Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
17:01 09.11.2025

В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал

В октябре в Таджикабадском районе огромные массы льда сместились более чем на 5 км всего за 15 минут

ДУШАНБЕ, 9 ноя - Sputnik. Ледник Дехдал в Таджикистане остается крайне нестабильным.

Об этом сообщили а Агентстве по гидрометеорологии республики.



Как отметили в Гидрометцентре, огромная масса льда длиной до 1,5 км продолжает движение со скоростью 6 м/с.

Так, за последние три дня он сместился еще на 72 метра.

"Cостояние ледника в настоящее время оценивается как непредсказуемое, ведется его регулярный мониторинг", - сообщает ведомство.

Кроме того, риск прорыва ледниковых озер существует в Таджикобаде.

К такому выводу пришли в Агентстве по гидрометеорологии Таджикистана после анализа ситуации в регионе.

"Движение ледника Дехдал продолжается. Это может привести к образованию ледниковых озер и риску их прорыва, угрозе для инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

Также там предупредили о сходе возможных оползней и селей.

Напомним, огромный кусок ледника обрушился в Таджикабаде 25 октября. Оползень длиной 2 км сошел с хребта вершины Сомони в селе Сафедоб.

Из-за повышения температур летом и осенью текущего года ледник Дехдал в бассейне реки Сурхоб Таджикабадского района начал движение 19 сентября, а затем 25 октября 2025 года.

Гигантская масса льда ледника Дехдал сошла в том числе из-за отсутствия осадков.

Спутниковые наблюдения показывают, что ледник находится в неравновесном состоянии и его движение продолжается.

Это может привести к образованию ледниковых озер и риску их обрушения, изменению состава речной воды и угрозе для инфраструктуры ниже по течению, воздействию на источники питьевой воды и сельское хозяйство, а также увеличить риск стихийных бедствий, включая оползни и сели.

Движение ледника Дехдал является очередным предупреждением и подчеркивает необходимость координации научных, управленческих и национальных политических действий по адаптации к изменению климата и защите ледников Таджикистана.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762696860


