Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 10.11.2025

ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске, а деблокада окруженных провалилась – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков, Михаил Пшеничников



СВО



Попытки деблокады окруженных группировок в Покровске и Мирнограде провалились с тяжелыми потерями для ВСУ. Организованное сопротивление в Покровске фактически прекращено, а гарнизоны двух городов стремятся объединиться в Мирнограде. Тем временем украинские войска готовятся оставить южную часть Волчанска и весь северный берег реки Волчьей восточнее населенного пункта. Под Купянском противник отчаянно пытается удержать коридор для эвакуации своих сил с восточного берега Оскола.



