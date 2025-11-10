МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр

05:44 11.11.2025

Открытие Инновационного центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан



10.11.2025

город Душанбе



10 ноября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон вместе с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали открыли в войсковой части № 3502 Внутренних войск Инновационный центр Министерства внутренних дел с комплексом служебных зданий и сооружений.



Посещение Главой государства началось с осмотра здания специального оперативного подразделения данной войсковой части и встречи с личным составом.



Было сообщено, что для организации служебной деятельности сотрудников специального оперативного подразделения построено двухэтажное здание, включающее казарму, рабочие и санитарные помещения, оружейную комнату, библиотеку и другие вспомогательные объекты.



Здание возведено с применением качественных строительных материалов по современному проекту и обеспечивает хорошие условия для работы, службы личного состава и сотрудников специального подразделения войсковой части № 3502 Внутренних войск.



Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в ходе беседы тепло поздравил личный состав с профессиональным праздником, призвав сотрудников органов внутренних дел добросовестно служить Родине и эффективно использовать созданные условия и возможности.



В ходе ознакомления с новым Инновационным центром МВД Республики Таджикистан Президенту страны было сообщено, что специалисты Центра после прохождения учебных курсов с использованием новейших технологических линий и специального оборудования подготавливают малые беспилотные летательные аппараты (дроны) и воздушные разведывательные комплексы.



