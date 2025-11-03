Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал

17:01 09.11.2025

В октябре в Таджикабадском районе огромные массы льда сместились более чем на 5 км всего за 15 минут



ДУШАНБЕ, 9 ноя - Sputnik. Ледник Дехдал в Таджикистане остается крайне нестабильным.



Об этом сообщили а Агентстве по гидрометеорологии республики.



