|МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
05:44 11.11.2025
Открытие Инновационного центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
10.11.2025
город Душанбе
10 ноября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон вместе с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали открыли в войсковой части № 3502 Внутренних войск Инновационный центр Министерства внутренних дел с комплексом служебных зданий и сооружений.
Посещение Главой государства началось с осмотра здания специального оперативного подразделения данной войсковой части и встречи с личным составом.
Было сообщено, что для организации служебной деятельности сотрудников специального оперативного подразделения построено двухэтажное здание, включающее казарму, рабочие и санитарные помещения, оружейную комнату, библиотеку и другие вспомогательные объекты.
Здание возведено с применением качественных строительных материалов по современному проекту и обеспечивает хорошие условия для работы, службы личного состава и сотрудников специального подразделения войсковой части № 3502 Внутренних войск.
Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в ходе беседы тепло поздравил личный состав с профессиональным праздником, призвав сотрудников органов внутренних дел добросовестно служить Родине и эффективно использовать созданные условия и возможности.
В ходе ознакомления с новым Инновационным центром МВД Республики Таджикистан Президенту страны было сообщено, что специалисты Центра после прохождения учебных курсов с использованием новейших технологических линий и специального оборудования подготавливают малые беспилотные летательные аппараты (дроны) и воздушные разведывательные комплексы.
Инновационный центр МВД и сопутствующий комплекс служебных и бытовых зданий были построены по поручению Президента страны в течение пяти месяцев в целях цифровизации отрасли, обучения и подготовки молодых кадров в сфере цифровых технологий. Современная система деятельности в структурах Министерства внутренних дел реализуется в рамках объявленных на 2025-2030 годы "Годов развития цифровой экономики и инноваций" и способствует укреплению боевой готовности спецподразделений, обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом, а также выявлению и предотвращению правонарушений.
В продолжение посещения Главе государства была продемонстрирована работа нового централизованного узла связи, функционирующего в отдаленных регионах страны с применением инновационных технологий.
В настоящее время в целях цифровизации в структуре МВД продолжается внедрение единой информационной системы, включающей несколько модулей. Одним из них является создание мобильного приложения МВД, с помощью которого граждане смогут получать достоверную и своевременную информацию. В связи с этим в 2025 году в структурах Главного управления внутренних войск, Управления по борьбе с организованной преступностью, Управления подразделений специального назначения и Управления связи МВД созданы отделы и секторы инновационных технологий. В Центре для сотрудников и молодых специалистов созданы хорошие условия работы, он обеспечен всем необходимым оборудованием.
Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон также ознакомился с другими новыми зданиями и сооружениями, возведенными на данной территории.
Было сообщено, что здесь построены двухэтажное административное здание, учебный корпус, гараж для техники, стоянка для автомобилей, спортивный зал, столовая, современная баня, площадки для мини-футбола и волейбола, летний плавательный бассейн, комплекс для атлетических упражнений, специализированная лаборатория, плац и полоса препятствий для тренировок - все они оснащены необходимым оборудованием и инфраструктурой. Все новые здания и сооружения войсковой части № 3502 Внутренних войск подключены к единой системе отопления.
Здесь же Главе государства был представлен отчет о деятельности подсобных хозяйств МВД в 2025 году.
По данным ответственных лиц, в 2025 году работники подсобных хозяйств МВД получили хороший урожай фруктов, овощей и зерновых культур. Хозяйство располагает 370 гектарами пахотных земель, 47 гектарами садов и виноградников, а также 253 пчелиными семьями. Полученная продукция направляется в войсковые части и другие подразделения МВД. В подсобном хозяйстве Внутренних войск содержится 835 голов крупного и мелкого рогатого скота и 49 лошадей.
В годы независимости при поддержке Правительства страны для улучшения условий службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел возводятся современные здания и сооружения, укрепляется материально-техническая база войсковых частей и структур МВД.
Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в завершение посещения подчеркнул, что устойчивость мира и спокойствия, политическая стабильность, мирная жизнь народа и масштабные созидательные работы, наблюдаемые сегодня в стране, являются результатом патриотизма, мужества и преданности военной службы и сотрудников органов внутренних дел, а также других силовых структур независимого Таджикистана.