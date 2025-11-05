 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 11.11.2025
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
02:40  В Казахстане обновят и откроют для туристов "Город кочевников" на берегу реки Или
01:24  НГ: Правительства и бизнес готовы признать Китай новым глобальным лидером
01:02  Казахстан и Россия: как понимают историю бывшие советские республики, - Дарья Асламова
00:51  Россия отправила полносоставный грузовой поезд в Индию по восточному маршруту МТК "Север - Юг"
00:27  Pravda.Ru: Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан - нет
Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
00:05 11.11.2025

ВС РФ готовятся к атаке на пгт Покровское в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 10 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 ноября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к рывку на северный берег Волчьей для атаки на райцентр в Днепропетровской области. Редакция Readovka рассмотрела признаки внутриполитической борьбы на Украине из-за ситуации с "окруженцами" ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации.



Выйти в "дамки"

Части группировки "Восток" ВС РФ в боях в междуречье рек Янчур и Гайчур достигли существенных результатов. ВСУ потеряли село Успеновка. Русские штурмовики атакуют малочисленные "точки жесткости", за которые противник может цепляться, пытаясь выиграть время для подготовки обороны по реке Гайчур. Наши подразделения готовятся к штурму села Ровнополье, за которым открывается путь на главную дорогу, по которой снабжается украинский гарнизон Гуляйполя.

Южный сектор Южно-Донбасского направления радует не только этими новостями. Части ВС РФ сумели выйти к берегам реки Волчья к востоку от пгт Покровское – райцентру Покровского района Днепропетровской области. Наши войска овладели хутором Волчье. Малочисленные силы противника оставили прибрежную зону севернее вместе с поселком Тихое и отошли за Волчью, планируя выстроить оборону по реке с опорой на село Коломийцы. По этой причине русская армия теперь может атаковать Просяную – важный логистический узел, обеспечивающий ВСУ на Новопавловском, Гуляйпольском и Великомихайловском участках Южно-Донбасского направления. Для подобного маневра ВС РФ нужно будет форсировать Волчью. А учитывая, что этот участок линии фронта крайне слабо укреплен неприятелем, для незалежной это серьезная угроза. Украинские войска в том районе располагают лишь некоторым количеством опорных пунктов, развернутых фронтом на восток. Кроме того, они не составляют единой оборонительной системы, а лишь дополняют основные, которые пролегают непосредственно у пгт Покровское и Великомихайловки по течению реки Волчья. То есть наша армия вышла в район, в котором форсирование реки может дать возможность атаковать оборону ВСУ в Великомихайловке с тыла, блокировать пгт Покровское или же продвигаться в направлении Просяной, убив систему МТО (материально-технического обеспечения) противника во всем описываемом секторе фронта. Учитывая многообразие вариантов атаки, неприятель вряд ли сможет отбиться. Единственное, что играет на руку Банковой и позволяет формально рассчитывать, что ВС РФ не начнут быстро действовать по вышеописанному сценарию, это погода со всеми вытекающими для логистики.

Внутриполитическая грызня

Все внимание общественности приковано к боям за Покровск и Мирноград. Помимо особой оперативной и политической значимости для противоборствующих сторон, незалежная проводит и специфическую, неочевидную для обывателя операцию. Она направлена не против ВС РФ, ее цель – обеспечить антипиар главе ГУР Буданову (признан террористом и экстремистом в России). С самого начала информационной кампании по освещению попыток ВСУ деблокировать покровско-мирноградских "окруженцев" именно ГУР стало значиться первым в списке привлеченных к операции сил. Разумеется, на данный момент операция не принесла результата и едва ли принесет в будущем. Провал деблокады будет записан в актив ГУР благодаря журналисту Цаплиенко и другим, которые раструбили первыми о привлечении людей Буданова к операции, как бы "возложив" на него всю ответственность за результат. Более качественной подножки, чем эта, Зеленский руководителю ГУР подставить просто физически не мог.

Помимо прочего, надо обратить внимание на то, что ранее Буданов активно "пиарился", а потом, когда ситуация усложнялась, грамотно пропадал из медийного поля и появлялся только в выгодные ему моменты, чтобы продемонстрировать "самость". С 2023 года на Украине отчетливо видны признаки внутриполитической борьбы, которая уже успела выразиться в кадровых перестановках, сделанных в интересах Зеленского. Экс-главком ВСУ Залужный отправлен в почетную ссылку в Лондон на должность чрезвычайного посла незалежной. Его непосредственный подчиненный – командующий сил ССО Хоренко, был снят незадолго до отставки своего начальника. Таким образом опасный тандем был своевременно разбит. Именно так Банковая нивелировала угрозы со стороны силового блока. Впоследствии на должность главкома был посажен безопасный для Зеленского с точки зрения амбиций Сырский. Но украинский лидер даже ему "поставил подножку", вручив генералу должность главкома аккурат под занавес обороны Авдеевки в конце зимы 2024 года.

Единственной потенциальной угрозой Зеленскому остался Буданов с подчиненным ему ГУР. Банковая выбрала особую тактику противодействия этой угрозе, всячески поддерживая противовес в виде руководителя СБУ Малюка (внесен в реестр террористов и экстремистов в России). Ему отводится "эфирное время" в виде докладов лично Зеленскому о якобы успешных операциях его ведомства и прочее. Одновременно с этим администрация украинского президента сознательно акцентирует и преувеличивает роль Буданова в текущих событиях на проблемном для незалежной Покровском направлении. Единственный успех у Киева в этом секторе фронта – медийное торпедирование Буданова.

Вчера, 9 ноября, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762808700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
