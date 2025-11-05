Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября

00:05 11.11.2025

ВС РФ готовятся к атаке на пгт Покровское в Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 10 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 ноября в разрезе СВО. Русские войска готовятся к рывку на северный берег Волчьей для атаки на райцентр в Днепропетровской области. Редакция Readovka рассмотрела признаки внутриполитической борьбы на Украине из-за ситуации с "окруженцами" ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации.



