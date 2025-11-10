СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки

Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки

Республика вложит в США 135 млрд долларов в ближайшие 13 лет - больше своего ВВП за 2024 год



Светлана Гомзикова

Аждар Куртов

Соединенные Штаты заключили с Узбекистаном "невероятную" торговую сделку. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал по итогам встречи в Вашингтоне с главами пяти центральноазиатских государств.



"В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в ближайшие 10 лет - более 100 миллиардов в ключевые американские секторы, включая критические минералы, авиацию, автомобильные запчасти, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.



Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, и выразил надежду "на долгие и продуктивные отношения между двумя странами.



6 ноября президент США принял в Белом доме лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева.



Саммиты в формате C5+1 ("США - Центральная Азия") проводятся с 2015 г. по инициативе тогдашнего госсекретаря Джима Керри. Но до настоящего времени они проходили на уровне руководителей дипломатических ведомств. Нынешняя встреча стала не только юбилейной, но и второй в истории с участием глав государств (в 2023 г. экс-президент Джо Байден общался с лидерами центральноазиатских стран в Нью-Йорке во время 78-й сессии Генассамблеи ООН).



По данным Reuters, одной из основных причин проведения саммита стала все более активная конкуренция за минеральные ресурсы Центральной Азии - при том, что в этом регионе традиционно доминировали Россия и Китай. Трамп, собственно, и сам говорит об этом открытым текстом.



Так, на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме он прямо заявил, что редкоземельные металлы - это один из ключевых вопросов повестки. И напомнил, что за последние недели его администрация "укрепила экономическую безопасность США, заключив соглашения с союзниками и друзьями по всему миру о расширении наших цепочек поставок важнейших полезных ископаемых".



А центральноазиатские государства, как известно, обладают весьма значительными ресурсами этих самых "критических минералов".



Узбекистан занимает седьмое место в мире по добыче золота, а также входит в число пяти мировых лидеров по производству урана, поставки которого, как отмечает Reuters, для США крайне важны. Кроме того, республика - четырнадцатая в мире по добыче газа и третья по экспорту хлопка.



Кстати, у Трампа будет возможность познакомиться с этой страной поближе. Так как в ходе переговоров в формате С5+1 Шавкат Мирзиеев пригласил американского коллегу посетить солнечный Узбекистан. При этом как истинно восточный политик он не поскупился на комплименты в адрес хозяина Белого дома.



"На самом деле ни один из президентов Соединенных Штатов Америки не относился к Центральной Азии так, как вы. Я лично и все мои коллеги очень благодарны, такое внимание дорогого стоит. В Узбекистане мы называем вас президентом мира. Вы сделали многое. Вы остановили восемь войн", - сказал узбекский президент.



Мирзиеев также пообещал, что Узбекистан вложит в ключевые отрасли США около 135 млрд в ближайшие тринадцать лет.



Ранее в этом году узбекская государственная авиакомпания Uzbekistan Airways заключила контракт с американской стороной о покупке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner на 8,5 млрд долларов.



Поставки должны начаться в 2031 году. Трамп тогда в своей соцсети поздравил президента Узбекистана с "подписанием отличной сделки" и назвал его "человеком слова".



Но возникает закономерный вопрос: где Ташкент возьмет 135 млрд долларов, если ВВП Узбекистана, по данным Всемирного банка, в 2024 г. составило меньше 115 млрд долларов?



Прокомментировать ситуацию "СП" попросила одного из ведущих экспертов по Центральной Азии, политолога, президента Московского центра изучения публичного права Аждара Куртова:



- Узбекистан не самая богатая страна Центральной Азии. Его природные ресурсы многообразны, но основных ликвидных, которые сейчас востребованы на рынках - таких, как нефть и газ - у него немного. Именно поэтому сейчас возобновляются контакты с Россией по линии поставки природного газа в Узбекистан.



Но страна богата минералами, в том числе золотом. Во времена Советского Союза по добыче этого драгметалла республика была на втором месте после Российской Федерации. Сейчас добыча тоже поддерживается на высоком уровне.



Узбекистан имеет и другие металлы. Однако говорить о том, что есть свободные средства для крупномасштабных инвестиций в другие государства, все же не приходится.



