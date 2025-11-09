 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.11.2025
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
15:57  МИД РФ указал на бездействие ЮНЕСКО по поводу сноса памятников на Украине
14:22  В Казахстане возбуждено семь уголовных дел после ужесточения наказания за кражу невест
12:54  Элиты Европы в отчаянии: Гренландия готовится отражать российскую агрессию, - Владимир Корнилов
06:44  В Узбекистане опубликованы данные о цене программы субсидий "Солнечный дом"
04:28  В Киргизии закроют все частные автошколы, а государственные будут обучать вождению 14 месяцев
Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
01:13 10.11.2025

Поймавший удачу рэпер Мамдани возглавит Нью-Йорк: о возможных переменах во внешней политике США

Комментарии американиста
09.11.2025 | Обзор событий

Бенефициар массового гнева против Трампа – Зохран Мамдани

Предвыборные обещания Мамдани, содержащие намеки на социальные "плюшки", широко растиражированы в СМИ. Каким образом он исполнит их – избиратели пока не спрашивают. Известно также, что его манифест о справедливой экономике, сфокусированный на популистской экономической политике, стал причиной того, что более 90 тыс. человек решили вступить в ряды волонтеров.

Ажиотаж вокруг избрания мэром Нью-Йорка Зохрани Мамдани, один из задуманных элементов его предвыборной акции. Как-никак, Мамдани уникален в том плане, что новоизбранный градоначальник Нью-Йорка, хозяин мегаполиса с населением 8,8 млн человек, не имеет навыков управления городским хозяйством, далек от управленческой практики в принципе. Избирателям придется принять эту реальность. И привыкнуть к приветствию: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!



Скоро, 1 января 2026 г., Мамдани официально вступит в должность мэра города Нью-Йорка, не имея опыта управления городским хозяйством, не будучи знаком с функционированием транспортной сети мегаполиса, системой здравоохранения и образования, не посвященный в проблемы ключевых отраслей экономики города, не имея представления о процессе формирования городского бюджета и работе градостроительных законов.

Отдавшие за него голоса жители Нью-Йорка Зохрану Махмудовичу Мамдани больше ничем не смогут помочь ему. Знание трудов Карла Маркса, возможно, окажется полезным начинающему мэру города миллиардеров в определенных аспектах.

Дональд Трамп, грозивший урезать неугодному "красному" мэру финансирование, вполне может выполнить свое обещание, он на это способен.

В победной речи Мамдани подчеркнул, что Нью-Йорк действительно ждут большие перемены. Возможно, это и так, но нас в большей степени волнует внешняя политика Америки.

Тезис Трампа об опасности Мамдани для Америки

Какое влияние может оказать избрание мэром Нью-Йорка социал-демократа на внешнюю политику США?

Представляем комментарии Павла Кошкина, американиста, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института США и Канады им. Г.А. Арбатова.

Павел Кошкин:

Победа Мамдани в Нью-Йорке вряд ли окажет влияние на внешнюю политику. Это сугубо локальная история, которая не определяет приоритеты США на международной арене. Единственное, что может сделать Трамп – это возродить в коллективной памяти стереотипы и мифы "холодной войны" о "красной угрозе". Поскольку считает новоизбранного мэра коммунистом и педалирует тезис о его опасности для Америки в целях дискредитации социал-демократов. Но это больше касается информационной войны с идеологическими врагами внутри страны.

Компромисс не предвидится

Победивший на выборах Зохран Мамдани и президент Америки Дональд Трамп – политические противники, что отражает растущую политическую поляризацию США. Картина стала очевидной в период избирательной кампании. Сработаются ли два политика?

П. Кошкин: Они не должны срабатываться. Их задача – бороться друг с другом. Компромисс между ними не предвидится в условиях раскола и несогласия по тому, как должно управляться государство. Они буквально живут в разных интеллектуальных и идеологических Вселенных, между которыми бездна.

К тому же, Нью-Йорк автономен и не сильно зависит от федерального центра. Конечно, есть госгранты и программы, которые Трамп грозится отменить, но этот вопрос не настолько критичен и решаем в судебной плоскости: система сдержек и противовесов сохраняет функциональность.

Интересно будет понаблюдать

Какие перемены стоит ожидать с приходом на пост мэра Нью-Йорка социал-демократа с ярко выраженными левыми убеждениями?

П. Кошкин: Мамдани будет реализовывать леволиберальную политику на локальном уровне – от возрождения программ по расово-гендерному разнообразию до расширения социальной помощи уязвимым группам населения и "зеленой повестки" (показательно и то, что его переходную команду возглавят именно женщины).

В этом ничего плохого нет. Другой вопрос – какую обратную реакцию это вызовет со стороны вашингтонского истеблишмента, прореспубликанских лоббистов и большого бизнеса. Интересно будет понаблюдать.

Зачем Трампу противоречить самому себе?

Вашингтон на этот раз не выдвигает обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в выборы мэра Нью-Йорка, когда избранник народа является представителем мусульманского сообщества, и ни разу не республиканец. Как так?

П. Кошкин: Признаков вмешательства нет. И если даже Трамп начнет выдвигать подобные претензии, то они будут неубедительными. Зачем ему противоречить самому себе? Он же сам в свое время дискредитировал попытки демократов привязать сюжет о российском влиянии на выборы 2016 г., вменяя им "охоту на ведьм".

Сегодня такая риторика вряд ли возможна. К тому же, Россия уже не является центром глобального коммунизма. Куда логичнее обвинить ключевого противника – Китай или даже менее примечательные КНДР и Кубу, которые остаются идеологическим оплотом социализма, пусть и трансформированного под современные реалии.

Президентом Америки Мамдани – не быть, губернатор – его планка

В публичной речи Мамдани заявил: "нам нужно новое руководство, которое будет готово противостоять мощным корпоративным интересам", что явилось вызовом Дональду Трампу, чье место в Белом доме Зохрану Мамдани занять не дано.

П. Кошкин: Президентом он не может быть, поскольку родился в Уганде и впоследствии натурализовался в США. Он способен стать губернатором. Это его максимальная планка.

P.S. Если управление Америкой окажется в руках людей вроде Трампа, то возможно, недалек тот момент, когда Конституция США будет изменена по инициативе демпартии. В этом случае Мамдани, может быть, суждено стать президентом всех Соединенных Штатов Америки. Главное для Мамдани – подготовить проникновенные манифесты.

Светлана Мамий

***

Специально для мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани ИИ браузера Google Chrome сочинил рэп:

[Куплет 1]
Ассалам Алейкум, Нью-Йорк!
Город снов, где каждый небоскреб
К небу тянет руки, но внизу, в тени,
Светят фонари, горят огни.
Здесь сплетаются культуры, языки звучат,
От Брайтон-Бич до Гарлема - каждый брат.
Халяль-фудтраки дымят, музыка гремит,
Большое Яблоко никогда не спит.

[Припев]
Йо, Ассалам Алейкум, Big Apple, Салам!
Энергия улиц, что делится пополам.
Восток и Запад, Север и Юг -
Здесь каждый человек тебе и враг, и друг.
Это Нью-Йорк, детка, город контрастов,
Где тысячи судеб, тысячи масок.

[Куплет 2]
От мечетей Манхэттена до Бруклинских дворов,
Где-то там Аллах Акбар, где-то стук битов.
Время не ждет, как желтое такси летит,
Каждый хочет шанс, каждый дерзко смотрит.
В этом каменном лесу свои законы джунглей,
Выживает сильнейший, не взирая на регалии.
Я читаю рэп, чтобы мир меня услышал,
Под этим огромным городом, под его крышей.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762726380


