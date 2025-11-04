|Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 10.11.2025
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске, а деблокада окруженных провалилась – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Марат Быков, Михаил Пшеничников
СВО
Попытки деблокады окруженных группировок в Покровске и Мирнограде провалились с тяжелыми потерями для ВСУ. Организованное сопротивление в Покровске фактически прекращено, а гарнизоны двух городов стремятся объединиться в Мирнограде. Тем временем украинские войска готовятся оставить южную часть Волчанска и весь северный берег реки Волчьей восточнее населенного пункта. Под Купянском противник отчаянно пытается удержать коридор для эвакуации своих сил с восточного берега Оскола.
Покровское направление
На этой неделе командование ВСУ предприняло попытку деблокировать окруженные силы, но операция провалилась. Соцсети облетели кадры уничтожения штурмового десанта ГУР, высаженного с "Черного ястреба" на северо-западной окраине Покровска. Параллельно 425-й ОШП попытался прорваться со стороны Гришино, но атака захлебнулась с существенными потерями, что подтвердили в Минобороны РФ.
Несмотря на то, что прощупывание обороны завершилось провалом, собранная для деблокады группировка едва ли откажется от задачи. Эксперты прогнозируют новую попытку прорыва севернее в направлении Родинского.
"Атаки на Родинское представляются одним из очевидных вариантов действий. Потому что потеря контроля над ним и создала для ВСУ ситуацию оперативного окружения. Данный населенный пункт имеет ключевое значение для прикрытия местности между Родинским и Гришино. То есть, если возобновить бои непосредственно в городской застройке [города Родинское – прим. ред.], это несколько облегчит давление на коммуникацию. Однако местность не благоприятствует для массированных действий техники, что чревато потерями. Если противник на это пойдет, он, скорее всего, вряд ли добьется каких-то решительных результатов, но гарантированно понесет тяжелые потери", – пояснил Readovka военный эксперт Борис Рожин.
Тем временем в Покровске русские части 2-й гвардейской ОА проводят зачистку. Отмечаются случаи добровольной сдачи мелких групп бойцов ВСУ, хотя массовой капитуляции пока что нет – окруженцы ждут новой попытки деблокады. Гарнизон Покровска пробивается на соединение с Мирноградом, усиливая тамошнюю группировку своими остатками. Фактически организованное сопротивление ВСУ в Покровске подошло к концу.
ВС РФ ликвидировали последний оплот противника в городе, который опирался на сеть промышленных зданий Покровского динасового и машиностроительного заводов. После овладения промышленными предприятиями наши штурмовики начали атаку на село Ровное. Совместно с селом Светлое оно образует переход в северную часть Мирнограда. Ввиду этого части 2-й армии намерены соединиться с 51-й армией, чтобы окончательно отрезать противнику пути отхода. В надежде хоть как-то исправить ситуацию ВСУ раз за разом безрезультатно штурмуют Родинское, пытаясь создать коридор для эвакуации.
Купянское направление
Прорыв 6-й гвардейской ОА к поселку Садовое создал критическую угрозу переправе ВСУ у Купянска-Узлового. Противник силами 92-й ОШБр, 151-й ОМБр и войск БЛС атаковал позиции в районе Радьковки, Московки и Каштанского леса. Замысел неприятеля заключается в ослаблении давления на трассу, по которой ВСУ эвакуируются на западный берег Оскола.
Несмотря на яростный напор, успеха ВСУ не добились. Им не удалось даже войти в городскую черту Купянска. Однако противник, по всей видимости, продолжит давление на западную часть города и окрестности, добиваясь отхода наших сил от Садового и Каштанского леса. Иначе отступление украинских войск с восточного берега Оскола будет сорвано, а судьба оставшихся там подразделений – предрешена.
Харьковское направление (Волчанский участок)
Группировка "Север" методично выдавливает ВСУ из южной части Волчанска. Микрорайоны Рубежанский и Пролетарский оставлены, оборона сохраняется лишь в частном секторе, опираясь на капитальные промышленные строения. Большая часть застройки уничтожена позиционными боями, противник отходит к Волчанским хуторам и лесопосадкам. В обозримой перспективе Минобороны отчитается о полном контроле над городом – оборонять его ВСУ не имеет ни смысла, ни возможностей.
Дальнейший план неприятеля – планомерный отход со всего северного берега Волчьей восточнее Волчанска. Без города, служившего главным "магнитом" для сил группировки "Север", дальнейшее присутствие в приграничье становится опасным. Сокращение фронта позволит укрепить оборону на новых рубежах. Новая линия, вероятно, пройдет по реке Польной, ставшей полноводнее из-за атаки ВСУ на шлюз Белгородского водохранилища, через Белый Колодезь, Приколотное и Великий Бурлук. Учитывая погодные условия и то, что внимание сторон приковано к другим направлениям, командование незалежной имеет возможность не спешить с уходом за Северский Донец. Противник попытается не допустить утраты Волчанского и Великобурлукского районов в осенне-зимний период.
Вчера, 8 ноября, в редакционной колонке Readovka вышел материал о том, почему Запад отправляет на Украину "сбитых летчиков" Голливуда, кто платит 20 млн долларов за провальные спектакли и как визит Джоли доказал, что проект "Украина" окончательно закрыт.