Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет

15:41 09.11.2025

Отныне переворот в Кыргызстане можно увидеть только во сне, - Садыр Жапаров



БИШКЕК, 9 ноя - Sputnik. Государственный переворот в Кыргызстане теперь можно увидеть только во сне, заявил президент Садыр Жапаров.



По его словам, есть люди, которые раздувают проблемы в стране и надеются, что "что-то произойдет". Среди них - граждане, ранее задержанные по крупным коррупционным делам, и те, кто лишился высоких постов или незаконного дохода. Ими движет один мотив - месть.



Президент подчеркнул, что хаоса и переворотов не будет по следующим причинам:

- не будет поводов для переворота, так как проблемы граждан решаются;

- прежнего слабого государства уже нет - теперь оно сильное;

- народ сейчас хорошо знает, кого надо поддерживать и кто должен быть у власти.



"Мародерство, грабежи, попытки ухватить должность и разбогатеть после переворота - пусть все это останется лишь в ваших снах", - заключил Жапаров.



***



Примечание ЦА:



В 2000-х годах в Кыргызстане произошли три успешных государственных переворота (революции), в результате которых были свергнуты президенты:



"Тюльпановая революция" (март 2005 года): Президент Аскар Акаев, находившийся у власти с 1990 года, был свергнут в результате массовых протестов после парламентских выборов. К власти пришел Курманбек Бакиев.



"Кыргызская революция" (апрель 2010 года): Президент Курманбек Бакиев был свергнут в ходе еще одной волны массовых протестов и беспорядков. Временное правительство возглавила Роза Отунбаева.



События октября 2020 года: Массовые протесты после парламентских выборов привели к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. Эти события расцениваются как третий переворот, в результате которого к власти в итоге пришел Садыр Жапаров.



Таким образом, за этот период сменились три главы государства в результате насильственного захвата власти или массовых волнений, вынудивших их покинуть пост.