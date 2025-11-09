В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"

03:25 11.11.2025

УКАЗ Президента Туркменистана о награждении медалью Туркменистана "За любовь к Родине" в связи с праздником урожая



09.11.2025



Учитывая большие успехи, достигнутые Туркменистаном в укреплении независимости и суверенитета, наращивании его экономического потенциала, реализации принятых государственных программ по развитию аграрного сектора, особые заслуги перед нашим суверенным государством и нашим доблестным народом, многолетний честный и образцовый труд, а также в связи с Праздником урожая постановляю:



Медалью Туркменистана "За любовь к Родине" наградить следующих граждан нашей страны:



Чарымырат Агаджанович Гайыпгулиев, лаборант отдела агротехники зерновых культур Научно-исследовательского института зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана,



Реджепмырат Амангельдиевич Буграев, механик по уборке зерна и хлопка производственного предприятия "Обахызмат" этрапа Ак бугдай производственного объединения "Ахалобахызмат" Государственного объединения "Туркменобахызмат",



Аннасахедов Даниятар Караджаевич, экскаваторщик производственного предприятия "Ахалсувгурлусык" производственного объединения "Ахалсуводжалык" Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана,



Нурмухаммет Джапардурдыевич Егендурдыев, главный инженер-гидротехник Балканского велаятского отдела отдела связи и мониторинга "Алтын Асыр Туркменское озеро" объединения "Гарагумдерьясуховжалык" Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана,



Ашир Гурбандурдыевич Аширов, главный чабан животноводческой фермы "Довардархылык" Шабатского этрапа Дашогузского велаята Производственного объединения животноводства и птицеводства Государственного объединения животноводства и птицеводства Туркменистана,



Сапаргылычев Перхат Ишанкулыевич, пекарь Туркменабатского хлебозавода №1 Производственного объединения "Лебапгаллаонумлери" Государственного объединения "Туркменабат",



Гурбанберды Аннаев, руководитель группы фермерского объединения "Ахал" Гекдепинского этрапа Ахалского велаята:



Сарыджаева Нартач Байрамовна, арендатор Фермерского объединения имени С.А. Ниязова Ак бугдайского этрапа Ахалского велаята,



Ходжаберди Нобатович Бердиев, арендатор дайханского объединения "Туркменистан" Бабадайханского этрапа Ахалского велаята,



Гельдимаммет Тутлыков, руководитель группы дайханского объединения "Туркменистан" этрапа Берекет Балканского велаята,



Гандалыев Парахат Аманмаммедович, арендатор дайханского товарищества "Аркач" Гызыларбатского этрапа Балканского велаята,



Назарбай Тувакбаев, механизатор фермерского объединения "Туркменистан" Губадагского района Дашогузского велаята,



Ниязова Хатича Розумбаевна, арендатор Фермерского объединения "Бируни" Шабатского этрапа Дашогузского велаята,



Таджованы Кырмызы Нуржановна, арендатор Фермерского союза Моллаораза Ходжамаммедова Сапармырата Туркменбашинского этрапа Дашогузского велаята,



Дильраба Байрамовна Джумаева, арендатор фермерского объединения "Ватан" Чарджоуского района Лебапского велаята,



Арча Орунович Джуманиязов, арендатор фермерского объединения "Довлетли" Саятского района Лебапского велаята,



Куллиев Йхлас Розыевич, механизатор фермерского объединения "Гызылаяк" Керкинского района Лебапского велаята.



Реджепов Гелдимырат Хомматмырадович, арендатор дайханского объединения "Берекет" Байрамалинского этрапа Марыйского велаята,



Ташлиев Гурбанмухоммет Акмухаммедович, арендатор Фермерского объединения "Махтумкули" Туркменгалинского этрапа Марыйского велаята,



Сердар Гурбанмурадович Барадов, главный агроном дайханского объединения "Гюлистан" Сакарчагинского района Марыйского велаята.



Президент Туркменистана

Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.