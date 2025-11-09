Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!

01:13 10.11.2025

Поймавший удачу рэпер Мамдани возглавит Нью-Йорк: о возможных переменах во внешней политике США



Комментарии американиста

09.11.2025 | Обзор событий



Бенефициар массового гнева против Трампа – Зохран Мамдани



Предвыборные обещания Мамдани, содержащие намеки на социальные "плюшки", широко растиражированы в СМИ. Каким образом он исполнит их – избиратели пока не спрашивают. Известно также, что его манифест о справедливой экономике, сфокусированный на популистской экономической политике, стал причиной того, что более 90 тыс. человек решили вступить в ряды волонтеров.



Ажиотаж вокруг избрания мэром Нью-Йорка Зохрани Мамдани, один из задуманных элементов его предвыборной акции. Как-никак, Мамдани уникален в том плане, что новоизбранный градоначальник Нью-Йорка, хозяин мегаполиса с населением 8,8 млн человек, не имеет навыков управления городским хозяйством, далек от управленческой практики в принципе. Избирателям придется принять эту реальность. И привыкнуть к приветствию: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!



