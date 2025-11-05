|В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
02:16 11.11.2025
Стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш - подробно
БИШКЕК, 10 ноя - Sputnik. Сегодня началась предвыборная агитации на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша, сообщает Центризбирком.
Согласно законодательству, агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до старта голосования.
Так как выборы досрочные, весь избирательный процесс сокращается на треть - соответственно предвыборная агитация продлится 20 дней: стартует 10 ноября и продлится до 8:00 29 ноября.
Для участия в выборах зарегистрировались 467 кандидатов: 276 мужчин и 191 женщина.
Главное требование агиткампании - соотнесение форм и методов проведения агитации требованиям законодательства о выборах. Агитация может проводиться на собраниях, митингах, через СМИ, а также интернет-издания. Избирательные комиссии должны обеспечить проведение агитации и встреч с избирателями.
Для агитации госорганы и органы МСУ за счет средств республиканского бюджета должны предоставлять помещения, соответствующие всем требованиям для проведения встреч, места или площади для вывешивания агитационных материалов.
Предвыборной агитацией закон признает:
- призывы голосовать за тех или иных кандидатов либо против них;
- выражение предпочтения в отношении отдельных кандидатов;
- описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидатов;
- распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением служебных (должностных) обязанностей.
Кандидатам, партиям гарантируются равные условия доступа к СМИ.
Предвыборная агитация может осуществляться через:
- средства массовой информации;
- агитационные публичные мероприятия (митинги, собрания, телевизионные дебаты и иные), за исключением концертов, театрализованных представлений и спортивных мероприятий;
- выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других агитматериалов (запрещается их изготовление за пределами страны, агитматериалы или их копии должны быть представлены ЦИК);
- в иных не запрещенных конституционным законом формах.
Не имеют право агитировать, выпускать и распространять любые агитационные материалы:
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- граждане, замещающие государственные политические должности, за исключением депутатов ЖК;
- специальные государственные и политические муниципальные должности, за исключением депутатов местных кенешей;
- члены избирательных комиссий;
- наблюдатели, международные наблюдатели;
- религиозные деятели;
- учредители и члены организаций, занимающихся благотворительностью;
- граждане, не достигшие 18 лет;
- иностранные граждане и организации;
- лица без гражданства;
- работники территориального общественного самоуправления.
Запрещается предвыборная агитация в зарубежных СМИ, которые распространяются на территории Кыргызстана. В период выборов ретрансляция зарубежных теле- и радиопрограмм производится в записи.
Запрещается ретрансляция теле- и радиопрограмм, распространяющих информацию, которая порочит честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов и политических партий. В этих случаях ответственность за распространение подобных сведений несут местные СМИ.
Предвыборная агитация, требующая финансирования, может вестись только по согласованию с кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими кандидатов, и через их избирательные фонды.