Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ

19:18 10.11.2025

Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ



Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

10 ноября 2025



Глава Би-би-си Тим Дэйви покинул пост после публикации сфабрикованной речи Дональда Трампа, в которой президент США якобы одобрял штурм Капитолия. Дэйви признал ответственность за "ошибку", но отверг обвинения в предвзятости. Скандал уже расколол британское политическое сообщество. Однако, по оценкам экспертов, смена в руководстве Би-би-си сделает западные СМИ осторожнее в публикациях о США, но никак не уменьшит поток лжи в адрес России.



Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс уходят в отставку из-за скандала с дезинформацией, связанной со штурмом Капитолия в 2021 году. Триггером послужила публикация The Telegraph выдержек из служебной записки британской службы новостей, в которой говорилось, что речь Дональда Трампа была отредактирована, чтобы создать впечатление, будто он поощрял беспорядки на Капитолийском холме.



В письме к сотрудникам Дэйви заявил, что уход из компании после пяти лет работы стал "исключительно его решением". "В целом Би-би-си работает хорошо, но были допущены некоторые ошибки, и я, как гендиректор, должен взять на себя полную ответственность", – сказал он.



Тернесс же отметила: "Споры вокруг документального фильма о Трампе достигли той стадии, когда они наносят ущерб Би-би-си – каналу, который я люблю". "Ошибки были допущены, но я хочу ясно заявить: обвинения ресурса в институциональной предвзятости являются ошибочными", – добавила она.



В своей речи в Вашингтоне 6 января 2021 года Трамп заявил: "Мы пойдем в Капитолий и поддержим наших храбрых сенаторов, конгрессменов". Однако в выпуске Би-би-си он сказал: "Мы пойдем в Капитолий, и я буду там с вами. Мы будем сражаться как в аду". Последняя фраза была взята из рассуждений главы Белого дома о "коррумпированности" выборов в США. Источник утечки – Майкл Прескотт, экс-консультант комитета по редакционным стандартам. Он покинул пост в июне.



