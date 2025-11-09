Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов

16:34 09.11.2025

Акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир

Ничего хорошего большинству граждан США это не сулит



09.11.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Крупнейший в мире американский инвестиционный фонд BlackRock начал скупку критической инфраструктуры США.



Если ранее он инвестировал в акции публичных корпораций, владея небольшими долями во множестве компаний, то теперь в BlackRock задумали взять под свой полный контроль американскую энергетику.



3 октября регулирующие органы штата Миннесоты одобрили покупку энергетической компании Minnesota Power, владельца коммунальной компании Allete (ALE.N), подразделением BlackRock за $6,2 млрд.



Allete, обслуживающая частных и коммерческих клиентов по всему Верхнему Среднему Западу, позиционирует себя как поставщик для бурно растущей отрасли центров обработки данных, развивающейся благодаря достижениям в области искусственного интеллекта. Генеральный директор компании Бетани Оуэн подчеркнула масштаб стоящих перед фирмой задач: "Нам необходимо будет привлечь столько же капитала в течение следующих пяти лет, сколько мы привлекли за последние 75 лет".



В настоящее время BlackRock через свое подразделение Global Infrastructure Partners ведет переговоры по приобретению AES Corporation, энергокомпании, обслуживающей Индиану и Огайо, за $38 млрд.



По данным веб-сайта базирующейся в Арлингтоне (штат Вирджиния) компании AES, она располагает энергетическими активами на четырех континентах, вырабатывающими более 36 000 мегаватт электроэнергии.



"Это явный тревожный сигнал: BlackRock активно стремится контролировать энергосистему Америки посредством приобретения частных инвестиций, потенциально для нужд собственных центров обработки данных, – заявила Алисса Джин Шафер, директор по вопросам климата и энергетики в НПО Private Equity Stakeholder Project. – Minnesota Power может стать лишь началом лавины поглощений на Уолл-стрит коммунальных предприятий, электростанций и всей связанной с ними критической инфраструктуры".



В США регулирующие органы как на уровне штата, так и на федеральном уровне имеют право препятствовать подобным поглощениям, если они противоречат общественным интересам. Противники BlackRock предупреждают, что растущая экспансия гигантского инвестфонда может привести к росту счетов, снижению прозрачности и тому, что коммунальные предприятия будут работать ради максимизации прибыли инвесторов, а не ради удовлетворения потребностей населения.



BlackRock в своем стремлении прибрать к рукам коммунальные услуги в США не одинок. Ранее компания Blackstone, еще один гигантский инвестфонд, объявила о планах приобретения базирующейся в Альбукерке компании TXNM Energy, которая обслуживает 800 000 частных и корпоративных клиентов в Нью-Мексико и Техасе.



"Федеральные и государственные регулирующие органы изучают сделку. Blackstone заявила, что рассчитывает завершить сделку ко второй половине 2026 года, если получит все необходимые разрешения", – пишет The New York Times.



Хотя компании Уолл-стрит исторически не проявляли особого интереса к электроэнергетическим компаниям, поскольку те не приносят быстрой прибыли, но ситуация меняется на фоне быстрого роста спроса на электроэнергию из-за увеличения числа центров обработки данных для ИИ.



Генеральный директор и основатель BlackRock Ларри Финк заявил в недавнем интервью, что текущая ситуация открывает "огромные" финансовые возможности.



Экспансия акул Уолл-стрит в энергетическую инфраструктуру США не сулит ничего хорошего простым американцам. Об этом свидетельствуют негативные последствия давления финансовых монстров на рынок угля.



13 штатов США подали иск против инвестфондов BlackRock, State Street и Vanguard, обвинив их в нарушении антимонопольного законодательства США.



В иске утверждается, что, "занимаясь климатическим активизмом путем присоединения к таким инвестиционным инициативам, как Climate Action 100+ (CA100+), и используя защиту интересов акционеров для влияния на добычу угля и цены на энергоносители, управляющие активами нарушили антимонопольное законодательство страны".



"BlackRock, State Street и Vanguard – три самые влиятельные финансовые корпорации мира – создали инвестиционный картель, чтобы незаконно контролировать национальные энергетические рынки и выжимать еще больше денег из трудолюбивых американцев, – заявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. – Я продолжу бороться за защиту Техаса и энергетической независимости Америки от этого незаконного сговора".



В заявлении также утверждалось, что "сговор" трех управляющих активами "нарушил множество государственных и федеральных законов, запрещающих антиконкурентные схемы и мошенническую торговую практику".



