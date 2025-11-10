 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Вторник, 04.11.2025
19:30  Глобализм и традиционализм: борьба за ресурсы, - Данияр Ашимбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
18:06 10.11.2025

Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
Республика вложит в США 135 млрд долларов в ближайшие 13 лет - больше своего ВВП за 2024 год

Светлана Гомзикова
Материал комментируют:
Аждар Куртов
10 ноября 2025

Соединенные Штаты заключили с Узбекистаном "невероятную" торговую сделку. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал по итогам встречи в Вашингтоне с главами пяти центральноазиатских государств.

"В течение следующих трех лет Узбекистан приобретет и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а в ближайшие 10 лет - более 100 миллиардов в ключевые американские секторы, включая критические минералы, авиацию, автомобильные запчасти, инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику и химическую промышленность, информационные технологии и другие", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, и выразил надежду "на долгие и продуктивные отношения между двумя странами.

6 ноября президент США принял в Белом доме лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана - Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова, Эмомали Рахмона, Сердара Бердымухамедова и Шавката Мирзиеева.

Саммиты в формате C5+1 ("США - Центральная Азия") проводятся с 2015 г. по инициативе тогдашнего госсекретаря Джима Керри. Но до настоящего времени они проходили на уровне руководителей дипломатических ведомств. Нынешняя встреча стала не только юбилейной, но и второй в истории с участием глав государств (в 2023 г. экс-президент Джо Байден общался с лидерами центральноазиатских стран в Нью-Йорке во время 78-й сессии Генассамблеи ООН).

По данным Reuters, одной из основных причин проведения саммита стала все более активная конкуренция за минеральные ресурсы Центральной Азии - при том, что в этом регионе традиционно доминировали Россия и Китай. Трамп, собственно, и сам говорит об этом открытым текстом.

Так, на ужине с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме он прямо заявил, что редкоземельные металлы - это один из ключевых вопросов повестки. И напомнил, что за последние недели его администрация "укрепила экономическую безопасность США, заключив соглашения с союзниками и друзьями по всему миру о расширении наших цепочек поставок важнейших полезных ископаемых".

А центральноазиатские государства, как известно, обладают весьма значительными ресурсами этих самых "критических минералов".

Узбекистан занимает седьмое место в мире по добыче золота, а также входит в число пяти мировых лидеров по производству урана, поставки которого, как отмечает Reuters, для США крайне важны. Кроме того, республика - четырнадцатая в мире по добыче газа и третья по экспорту хлопка.

Кстати, у Трампа будет возможность познакомиться с этой страной поближе. Так как в ходе переговоров в формате С5+1 Шавкат Мирзиеев пригласил американского коллегу посетить солнечный Узбекистан. При этом как истинно восточный политик он не поскупился на комплименты в адрес хозяина Белого дома.

"На самом деле ни один из президентов Соединенных Штатов Америки не относился к Центральной Азии так, как вы. Я лично и все мои коллеги очень благодарны, такое внимание дорогого стоит. В Узбекистане мы называем вас президентом мира. Вы сделали многое. Вы остановили восемь войн", - сказал узбекский президент.

Мирзиеев также пообещал, что Узбекистан вложит в ключевые отрасли США около 135 млрд в ближайшие тринадцать лет.

Ранее в этом году узбекская государственная авиакомпания Uzbekistan Airways заключила контракт с американской стороной о покупке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner на 8,5 млрд долларов.

Поставки должны начаться в 2031 году. Трамп тогда в своей соцсети поздравил президента Узбекистана с "подписанием отличной сделки" и назвал его "человеком слова".

Но возникает закономерный вопрос: где Ташкент возьмет 135 млрд долларов, если ВВП Узбекистана, по данным Всемирного банка, в 2024 г. составило меньше 115 млрд долларов?

Прокомментировать ситуацию "СП" попросила одного из ведущих экспертов по Центральной Азии, политолога, президента Московского центра изучения публичного права Аждара Куртова:

- Узбекистан не самая богатая страна Центральной Азии. Его природные ресурсы многообразны, но основных ликвидных, которые сейчас востребованы на рынках - таких, как нефть и газ - у него немного. Именно поэтому сейчас возобновляются контакты с Россией по линии поставки природного газа в Узбекистан.

Но страна богата минералами, в том числе золотом. Во времена Советского Союза по добыче этого драгметалла республика была на втором месте после Российской Федерации. Сейчас добыча тоже поддерживается на высоком уровне.

