Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева

Анна КРЯЖЕВА



О проблемах Каспийского моря и прилегающего к нему побережья "Ритм Евразии" пишет регулярно. Понятно, что существующие проблемы решать лучше всего во взаимодействии всех прикаспийских государств.



Первостепенной проблемой для природного водоема является обмеление, но есть в сфере интересов наших соседей и сугубо экономические аспекты.



Как предупреждают ученые, тенденция обмеления Каспия, которую наблюдают приблизительно с 1985 года, продолжается и в текущем году. Основной причиной специалисты называют природные факторы, такие как соотношение речного притока и испарения, усиливающееся из-за изменений климата. И хотя некоторые инициативы выглядят весьма спорно, общие усилия помогают малыми шагами восстанавливать самое крупное в мире бессточное озеро, каким официально считается Каспий.



Отметим, что первые шаги на международном уровне уже сделаны:



- в 2024 году разработана и внедрена Каспийская экологическая программа при участии ООН;



- страны региона разрабатывают систему мониторинга уровня воды с едиными стандартами;



- в совместных планах – создание трансграничных заповедников.



Однако этих мер для решения давней проблемы явно не хватает. Как отмечают в мировой ученой среде, есть более эффективные способы воздействия:



- организовать международный фонд спасения Каспия с бюджетом не менее $500 млн в год;



- выработать и внедрить единые стандарты водопользования для всех прикаспийских стран;



- ввести запрет на строительство новых плотин по впадающим в Каспий рекам.



Важность подобных инициатив и связей между региональными соседями продиктована экологическими происшествиями на водоеме. В начале ноября стало известно, что на берегу Каспийского моря в Казахстане были обнаружены туши более сотни тюленей. Информацию подтвердила пресс-служба департамента экологии Мангистауской области.



Чиновники сообщили, что сигнал тревоги о найденных тушах тюленей на морском побережье подали местные жители. "Совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей", – отметили представители ведомства. Сотрудники департамента сделали отбор проб морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района, подозревая, что гибель животных – следствие загрязнения вод.



К сожалению, массовая гибель тюленей на Каспии происходит не впервые. Ровно год назад, в ноябре прошлого года, специалисты Института гидробиологии и экологии Казахстана сообщили, что с 27 сентября по 5 ноября на побережье обнаружили 420 мертвых тюленей. Экологи разошлись тогда во мнениях и заявили, что причинами могут быть как природные факторы – землетрясения или выбросы газа, так и техногенные – загрязнение моря, а также болезнь.



Подобные эпизоды заставляют соседей по Каспию организовать тесную работу, направленную на мониторинг за состоянием моря и его очищением. В конце октября в Москве с рабочим визитом побывал министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев. В ходе его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым были поднят и вопрос Каспия.



Как сообщил российский министр, стороны "отметили сохраняющуюся и даже возрастающую востребованность совместной работы на Каспии. Сошлись во мнении, что пять прикаспийских государств обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря, несут ответственность за устойчивое развитие в регионе, обеспечение там мира и безопасности, как это и закреплено в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря".



Москва и Астана проявили интерес и назвали позитивным предложение Тегерана провести VII Каспийский саммит в столице Ирана 12 августа 2026 г. Символично, что встречу запланировали на День Каспия. Эта встреча должна дать импульс совместным усилиям всей "пятерки".



Усилия Казахстана



Однако будущую встречу Москва и Астана не намерены ждать бездейственно.



На международном уровне проблему Каспия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял 9 октября во время выступления на II саммите "Центральная Азия – Россия", прошедшем в Душанбе. Страны региона, по его словам, вынуждены преодолевать беспрецедентные экологические вызовы, которые требуют преодоления за счет системных шагов, скоординированных решений и мер на уровне правительств и профильных ведомств.



"В этой связи предлагается учредить совет министров стран Центральной Азии и России по экологическим вопросам. Пристального внимания, на мой взгляд, требует состояние трансграничных рек и Каспийского моря", – значится в заявлении президента РК.



Он также сообщил, что поручил разработать проект межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспия в тесном взаимодействии с партнерскими странами.



Интерес и инициативы России



В Российской Федерации экологическими проблемами заняты не менее, чем политическими и социальными. Касается это и экологического бедствия на Каспии. В конце лета Москва призвала прикаспийские страны объединить усилия для решения проблемы снижения уровня Каспийского моря. Озвучил этот призыв на встрече с заместителями глав правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. По словам российского чиновника, Каспийское море – это стратегически важный водоем как с точки зрения экологии, так и экономики. Уменьшение уровня воды в нем уже негативно сказывается на сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, добыче природных ресурсов и туризме. Он уточнил, что обнажение прибрежных территорий скажется деградацией почв и приведет к опустыниванию прилегающих земель.



Экология без границ



О необходимости стабильного сотрудничества между "связанными одним морем" странами говорят и ученые. "Правовые механизмы общей заботы о природе Каспия созданы – это Тегеранская конвенция, – считает российский эколог, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. – Здесь нам в помощь еще и зеленая дипломатия. Нужно понимать, что у экологии нет границ: ни административных, ни географических, ни национальных. Неправительственный сектор тоже должен брать на себя инициативы по сохранению жемчужины мирового уровня – нашего общего Каспия".



Подчеркнем, что обмеление Каспийского моря уже сегодня негативно отражается на всех пяти странах региона и их партнерах, перевозящих грузы по транскаспийским маршрутам. Решение этой проблемы – одна из основ для поддержания прочного взаимодействия и стабильного сотрудничества между прикаспийскими государствами и гарантия "здоровья" водоема.