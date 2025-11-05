|Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
00:05 11.11.2025
ВС РФ готовятся к атаке на пгт Покровское в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 ноября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к рывку на северный берег Волчьей для атаки на райцентр в Днепропетровской области. Редакция Readovka рассмотрела признаки внутриполитической борьбы на Украине из-за ситуации с "окруженцами" ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации.
Выйти в "дамки"
Части группировки "Восток" ВС РФ в боях в междуречье рек Янчур и Гайчур достигли существенных результатов. ВСУ потеряли село Успеновка. Русские штурмовики атакуют малочисленные "точки жесткости", за которые противник может цепляться, пытаясь выиграть время для подготовки обороны по реке Гайчур. Наши подразделения готовятся к штурму села Ровнополье, за которым открывается путь на главную дорогу, по которой снабжается украинский гарнизон Гуляйполя.
Южный сектор Южно-Донбасского направления радует не только этими новостями. Части ВС РФ сумели выйти к берегам реки Волчья к востоку от пгт Покровское – райцентру Покровского района Днепропетровской области. Наши войска овладели хутором Волчье. Малочисленные силы противника оставили прибрежную зону севернее вместе с поселком Тихое и отошли за Волчью, планируя выстроить оборону по реке с опорой на село Коломийцы. По этой причине русская армия теперь может атаковать Просяную – важный логистический узел, обеспечивающий ВСУ на Новопавловском, Гуляйпольском и Великомихайловском участках Южно-Донбасского направления. Для подобного маневра ВС РФ нужно будет форсировать Волчью. А учитывая, что этот участок линии фронта крайне слабо укреплен неприятелем, для незалежной это серьезная угроза. Украинские войска в том районе располагают лишь некоторым количеством опорных пунктов, развернутых фронтом на восток. Кроме того, они не составляют единой оборонительной системы, а лишь дополняют основные, которые пролегают непосредственно у пгт Покровское и Великомихайловки по течению реки Волчья. То есть наша армия вышла в район, в котором форсирование реки может дать возможность атаковать оборону ВСУ в Великомихайловке с тыла, блокировать пгт Покровское или же продвигаться в направлении Просяной, убив систему МТО (материально-технического обеспечения) противника во всем описываемом секторе фронта. Учитывая многообразие вариантов атаки, неприятель вряд ли сможет отбиться. Единственное, что играет на руку Банковой и позволяет формально рассчитывать, что ВС РФ не начнут быстро действовать по вышеописанному сценарию, это погода со всеми вытекающими для логистики.
Внутриполитическая грызня
Все внимание общественности приковано к боям за Покровск и Мирноград. Помимо особой оперативной и политической значимости для противоборствующих сторон, незалежная проводит и специфическую, неочевидную для обывателя операцию. Она направлена не против ВС РФ, ее цель – обеспечить антипиар главе ГУР Буданову (признан террористом и экстремистом в России). С самого начала информационной кампании по освещению попыток ВСУ деблокировать покровско-мирноградских "окруженцев" именно ГУР стало значиться первым в списке привлеченных к операции сил. Разумеется, на данный момент операция не принесла результата и едва ли принесет в будущем. Провал деблокады будет записан в актив ГУР благодаря журналисту Цаплиенко и другим, которые раструбили первыми о привлечении людей Буданова к операции, как бы "возложив" на него всю ответственность за результат. Более качественной подножки, чем эта, Зеленский руководителю ГУР подставить просто физически не мог.
Помимо прочего, надо обратить внимание на то, что ранее Буданов активно "пиарился", а потом, когда ситуация усложнялась, грамотно пропадал из медийного поля и появлялся только в выгодные ему моменты, чтобы продемонстрировать "самость". С 2023 года на Украине отчетливо видны признаки внутриполитической борьбы, которая уже успела выразиться в кадровых перестановках, сделанных в интересах Зеленского. Экс-главком ВСУ Залужный отправлен в почетную ссылку в Лондон на должность чрезвычайного посла незалежной. Его непосредственный подчиненный – командующий сил ССО Хоренко, был снят незадолго до отставки своего начальника. Таким образом опасный тандем был своевременно разбит. Именно так Банковая нивелировала угрозы со стороны силового блока. Впоследствии на должность главкома был посажен безопасный для Зеленского с точки зрения амбиций Сырский. Но украинский лидер даже ему "поставил подножку", вручив генералу должность главкома аккурат под занавес обороны Авдеевки в конце зимы 2024 года.
Единственной потенциальной угрозой Зеленскому остался Буданов с подчиненным ему ГУР. Банковая выбрала особую тактику противодействия этой угрозе, всячески поддерживая противовес в виде руководителя СБУ Малюка (внесен в реестр террористов и экстремистов в России). Ему отводится "эфирное время" в виде докладов лично Зеленскому о якобы успешных операциях его ведомства и прочее. Одновременно с этим администрация украинского президента сознательно акцентирует и преувеличивает роль Буданова в текущих событиях на проблемном для незалежной Покровском направлении. Единственный успех у Киева в этом секторе фронта – медийное торпедирование Буданова.
