ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года

Рост ВВП Казахстана за 10 месяцев 2025 года составил 6,4%



10 Ноябрь 2025



По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство национальной экономики РК.



Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг – на 5,3%.



Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (рост на 7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста.



