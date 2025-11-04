"Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко

16:14 10.11.2025

МИНСК, 10 ноя - РИА Новости. Ракетный комплекс "Орешник" не будет находиться в одном месте на территории Белоруссии, сообщил президент страны Александр Лукашенко.



"Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки (сможет при необходимости. - Прим. ред.) нанести удар", - привело его слова агентство Белта.



В конце октября Лукашенко подтвердил планы поставить "Орешник" на боевое дежурство в декабре.



Решение о возможном применении ракетного комплекса белорусский лидер будет принимать совместно с президентом Владимиром Путиным. При этом он посоветовал оппонентам за рубежом "не нарываться", отметив, что именно с этого начался конфликт на Украине.



"Орешник" в Белоруссии



Россия 21 ноября прошлого года поразила крупный объект украинского ВПК в Днепропетровске, испытав систему средней дальности "Орешник". При групповом применении удар с помощью этого комплекса сопоставим с использованием ядерного оружия.



В декабре 2024 года Лукашенко попросил разместить в республике новейшее российское вооружение. В начале августа Путин сообщил, что производство этого комплекса заработало: первый серийный образец прибыл в войска. Вопрос о его поставке в Белоруссию планировалось решить до конца года, специалисты уже выбрали позиции для установки "Орешника".



На третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса не несет никакой агрессивности, можно отойти от планов, если в Европе готовы на аналогичные шаги.