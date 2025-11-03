|Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
17:01 09.11.2025
В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
В октябре в Таджикабадском районе огромные массы льда сместились более чем на 5 км всего за 15 минут
ДУШАНБЕ, 9 ноя - Sputnik. Ледник Дехдал в Таджикистане остается крайне нестабильным.
Об этом сообщили а Агентстве по гидрометеорологии республики.
Как отметили в Гидрометцентре, огромная масса льда длиной до 1,5 км продолжает движение со скоростью 6 м/с.
Так, за последние три дня он сместился еще на 72 метра.
"Cостояние ледника в настоящее время оценивается как непредсказуемое, ведется его регулярный мониторинг", - сообщает ведомство.
Кроме того, риск прорыва ледниковых озер существует в Таджикобаде.
К такому выводу пришли в Агентстве по гидрометеорологии Таджикистана после анализа ситуации в регионе.
"Движение ледника Дехдал продолжается. Это может привести к образованию ледниковых озер и риску их прорыва, угрозе для инфраструктуры", - отметили в ведомстве.
Также там предупредили о сходе возможных оползней и селей.
Напомним, огромный кусок ледника обрушился в Таджикабаде 25 октября. Оползень длиной 2 км сошел с хребта вершины Сомони в селе Сафедоб.
Из-за повышения температур летом и осенью текущего года ледник Дехдал в бассейне реки Сурхоб Таджикабадского района начал движение 19 сентября, а затем 25 октября 2025 года.
Гигантская масса льда ледника Дехдал сошла в том числе из-за отсутствия осадков.
Спутниковые наблюдения показывают, что ледник находится в неравновесном состоянии и его движение продолжается.
Это может привести к образованию ледниковых озер и риску их обрушения, изменению состава речной воды и угрозе для инфраструктуры ниже по течению, воздействию на источники питьевой воды и сельское хозяйство, а также увеличить риск стихийных бедствий, включая оползни и сели.
Движение ледника Дехдал является очередным предупреждением и подчеркивает необходимость координации научных, управленческих и национальных политических действий по адаптации к изменению климата и защите ледников Таджикистана.