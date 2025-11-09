НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам

До декабря правительство РФ должно будет утвердить дорожную карту долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов (РЗМ). Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин. Россия занимает второе место в мире по запасам РЗМ, однако их добыча в стране составляет менее 1%, а переработка практически отсутствует. Львиная доля необходимых отечественным предприятиям РЗМ ввозится из-за рубежа. Главный поставщик – Китай. Российские чиновники надеются снизить зависимость РФ от импортного сырья к 2030 году и ускорить добычу РЗМ: с 2 тыс. т в настоящее время до 50 тыс. т в год. Эксперты напоминают, что Китай обеспечил свое нынешнее лидерство десятилетиями масштабных инвестиций и гигантских трудозатрат при гибких нормах влияния на экологию.



Из списка поручения президента РФ, которые опубликованы на сайте Кремля, правительству до 1 декабря поручено "с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов". Еще в сентябре, выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявлял о необходимости стимулировать спрос на редкоземельные металлы в России. "Нужно внедрять передовые технологии обогащения руды редких и редкоземельных металлов и их обработки. И конечно, стимулировать спрос на них внутри России на новых производствах", – сказал он.



В прошлом году российские власти обновили Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Чиновники надеялись таким образом снизить зависимость России от импорта редкоземельных металлов и другого дефицитного сырья. Преодолевать зависимость от импорта предполагалось за счет инвентаризации неиспользуемого фонда недр дефицитных видов сырья, а также разработкой новых технологий обогащения и глубокой переработки минерального сырья. Важнейшим стимулом эффективного освоения месторождений дефицитных видов полезных ископаемых должно стать и повышение внутреннего спроса на них за счет создания новых российских производств глубокого передела сырья (хабов).



В качестве основных причин текущей низкой добычи дефицитного сырья в документе называлось отсутствие необходимых добывающих мощностей, эффективных промышленных технологий или высокая стоимость переработки полезных ископаемых, а также неблагоприятное географическое расположение месторождений. "При этом низкий внутренний спрос при ограниченной конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках сдерживает заинтересованность инвесторов в развитии производственной базы горнодобывающей отрасли страны", – следует из стратегии (см. "НГ" от 29.07.24).



При этом РФ занимает второе место в мире по запасам редких и редкоземельных металлов. По данным Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн т, среди которых балансовые запасы 15 видов РЗМ – 28,5 млн т. "Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу", – уверены в Минприроды. По словам главы Минприроды РФ Александра Козлова, Россия может обеспечить текущее мировое потребление РЗМ более чем на 100 лет.



Напомним, к редким металлам традиционно относят 14 видов полезных ископаемых (литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений). В РЗМ включают еще 15 видов минералов, таких как самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.



Несмотря на то что Россия занимает второе место в мире по запасам РЗМ, реальная их добыча и переработка практически отсутствуют. По итогам 2024 года РФ добыла 2,5 тыс. т (в мире всего добыто 390 тыс. т), в 2023-м показатель составлял 2,6 тыс. т. Запасов РЗМ у России куда больше, чем нужно для собственного потребления. Годовая потребность российской экономики в РЗМ – около 2 тыс. т, рассказывал глава Роснедр Олег Казанов.



В России крупнейшие месторождения РЗМ – это Ловозерское месторождение в Мурманской области, где запасы РЗМ составляют 7 млн т, а также Томторское месторождение в Якутии с запасами в 4 млн т.



Пока РФ импортирует около 75% необходимых РЗМ, однако страна ставит своей целью снизить долю импорта редкоземельных металлов к 2030 году до 45%, обеспечив добычу на уровне 50 тыс. т в год. Подобные цели объявлялись главой Минпромторга Антоном Алихановым летом этого года в Совете Федерации. К слову, годом ранее глава ведомства заявлял, что к 2030 году Россия планирует нарастить выпуск редких и редкоземельных металлов в восемь раз и сократить долю импорта в потреблении до 15%.



