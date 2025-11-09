|Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
01:13 10.11.2025
Поймавший удачу рэпер Мамдани возглавит Нью-Йорк: о возможных переменах во внешней политике США
Комментарии американиста
09.11.2025 | Обзор событий
Бенефициар массового гнева против Трампа – Зохран Мамдани
Предвыборные обещания Мамдани, содержащие намеки на социальные "плюшки", широко растиражированы в СМИ. Каким образом он исполнит их – избиратели пока не спрашивают. Известно также, что его манифест о справедливой экономике, сфокусированный на популистской экономической политике, стал причиной того, что более 90 тыс. человек решили вступить в ряды волонтеров.
Ажиотаж вокруг избрания мэром Нью-Йорка Зохрани Мамдани, один из задуманных элементов его предвыборной акции. Как-никак, Мамдани уникален в том плане, что новоизбранный градоначальник Нью-Йорка, хозяин мегаполиса с населением 8,8 млн человек, не имеет навыков управления городским хозяйством, далек от управленческой практики в принципе. Избирателям придется принять эту реальность. И привыкнуть к приветствию: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
Скоро, 1 января 2026 г., Мамдани официально вступит в должность мэра города Нью-Йорка, не имея опыта управления городским хозяйством, не будучи знаком с функционированием транспортной сети мегаполиса, системой здравоохранения и образования, не посвященный в проблемы ключевых отраслей экономики города, не имея представления о процессе формирования городского бюджета и работе градостроительных законов.
Отдавшие за него голоса жители Нью-Йорка Зохрану Махмудовичу Мамдани больше ничем не смогут помочь ему. Знание трудов Карла Маркса, возможно, окажется полезным начинающему мэру города миллиардеров в определенных аспектах.
Дональд Трамп, грозивший урезать неугодному "красному" мэру финансирование, вполне может выполнить свое обещание, он на это способен.
В победной речи Мамдани подчеркнул, что Нью-Йорк действительно ждут большие перемены. Возможно, это и так, но нас в большей степени волнует внешняя политика Америки.
Тезис Трампа об опасности Мамдани для Америки
Какое влияние может оказать избрание мэром Нью-Йорка социал-демократа на внешнюю политику США?
Представляем комментарии Павла Кошкина, американиста, кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника Института США и Канады им. Г.А. Арбатова.
Павел Кошкин:
Победа Мамдани в Нью-Йорке вряд ли окажет влияние на внешнюю политику. Это сугубо локальная история, которая не определяет приоритеты США на международной арене. Единственное, что может сделать Трамп – это возродить в коллективной памяти стереотипы и мифы "холодной войны" о "красной угрозе". Поскольку считает новоизбранного мэра коммунистом и педалирует тезис о его опасности для Америки в целях дискредитации социал-демократов. Но это больше касается информационной войны с идеологическими врагами внутри страны.
Компромисс не предвидится
Победивший на выборах Зохран Мамдани и президент Америки Дональд Трамп – политические противники, что отражает растущую политическую поляризацию США. Картина стала очевидной в период избирательной кампании. Сработаются ли два политика?
П. Кошкин: Они не должны срабатываться. Их задача – бороться друг с другом. Компромисс между ними не предвидится в условиях раскола и несогласия по тому, как должно управляться государство. Они буквально живут в разных интеллектуальных и идеологических Вселенных, между которыми бездна.
К тому же, Нью-Йорк автономен и не сильно зависит от федерального центра. Конечно, есть госгранты и программы, которые Трамп грозится отменить, но этот вопрос не настолько критичен и решаем в судебной плоскости: система сдержек и противовесов сохраняет функциональность.
Интересно будет понаблюдать
Какие перемены стоит ожидать с приходом на пост мэра Нью-Йорка социал-демократа с ярко выраженными левыми убеждениями?
П. Кошкин: Мамдани будет реализовывать леволиберальную политику на локальном уровне – от возрождения программ по расово-гендерному разнообразию до расширения социальной помощи уязвимым группам населения и "зеленой повестки" (показательно и то, что его переходную команду возглавят именно женщины).
В этом ничего плохого нет. Другой вопрос – какую обратную реакцию это вызовет со стороны вашингтонского истеблишмента, прореспубликанских лоббистов и большого бизнеса. Интересно будет понаблюдать.
Зачем Трампу противоречить самому себе?
Вашингтон на этот раз не выдвигает обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в выборы мэра Нью-Йорка, когда избранник народа является представителем мусульманского сообщества, и ни разу не республиканец. Как так?
П. Кошкин: Признаков вмешательства нет. И если даже Трамп начнет выдвигать подобные претензии, то они будут неубедительными. Зачем ему противоречить самому себе? Он же сам в свое время дискредитировал попытки демократов привязать сюжет о российском влиянии на выборы 2016 г., вменяя им "охоту на ведьм".
Сегодня такая риторика вряд ли возможна. К тому же, Россия уже не является центром глобального коммунизма. Куда логичнее обвинить ключевого противника – Китай или даже менее примечательные КНДР и Кубу, которые остаются идеологическим оплотом социализма, пусть и трансформированного под современные реалии.
Президентом Америки Мамдани – не быть, губернатор – его планка
В публичной речи Мамдани заявил: "нам нужно новое руководство, которое будет готово противостоять мощным корпоративным интересам", что явилось вызовом Дональду Трампу, чье место в Белом доме Зохрану Мамдани занять не дано.
П. Кошкин: Президентом он не может быть, поскольку родился в Уганде и впоследствии натурализовался в США. Он способен стать губернатором. Это его максимальная планка.
P.S. Если управление Америкой окажется в руках людей вроде Трампа, то возможно, недалек тот момент, когда Конституция США будет изменена по инициативе демпартии. В этом случае Мамдани, может быть, суждено стать президентом всех Соединенных Штатов Америки. Главное для Мамдани – подготовить проникновенные манифесты.
Светлана Мамий
***
Специально для мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани ИИ браузера Google Chrome сочинил рэп:
[Куплет 1]
Ассалам Алейкум, Нью-Йорк!
Город снов, где каждый небоскреб
К небу тянет руки, но внизу, в тени,
Светят фонари, горят огни.
Здесь сплетаются культуры, языки звучат,
От Брайтон-Бич до Гарлема - каждый брат.
Халяль-фудтраки дымят, музыка гремит,
Большое Яблоко никогда не спит.
[Припев]
Йо, Ассалам Алейкум, Big Apple, Салам!
Энергия улиц, что делится пополам.
Восток и Запад, Север и Юг -
Здесь каждый человек тебе и враг, и друг.
Это Нью-Йорк, детка, город контрастов,
Где тысячи судеб, тысячи масок.
[Куплет 2]
От мечетей Манхэттена до Бруклинских дворов,
Где-то там Аллах Акбар, где-то стук битов.
Время не ждет, как желтое такси летит,
Каждый хочет шанс, каждый дерзко смотрит.
В этом каменном лесу свои законы джунглей,
Выживает сильнейший, не взирая на регалии.
Я читаю рэп, чтобы мир меня услышал,
Под этим огромным городом, под его крышей.