Узбекистан имеет и другие металлы. Однако говорить о том, что есть свободные средства для крупномасштабных инвестиций в другие государства, все же не приходится.

Дело в том, что у Узбекистана есть проблема, связанная с народонаселением. Оно резко растет. Сейчас в стране проживает около 40 млн человек, и демографический рост продолжается. Население нужно обеспечивать рабочими местами и относительно достойным уровнем жизни - по крайней мере, по сравнению с соседями по региону. На все это нужны деньги, которых у правительства Узбекистана нет.

Именно поэтому мы видим масштабную миграцию в Российскую Федерацию. В Узбекистане обеспеченность достойными рабочими местами отсутствует.

Да, можно наскрести какие-то деньги за счет повышения сейчас той же цены на золото, которая с начала года выросла почти в два раза - с 2600 долларов за тройскую унцию до более чем 4000.

То есть при желании деньги можно найти, но отнюдь не такие, как заявил Трамп. Тем более что вызывают сомнение и объекты этих инвестиций, где среди прочих были названы авиационная промышленность. Зачем это Узбекистану?

"СП": Узбекистан, как ранее сообщалось, заключил контракт с американской стороной о поставках самолетов Boeing 787−9 Dreamliner на 8,5 млрд долларов. Может, это имеется в виду?

- Но это не называется инвестициями. Это называется торговой сделкой. И такой вариант, в общем-то, возможен.

Напомню, что во времена СССР Узбекистан располагал мощностями по выпуску самолетов, в частности семейства "Ил" на ташкентском заводе ТАПОиЧ (Ташкентское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова - "СП"). Но в 90-е западные партнеры убедили руководство республики при президенте Исламе Каримове, что Узбекистану не стоит развивать собственную авиационную промышленность, а завод нужно перепрофилировать под ремонт самолетов и разбить на ряд мелких предприятий.

Это все привело к тому, что даже подписанные с Россией соглашения о совместном производстве авиатехники полноценно так и не заработали. А завод ТАПОиЧ прекратил свое существование.

Но авиация Узбекистану нужна. Трамп же в своей торговой войне, в том числе с ЕС, пытается привлечь сторонников. Потому что основной конкурент Boeing - это Airbus, выпускаемый европейцами.

В Европе на данный момент большие трудности, поэтому у американской компании есть возможность наращивания производства за счет новых заказчиков. Вероятно, с этим и связано обязательство между Трампом и Мирзиеевым.

Но должен сказать, все, что сейчас происходит - это продолжение традиционной постсоветской линии центральноазиатских государств.

"СП": Поясните.

- Я имею в виду их попытки усидеть одновременно на нескольких стульях и быть приятными как России и Китаю, так и Евросоюзу с Соединенными Штатами. Они пытаются как бы поддерживать контакты со всеми этими центрами силы в современном мире.

Это далеко не всегда удается, но такая политика "многовекторной" дипломатии продолжается.

"СП": Получается, Мирзиеев может просто не выполнять своих обязательств?

- Конечно. Тем более что у Узбекистана в среднесрочной и долгосрочной перспективе есть серьезные проблемы не только с народонаселением, но с индустриализацией и вообще с развитием республики.

Не секрет, что климат меняется. В России мы это тоже ощущаем по тому, как обмелели наши главные реки - крупнотоннажные суда по ним уже проводить нельзя. То же самое - на Каспии. Каспий отступает на несколько километров от традиционного берега. И нельзя уже проводить те танкеры, которые Казахстан и Туркменистан активно закупали в "нулевые" годы, поскольку их тоннаж превышает возможности швартовки у причальных стоек.

"СП": Но Узбекистан не имеет выхода к морю…

- Тем не менее он серьезно связан с тем, что сокращается сток центральноазиатских рек, а значит в будущем столкнется с серьезными проблемами из-за нехватки пресной воды. Равно как Таджикистан и Казахстан. Ведь вода не только для полива нужна. Она нужна для любого производства - тканей, металла, продуктов питания. А ее не будет.

Поэтому строить какие-то долгосрочные прогнозы, рассчитывая на то, что все будет благоприятно, не совсем разумно. Учитывая, что серьезные аналитические исследования говорят как раз об обратном. И здесь Узбекистану было бы полезно сосредоточить усилия на других направлениях, а не на каких-то крупных пиар-проектах, которые вряд ли состоятся в полном объеме.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762787160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  