|Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
04:54 11.11.2025
Группу узбекистанцев отправят готовить еду в Японию
10 ноября 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Японская компания Onodera User Run открыла в Узбекистане учебные курсы по кулинарии и японскому языку на базе Международной школы языков и навыков Агентства по внешней трудовой миграции.
Руководитель агентства Бехзод Мусаев посетил занятия и пообщался со слушателями в дружеской обстановке.
Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых во время визита узбекской делегации в Японию в мае этого года. Стороны договорились о подготовке квалифицированных специалистов в различных сферах с последующим трудоустройством на высокооплачиваемые рабочие места в Японии.
Первым этапом стала организация курсов по направлению кулинарного искусства. На объявленный в июне конкурс подали заявки 1200 человек, из которых 40 участников прошли отбор и приступили к обучению.
В течение шести–восьми месяцев они будут изучать японский язык и секреты кулинарного мастерства. После завершения курса выпускники смогут начать трудовую деятельность в Японии уже с мая следующего года.