Республиканцы из Судебного комитета США, поддерживающие развитие отраслей ископаемого топлива, в прошлом году разослали письма более чем 130 компаниям с требованием предоставить информацию об их членстве в CA100+. В этих письмах CA100+ описывалась как "пробужденный картель" климатической повестки и утверждалось, что участие в этой группе может потенциально нарушать антимонопольное законодательство США.



В отчете комитета по правосудию палаты представителей, возглавляемого республиканцами, три крупнейших управляющих активами, государственные пенсионные фонды демократических штатов и организации, подобные CA100+, были названы "климатическим картелем".



Однако акулы Уолл-стрит, сняв прибыль с продвижения климатической повестки после возвращения Трампа в Белый дом, оперативно "переобулись в воздухе".



Ни BlackRock, ни State Street, ни Vanguard в настоящее время не являются членами CA100+. BlackRock передала свое членство дочерней компании BlackRock International в июле 2024 года, State Street вышла из альянса в начале 2024 года, а Vanguard никогда не была его членом.



Все эти три инвестфонда ранее также были членами экологической инициативы Net Zero Asset Managers (NZAM), но, оценив перспективы развития дата-центров ИИ, быстро перенаправили свою экспансию в энергетическую инфраструктуру.



"Частные инвестиционные компании, помогающие финансировать гонку за искусственный интеллект в Америке и масштабное строительство энергоемких центров обработки данных, начинают интересоваться местными коммунальными предприятиями, которые поставляют электроэнергию обычным потребителям, а также серверами, на которых работает ИИ.



Миллиарды долларов от таких компаний теперь перетекают в электроэнергетические компании в таких местах, как Нью-Мексико, Техас, Висконсин и Миннесота, которые снабжают электроэнергией более 150 миллионов потребителей по миллионам миль линий электропередач", – отмечает канал CBS News.



"Причина очень проста: потому что можно заработать много денег", – сказал CBS Грег Браун, профессор финансов в Университете Северной Каролины, который исследует фонды прямых инвестиций и хедж-фонды.



Браун отметил, что частные инвестиционные компании, которые за последние 15 лет добились успеха, вкладывая средства в инфраструктуру, теперь имеют серьезные стимулы для захвата центров обработки данных, электростанций и поддерживающих их сервисов в период быстрого расширения и резкого роста спроса на них.



Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил об этом в июльском интервью телеканалу CNBC, заявив, что инфраструктура "находится в начале золотого века".



"Мы считаем, что необходимы триллионы долларов инвестиций в инфраструктуру, связанную с нашими энергосетями, искусственным интеллектом, цифровизацией экономики в целом и энергетикой", – сказал Финк.



"Не секрет, что частный капитал крайне агрессивно гонится за прибылью, а когда дело касается коммунальных предприятий, мотив прибыли напрямую ложится на плечи плательщиков коммунальных услуг, которые не имеют выбора, у кого покупать электроэнергию", – заявила Карли Вайнманн из Института энергетики и политики.



О том, что сулит простым американцам приход акул Уолл-стрит в энергетику Америки, сказала судья по административным делам штата Миннесота Меган Дж. Маккензи, указав, что имеющиеся доказательства раскрывают намерение группы инвестфондов "сделать то, что от нее ожидают в сфере прямых инвестиций, а именно получить прибыль, превышающую прибыль публичных рынков, посредством контроля над компанией".



Анализ, проведенный сотрудниками комиссии штата по коммунальным услугам, подтвердил опасения Маккензи.



Их исследование показало, что частные инвесторы намерены просто нагрузить материнскую компанию Minnesota Power огромными долгами, брать кредиты по относительно низкой процентной ставке и получать солидную прибыль от коммунальной комиссии, гарантирующей щедрую норму прибыли.



"Для крупных инвесторов в частный капитал это выигрышная ситуация, – написали сотрудники комиссии. – Для налогоплательщиков коммунальной компании с высокой задолженностью это означает выплату огромной прибыли владельцам в случае, если частный капитал "выиграет", и необходимость иметь дело с обанкротившимся поставщиком коммунальных услуг в случае проигрыша – это проигрышная ситуация для всех".



С учетом того, что покупка энергокомпании AES откроет для BlackRock доступ к критической инфраструктуре практически всех континентов нашей планеты, можно предположить, что акулы Уолл-стрит намерены завладеть "всем электричеством" Земли, сделавшись, таким образом, энергетическими властелинами мира.