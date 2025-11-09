 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 11.11.2025
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
Архив
    Туркменистан 
В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
03:25 11.11.2025

УКАЗ Президента Туркменистана о награждении медалью Туркменистана "За любовь к Родине" в связи с праздником урожая

09.11.2025

Учитывая большие успехи, достигнутые Туркменистаном в укреплении независимости и суверенитета, наращивании его экономического потенциала, реализации принятых государственных программ по развитию аграрного сектора, особые заслуги перед нашим суверенным государством и нашим доблестным народом, многолетний честный и образцовый труд, а также в связи с Праздником урожая постановляю:

Медалью Туркменистана "За любовь к Родине" наградить следующих граждан нашей страны:

Чарымырат Агаджанович Гайыпгулиев, лаборант отдела агротехники зерновых культур Научно-исследовательского института зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана,

Реджепмырат Амангельдиевич Буграев, механик по уборке зерна и хлопка производственного предприятия "Обахызмат" этрапа Ак бугдай производственного объединения "Ахалобахызмат" Государственного объединения "Туркменобахызмат",

Аннасахедов Даниятар Караджаевич, экскаваторщик производственного предприятия "Ахалсувгурлусык" производственного объединения "Ахалсуводжалык" Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана,

Нурмухаммет Джапардурдыевич Егендурдыев, главный инженер-гидротехник Балканского велаятского отдела отдела связи и мониторинга "Алтын Асыр Туркменское озеро" объединения "Гарагумдерьясуховжалык" Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана,

Ашир Гурбандурдыевич Аширов, главный чабан животноводческой фермы "Довардархылык" Шабатского этрапа Дашогузского велаята Производственного объединения животноводства и птицеводства Государственного объединения животноводства и птицеводства Туркменистана,

Сапаргылычев Перхат Ишанкулыевич, пекарь Туркменабатского хлебозавода №1 Производственного объединения "Лебапгаллаонумлери" Государственного объединения "Туркменабат",

Гурбанберды Аннаев, руководитель группы фермерского объединения "Ахал" Гекдепинского этрапа Ахалского велаята:

Сарыджаева Нартач Байрамовна, арендатор Фермерского объединения имени С.А. Ниязова Ак бугдайского этрапа Ахалского велаята,

Ходжаберди Нобатович Бердиев, арендатор дайханского объединения "Туркменистан" Бабадайханского этрапа Ахалского велаята,

Гельдимаммет Тутлыков, руководитель группы дайханского объединения "Туркменистан" этрапа Берекет Балканского велаята,

Гандалыев Парахат Аманмаммедович, арендатор дайханского товарищества "Аркач" Гызыларбатского этрапа Балканского велаята,

Назарбай Тувакбаев, механизатор фермерского объединения "Туркменистан" Губадагского района Дашогузского велаята,

Ниязова Хатича Розумбаевна, арендатор Фермерского объединения "Бируни" Шабатского этрапа Дашогузского велаята,

Таджованы Кырмызы Нуржановна, арендатор Фермерского союза Моллаораза Ходжамаммедова Сапармырата Туркменбашинского этрапа Дашогузского велаята,

Дильраба Байрамовна Джумаева, арендатор фермерского объединения "Ватан" Чарджоуского района Лебапского велаята,

Арча Орунович Джуманиязов, арендатор фермерского объединения "Довлетли" Саятского района Лебапского велаята,

Куллиев Йхлас Розыевич, механизатор фермерского объединения "Гызылаяк" Керкинского района Лебапского велаята. 

Реджепов Гелдимырат Хомматмырадович, арендатор дайханского объединения "Берекет" Байрамалинского этрапа Марыйского велаята,

Ташлиев Гурбанмухоммет Акмухаммедович, арендатор Фермерского объединения "Махтумкули" Туркменгалинского этрапа Марыйского велаята,

Сердар Гурбанмурадович Барадов, главный агроном дайханского объединения "Гюлистан" Сакарчагинского района Марыйского велаята.

Президент Туркменистана
Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

Источник - Туркменистан сегодня
Источник - Туркменистан сегодня

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762820700


