не срослось.



А после того, как стало окончательно понятно, что ждать "перемоги" не приходится, в Европе начали срочно искать способ вложенные средства вернуть. Трамп в этом смысле поступил решительнее и проще, навязав Украине кабальный договор по природным ресурсам, а европейцам – все финансовые заботы о поддержании жизнеспособности киевского режима.



И вот тут-то и начались разговоры про изъятие российских ЗВР в форме так называемого "репарационного кредита", то есть выдачи Киеву очередного займа под гарантии будущих репараций со стороны РФ.



Звучит однозначно как бред сумасшедшего, но других идей у них не оказалось. Как пишет Politico, Европейский Союз активизирует обсуждения с Бельгией вопроса о выдаче кредита Киеву на сумму €140 миллиардов.



"Финальный этап переговоров о займе, обеспеченном замороженными активами России в Бельгии, состоялся в пятницу. В ходе встречи делегация ЕС попыталась убедить бельгийские власти учесть все финансовые и юридические риски, связанные с данной сделкой", – отмечается в публикации.



В свою очередь бельгийское агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных активов России для выдачи "репарационного кредита" Украине.



Но самое забавное в сложившейся ситуации то, что, даже если бы бельгийцы согласились нарушить законы и все писанные и неписанные правила и пошли бы на беспрецедентный риск для европейской финансовой системы, фактически украв чужие деньги, ни одного евроцента из означенной выше суммы Украина все равно не увидела бы. Вся она без остатка пошла бы на погашение прежних задолженностей киевского режима перед своими спонсорами.



И это третий вариант ответа на вопрос, зачем Европе красть российские деньги.



Накануне Financial Times со ссылкой на украинский Минфин сообщила, что Украине не удалось договориться с инвесторами о пересмотре долга на $2,6 млрд, который зависит от будущего экономического роста страны.



"Главная причина – инвесторы не уверены, когда закончится война, а значит, не могут оценить, как будет развиваться украинская экономика. Речь идет о так называемых варрантах, которые Украина выпустила еще десять лет назад – после аннексии Крыма. Тогда страна уже проводила реструктуризацию долгов, и эти ценные бумаги были частью соглашения. В прошлом году их временно исключили из новых переговоров из-за сложности условий, но теперь для выполнения программы МВФ Киеву нужно все же достичь договоренности с держателями варрантов", – пишет FT.



Как подчеркивают эксперты, во многом (если не во всем) продолжение поддержки Киева со стороны МВФ зависит от готовности Евросоюза выделить Украине те самые €140 млрд кредита, "обеспеченного доходами от замороженных российских активов".



"Во время нынешних переговоров Киев предлагал инвесторам обменять варранты на деньги или облигации, но договориться не удалось. В комитете крупнейших держателей бумаг – среди которых хедж-фонды VR Capital и Aurelius Capital – потребовали дополнительных гарантий, опасаясь, что по мере затягивания войны Украина может вновь попросить кредиторов списать часть долгов, как это уже произошло в прошлом году с долгом на 20 млрд долларов", – отмечается в публикации.



То есть понимаете, в чем дело? Новые кредиты нужны не только для того, чтобы с их помощью расплатиться по старым, но и как гарантия того, что Украина завтра, прошу прощения, просто не закончится как государство, оставив всех ее западных спонсоров у разбитого корыта.



Та же Politico прямо пишет о том, что "МВФ и страны-доноры рассматривают конфискацию российских активов как единственный потенциальный источник покрытия бюджетного дефицита Украины в среднесрочной перспективе".



Таким образом, речь идет о судьбе "Незалежной" в целом, а не только о ее способности продолжать войну, и соответственно, о судьбе вложенных в украинский проект западных денег, которые могут просто сгореть в случае победы России.



Победы, которая для любого здравомыслящего человека выглядит неизбежной.



На Западе тоже не дураки сидят, по крайней мере среди тамошних финансистов таковых нет. Но когда на кону потеря сотен миллиардов, здравый смысл отступает перед соломинкой призрачной надежды на то, что все еще можно как-то изменить к лучшему.



Вот только на деле все это не более чем агония, а изъятие российских ЗВР способно разве что ее немного продлить, но развернуть ситуацию в пользу Украины (читай: ее западных спонсоров), увы, не в силах.



И потому то, что мы наблюдаем сегодня в Европе – это стадия торга, за которой рано или поздно придет депрессия, а следом и принятие. Принятие того неоспоримого факта, что Запад проиграл.