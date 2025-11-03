Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"

18:04 09.11.2025

Тегеран, 9 ноября, ИРНА - Состоялось знаковое событие в развитии международного транспортного коридора "Север-Юг": в Иран прибыл первый грузовой состав из России, доставивший крупную партию товаров транзитом через Центральную Азию.



Поезд включал 62 сорокафутовых (40-футовых) контейнера.



Основу груза составили бумага, целлюлоза и другие производные бумажной продукции.



