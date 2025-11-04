China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена

06:24 10.11.2025

В Китае резко отреагировали на слова нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая заявила, что чрезвычайная ситуация на Тайване, связанная с применением военной силы, может представлять собой "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии.



В ее замечаниях говорилось, что Токио мог бы воспользоваться правом на коллективную самооборону, если бы такая ситуация была признана "угрожающей выживанию", даже в соответствии с Конституцией страны, отвергающей войну, что могло бы спровоцировать Китай, который считает самоуправляемый остров своей территорией.



По-видимому, она признала, что ее правительство может, в зависимости от обстоятельств, разрешить Силам самообороны предпринять действия, если Китай установит морскую блокаду Тайваня или применит другие принудительные меры, даже если Япония не подвергнется прямому нападению.



Известный уже всем из Поднебесной журналист Чэнь Вэйхуа дал обратную связь по данному вопросу, придерживаясь жесткой линии компартии в отношении Тайваня. Чэнь в буквальном смысле провел красную линию: Если Такаити посмеет встать на пути национального воссоединения Китая, [не обижайся дамочка] будешь уничтожена. Сейчас не 1894 год.



Отсылка к тому, что какой был Китай в годы японо-китайской войны и какой сейчас - это совсем другие реальности.



