Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду

04:54 11.11.2025

10 ноября 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Японская компания Onodera User Run открыла в Узбекистане учебные курсы по кулинарии и японскому языку на базе Международной школы языков и навыков Агентства по внешней трудовой миграции.



Руководитель агентства Бехзод Мусаев посетил занятия и пообщался со слушателями в дружеской обстановке.



Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых во время визита узбекской делегации в Японию в мае этого года. Стороны договорились о подготовке квалифицированных специалистов в различных сферах с последующим трудоустройством на высокооплачиваемые рабочие места в Японии.