РФ, вероятно, сложно будет конкурировать с Китаем, который строит всю технологическую цепочку от добычи до переработки редкоземельных элементов. Доля Китая в производстве РЗМ составляет 70%, а в мировой переработке РЗМ – 90%. По данным Геологической службы США, разведанные запасы РЗМ в КНР составляют 44 млн т. Причем Китай производит в год 270 тыс. т РЗМ против 2 тыс. т – в РФ.



Китай является единственной страной в мире, обладающей полным циклом производства редкоземельных металлов, включая добычу, переработку и производство конечной продукции, в результате чего от него зависят все игроки мирового рынка. Конкурировать с Китаем сложно даже западным странам. К примеру, западные компании по производству редкоземельных элементов с трудом внедряют новые технологии из-за технических сложностей и опасений загрязнения экологии (см. "НГ" от 25.03.24).



Поднебесная последние несколько десятилетний планомерно выстраивала свою политику по поддержке отрасли редкоземельных металлов. Так, с 1980-х годов китайские власти использовали комбинации различных налоговых льгот, контроля за производством и экспортом, а также занимались принудительной консолидацией предприятий для реорганизации отрасли. В 1990 году Китай объявил РЗМ стратегическим ресурсом, тем самым запретив иностранные инвестиции в сектор. Пекин активно инвестировал в отрасль, субсидировал переработку и игнорировал экологические издержки. В результате КНР к началу 2000-х стал основным поставщиком, а к 2010 году – почти монополистом, отточив технологии и создав сложные логистические цепочки. И теперь РЗМ в Китае – это еще и политический рычаг в отношениях с другими странами.



Сегодня наши чиновники планируют решить те задачи, с которыми давно справились китайцы. "Все месторождения (РЗМ в РФ. – "НГ") являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты", – объясняют в Минприроде.



По мнению экспертов, основная проблема РФ – отсутствие необходимых технологий и спроса. Академик РАН Николай Бортников обращал внимание, что при добыче редкоземельной руды металлы зачастую не извлекаются, а складируются в хвостохранилище. "Возьмем, например, Ловозерское месторождение: там добываются редкоземельные металлы в виде минерала лопарита, а затем извлекается как коллективный концентрат. Проблема в том, что у нас, к сожалению, на сегодняшний день в стране нет возможности для разделения редкоземельных металлов. В эту группу входит 17 металлов. Вот их и надо выделить из коллективного концентрата. Но разделение происходит только на комбинате, который был построен в советское время, а сейчас он находится на территории Эстонии", – рассказывал академик.



Технологией селективной плавки и разделения элементов на протяжении нескольких десятилетий занимался Китай. В итоге там компании производят не черновой сырьевой материал, а сразу предготовые изделия.



Профессор Финансового университета Иван Петров предлагает РФ сосредоточить внимание на проектах, которые будут давать результаты в течение пяти лет. "В первую очередь необходимо снизить зависимость от импорта РЗМ за счет разработки российских технологий разделения комплексных руд с выделением редкоземельных элементов. Реализация данных проектов возможна при создании долговременной системы инвестиционной поддержки и налоговых льгот со стороны государства", – считает он. А с учетом торговых войн между Китаем и США, рисков санкционного воздействия на успешные российские инвестиционные проекты необходимо также ориентировать развитие отрасли с привлечением стран-партнеров БРИКС, ШОС и ЕАЭС, продолжает он.



"Развитие отрасли РЗМ в России сталкивается с рядом вызовов, включая необходимость модернизации инфраструктуры, ограниченный доступ к высокотехнологичному оборудованию и жесткую конкуренцию с Китаем. Для преодоления этих трудностей России предстоит утвердить и реализовать комплексную дорожную карту с опорой на опыт Китая, но при этом потребуется создавать собственные технологические цепочки и стратегические партнерства", – считает аналитик компании "Цифра брокер" Дмитрий Вишневский.