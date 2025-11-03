|Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
18:04 09.11.2025
Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Состоялось знаковое событие в развитии международного транспортного коридора "Север-Юг": в Иран прибыл первый грузовой состав из России, доставивший крупную партию товаров транзитом через Центральную Азию.
Поезд включал 62 сорокафутовых (40-футовых) контейнера.
Основу груза составили бумага, целлюлоза и другие производные бумажной продукции.
Поезд начал свой путь в 900 километрах к северу от Москвы, прошел через Россию, Казахстан и Туркменистан, и вошел в Иран через пограничный пункт Инче-Борун.
Достигнув сухого порта Априн недалеко от Тегерана, состав преодолел весь путь примерно за 12 дней. Часть груза предназначена для Ирана, другая - для Ирака.
Этот успешный рейс является не просто разовой поставкой, а важнейшим шагом в укреплении торговых отношений между Россией и Ираном. Он знаменует начало регулярного железнодорожного сообщения между Россией, Ираном и соседними странами Центральной Азии.
"Это событие является важным шагом в укреплении торговых отношений между Ираном и Россией, а также началом регулярного движения поездов между Ираном, Россией и соседними странами Центральной Азии", - отмечают эксперты.
Развитие этого маршрута, являющегося частью восточной ветки МТК "Север-Юг", направлено на создание более эффективной и быстрой альтернативы традиционным морским путям, таким как Суэцкий канал, для торговли между Северной Европой, Россией, Каспийским регионом, Ираном и Индией.