Понедельник, 10.11.2025
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 10.11.2025

ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске, а деблокада окруженных провалилась – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков, Михаил Пшеничников

СВО

Попытки деблокады окруженных группировок в Покровске и Мирнограде провалились с тяжелыми потерями для ВСУ. Организованное сопротивление в Покровске фактически прекращено, а гарнизоны двух городов стремятся объединиться в Мирнограде. Тем временем украинские войска готовятся оставить южную часть Волчанска и весь северный берег реки Волчьей восточнее населенного пункта. Под Купянском противник отчаянно пытается удержать коридор для эвакуации своих сил с восточного берега Оскола.



Покровское направление

На этой неделе командование ВСУ предприняло попытку деблокировать окруженные силы, но операция провалилась. Соцсети облетели кадры уничтожения штурмового десанта ГУР, высаженного с "Черного ястреба" на северо-западной окраине Покровска. Параллельно 425-й ОШП попытался прорваться со стороны Гришино, но атака захлебнулась с существенными потерями, что подтвердили в Минобороны РФ.

Несмотря на то, что прощупывание обороны завершилось провалом, собранная для деблокады группировка едва ли откажется от задачи. Эксперты прогнозируют новую попытку прорыва севернее в направлении Родинского.

"Атаки на Родинское представляются одним из очевидных вариантов действий. Потому что потеря контроля над ним и создала для ВСУ ситуацию оперативного окружения. Данный населенный пункт имеет ключевое значение для прикрытия местности между Родинским и Гришино. То есть, если возобновить бои непосредственно в городской застройке [города Родинское – прим. ред.], это несколько облегчит давление на коммуникацию. Однако местность не благоприятствует для массированных действий техники, что чревато потерями. Если противник на это пойдет, он, скорее всего, вряд ли добьется каких-то решительных результатов, но гарантированно понесет тяжелые потери", – пояснил Readovka военный эксперт Борис Рожин.

Тем временем в Покровске русские части 2-й гвардейской ОА проводят зачистку. Отмечаются случаи добровольной сдачи мелких групп бойцов ВСУ, хотя массовой капитуляции пока что нет – окруженцы ждут новой попытки деблокады. Гарнизон Покровска пробивается на соединение с Мирноградом, усиливая тамошнюю группировку своими остатками. Фактически организованное сопротивление ВСУ в Покровске подошло к концу.

ВС РФ ликвидировали последний оплот противника в городе, который опирался на сеть промышленных зданий Покровского динасового и машиностроительного заводов. После овладения промышленными предприятиями наши штурмовики начали атаку на село Ровное. Совместно с селом Светлое оно образует переход в северную часть Мирнограда. Ввиду этого части 2-й армии намерены соединиться с 51-й армией, чтобы окончательно отрезать противнику пути отхода. В надежде хоть как-то исправить ситуацию ВСУ раз за разом безрезультатно штурмуют Родинское, пытаясь создать коридор для эвакуации.

Купянское направление

Прорыв 6-й гвардейской ОА к поселку Садовое создал критическую угрозу переправе ВСУ у Купянска-Узлового. Противник силами 92-й ОШБр, 151-й ОМБр и войск БЛС атаковал позиции в районе Радьковки, Московки и Каштанского леса. Замысел неприятеля заключается в ослаблении давления на трассу, по которой ВСУ эвакуируются на западный берег Оскола.

Несмотря на яростный напор, успеха ВСУ не добились. Им не удалось даже войти в городскую черту Купянска. Однако противник, по всей видимости, продолжит давление на западную часть города и окрестности, добиваясь отхода наших сил от Садового и Каштанского леса. Иначе отступление украинских войск с восточного берега Оскола будет сорвано, а судьба оставшихся там подразделений – предрешена.

Харьковское направление (Волчанский участок)

Группировка "Север" методично выдавливает ВСУ из южной части Волчанска. Микрорайоны Рубежанский и Пролетарский оставлены, оборона сохраняется лишь в частном секторе, опираясь на капитальные промышленные строения. Большая часть застройки уничтожена позиционными боями, противник отходит к Волчанским хуторам и лесопосадкам. В обозримой перспективе Минобороны отчитается о полном контроле над городом – оборонять его ВСУ не имеет ни смысла, ни возможностей.

Дальнейший план неприятеля – планомерный отход со всего северного берега Волчьей восточнее Волчанска. Без города, служившего главным "магнитом" для сил группировки "Север", дальнейшее присутствие в приграничье становится опасным. Сокращение фронта позволит укрепить оборону на новых рубежах. Новая линия, вероятно, пройдет по реке Польной, ставшей полноводнее из-за атаки ВСУ на шлюз Белгородского водохранилища, через Белый Колодезь, Приколотное и Великий Бурлук. Учитывая погодные условия и то, что внимание сторон приковано к другим направлениям, командование незалежной имеет возможность не спешить с уходом за Северский Донец. Противник попытается не допустить утраты Волчанского и Великобурлукского районов в осенне-зимний период.

Вчера, 8 ноября, в редакционной колонке Readovka вышел материал о том, почему Запад отправляет на Украину "сбитых летчиков" Голливуда, кто платит 20 млн долларов за провальные спектакли и как визит Джоли доказал, что проект "Украина" окончательно закрыт.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762722300


