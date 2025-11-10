|ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
01:04 11.11.2025
Рост ВВП Казахстана за 10 месяцев 2025 года составил 6,4%
10 Ноябрь 2025
По предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь-октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство национальной экономики РК.
Производство товаров выросло на 8,2%, производство услуг – на 5,3%.
Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность (рост на 7,3%), обеспечив более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста.
В обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, что обусловлено увеличением выпуска продукции по отдельным направлениям:
- машиностроение – на 11,5%, в т.ч. автомобилестроение – на 13,3%
- химическая промышленность – на 10,9%
- продукты питания – на 9,1%
- нефтепереработка – на 6,3%
- металлические изделия – 14,1%
- строительные материалы – 5,3%
В строительной отрасли рост обеспечен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Рост объема строительных работ составил 15,1% против 14,9%, в январе–сентябре 2025 года.
Сельское хозяйство вошло в фазу сезонного роста. Объем валового выпуска в отрасли увеличился на 5,4%, ускорившись на 1,0 п.п. по сравнению с январем-сентябрем. В растениеводстве рост достиг 6,7%, в животноводстве – 3,4%. Прирост валовой продукции обеспечен мерами государственной поддержки, соблюдением агротехнологий, благоприятными погодными условиями во время уборки. В ряде регионов, включая Акмолинскую (+13,6%), Костанайскую (+14,9%) и Павлодарскую (+7,4%) области, зафиксирован рост урожайности зерновых культур. Производство молока увеличилось на 5,2%, мяса – на 2,8%, яиц – на 1,4%.
В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане.
Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%, за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта.
Правительство работает над выполнением поручений Президента, нацеленных на обеспечение качественного экономического роста, делая акцент на поддержке приоритетных отраслей, диверсификации экономики и привлечении инвестиций.