Дело в том, что у Узбекистана есть проблема, связанная с народонаселением. Оно резко растет. Сейчас в стране проживает около 40 млн человек, и демографический рост продолжается. Население нужно обеспечивать рабочими местами и относительно достойным уровнем жизни - по крайней мере, по сравнению с соседями по региону. На все это нужны деньги, которых у правительства Узбекистана нет.



Именно поэтому мы видим масштабную миграцию в Российскую Федерацию. В Узбекистане обеспеченность достойными рабочими местами отсутствует.



Да, можно наскрести какие-то деньги за счет повышения сейчас той же цены на золото, которая с начала года выросла почти в два раза - с 2600 долларов за тройскую унцию до более чем 4000.



То есть при желании деньги можно найти, но отнюдь не такие, как заявил Трамп. Тем более что вызывают сомнение и объекты этих инвестиций, где среди прочих были названы авиационная промышленность. Зачем это Узбекистану?



"СП": Узбекистан, как ранее сообщалось, заключил контракт с американской стороной о поставках самолетов Boeing 787−9 Dreamliner на 8,5 млрд долларов. Может, это имеется в виду?



- Но это не называется инвестициями. Это называется торговой сделкой. И такой вариант, в общем-то, возможен.



Напомню, что во времена СССР Узбекистан располагал мощностями по выпуску самолетов, в частности семейства "Ил" на ташкентском заводе ТАПОиЧ (Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова - "СП"). Но в 90-е западные партнеры убедили руководство республики при президенте Исламе Каримове, что Узбекистану не стоит развивать собственную авиационную промышленность, а завод нужно перепрофилировать под ремонт самолетов и разбить на ряд мелких предприятий.



Это все привело к тому, что даже подписанные с Россией соглашения о совместном производстве авиатехники полноценно так и не заработали. А завод ТАПОиЧ прекратил свое существование.



Но авиация Узбекистану нужна. Трамп же в своей торговой войне, в том числе с ЕС, пытается привлечь сторонников. Потому что основной конкурент Boeing - это Airbus, выпускаемый европейцами.



В Европе на данный момент большие трудности, поэтому у американской компании есть возможность наращивания производства за счет новых заказчиков. Вероятно, с этим и связано обязательство между Трампом и Мирзиеевым.



Но должен сказать, все, что сейчас происходит - это продолжение традиционной постсоветской линии центральноазиатских государств.



"СП": Поясните.



- Я имею в виду их попытки усидеть одновременно на нескольких стульях и быть приятными как России и Китаю, так и Евросоюзу с Соединенными Штатами. Они пытаются как бы поддерживать контакты со всеми этими центрами силы в современном мире.



Это далеко не всегда удается, но такая политика "многовекторной" дипломатии продолжается.



"СП": Получается, Мирзиеев может просто не выполнять своих обязательств?



- Конечно. Тем более что у Узбекистана в среднесрочной и долгосрочной перспективе есть серьезные проблемы не только с народонаселением, но с индустриализацией и вообще с развитием республики.



Не секрет, что климат меняется. В России мы это тоже ощущаем по тому, как обмелели наши главные реки - крупнотоннажные суда по ним уже проводить нельзя. То же самое - на Каспии. Каспий отступает на несколько километров от традиционного берега. И нельзя уже проводить те танкеры, которые Казахстан и Туркменистан активно закупали в "нулевые" годы, поскольку их тоннаж превышает возможности швартовки у причальных стоек.



"СП": Но Узбекистан не имеет выхода к морю…



- Тем не менее он серьезно связан с тем, что сокращается сток центральноазиатских рек, а значит в будущем столкнется с серьезными проблемами из-за нехватки пресной воды. Равно как Таджикистан и Казахстан. Ведь вода не только для полива нужна. Она нужна для любого производства - тканей, металла, продуктов питания. А ее не будет.



Поэтому строить какие-то долгосрочные прогнозы, рассчитывая на то, что все будет благоприятно, не совсем разумно. Учитывая, что серьезные аналитические исследования говорят как раз об обратном. И здесь Узбекистану было бы полезно сосредоточить усилия на других направлениях, а не на каких-то крупных пиар-проектах, которые вряд ли состоятся в полном объеме.