China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
06:24 10.11.2025

Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена

В Китае резко отреагировали на слова нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая заявила, что чрезвычайная ситуация на Тайване, связанная с применением военной силы, может представлять собой "ситуацию, угрожающую выживанию" Японии.

В ее замечаниях говорилось, что Токио мог бы воспользоваться правом на коллективную самооборону, если бы такая ситуация была признана "угрожающей выживанию", даже в соответствии с Конституцией страны, отвергающей войну, что могло бы спровоцировать Китай, который считает самоуправляемый остров своей территорией.

По-видимому, она признала, что ее правительство может, в зависимости от обстоятельств, разрешить Силам самообороны предпринять действия, если Китай установит морскую блокаду Тайваня или применит другие принудительные меры, даже если Япония не подвергнется прямому нападению.

Известный уже всем из Поднебесной журналист Чэнь Вэйхуа дал обратную связь по данному вопросу, придерживаясь жесткой линии компартии в отношении Тайваня. Чэнь в буквальном смысле провел красную линию: Если Такаити посмеет встать на пути национального воссоединения Китая, [не обижайся дамочка] будешь уничтожена. Сейчас не 1894 год.

Отсылка к тому, что какой был Китай в годы японо-китайской войны и какой сейчас - это совсем другие реальности.



Очередной пример того, как к власти в любом государстве приходит женщина. И что из этого получается...

Кстати Такаити не так давно заглядывала в рот Трампу, приезжавшему к ней в гости. Видимо, Донни ей подсластил и дал право раскрывать рот, чтобы отрабатывать повесточку в АТР. Далеко ходить не надо, возьмите тех же Санду, Бербок, бабка фон дер Ляйен... все они на своих постах беспрекословно выполняют запросы Вашингтона, когда женщина у руля - проще проворачивать авантюры, манипулировать и давить.

Американцы давно уже используют такой прием. Только выигрывают от этого они, а те, кто выслуживается... ну вы поняли.

***

РУВИКИ: Японо-китайская война 1894-1895

Японо-китайская война 1894–1895 годов началась в ночь на 23 июля 1894 года после правительственного переворота в Сеуле. Новое правительство декларировало выход из-под опеки Китая и обратилось к Японии с просьбой изгнать китайские войска с территории Кореи.

Некоторые события войны:
- 25 июля 1894 года возле западного побережья Кореи японские бронепалубные крейсера напали на китайский крейсер Цзиюань и канонерскую лодку Гуанъи, а также посыльное судно Цаоцзян.
- 17 сентября недалеко от устья реки Ялу состоялось Ялуцзянское сражение двух броненосных эскадр.
- В конце октября 1894 года японские войска вторглись на территорию Китая.
- 21 ноября был взят Порт-Артур: Бэйянский флот лишился своей главной ремонтной базы, а также больших запасов военного снаряжения и угля.
- В конце февраля 1895 года японцы под командованием генерала Нодзу перешли в наступление. В первой декаде марта они разбили и обратили в бегство Сянскую и все остальные армии.
- 30 марта было объявлено 20-дневное перемирие в Маньчжурии.
- С 20 марта по 17 апреля 1895 года проходили мирные переговоры, в результате которых был подписан Симоносекский договор.

Условия договора: Империя Цин признавала самостоятельность Кореи, передавала Японии навечно остров Тайвань, острова Пэнху и Ляодунский полуостров, уплачивала контрибуцию в 200 млн лян, открывала ряд портов для торговли, предоставляла японцам право строительства промышленных предприятий в Маньчжурии и Китае, ввоза туда промышленного оборудования.

Источник - China army
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762745040


