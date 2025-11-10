 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.11.2025
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Среда, 05.11.2025
21:18  МК: Киев снова направил в Покровск спецназ ГУР для эвакуации "интересных личностей"
20:49  Главам государств Центральной Азии поставят в Вашингтоне новые задачи, - Виктория Панфилова
14:08  MWM: Как Россия может укрепить оборону Венесуэлы
06:34  Казахстан. Никто не имеет права навязывать язык общения, но попытки продолжаются, - Жан Абишев
05:22  Шавкат Мирзиеев выдвинул ряд предложений на Саммите по социальному развитию в Дохе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
05:44 11.11.2025

Открытие Инновационного центра Министерства внутренних дел Республики Таджикистан

10.11.2025
город Душанбе

10 ноября Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон вместе с Председателем Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателем города Душанбе уважаемым Рустами Эмомали открыли в войсковой части № 3502 Внутренних войск Инновационный центр Министерства внутренних дел с комплексом служебных зданий и сооружений.

Посещение Главой государства началось с осмотра здания специального оперативного подразделения данной войсковой части и встречи с личным составом.

Было сообщено, что для организации служебной деятельности сотрудников специального оперативного подразделения построено двухэтажное здание, включающее казарму, рабочие и санитарные помещения, оружейную комнату, библиотеку и другие вспомогательные объекты.

Здание возведено с применением качественных строительных материалов по современному проекту и обеспечивает хорошие условия для работы, службы личного состава и сотрудников специального подразделения войсковой части № 3502 Внутренних войск.

Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в ходе беседы тепло поздравил личный состав с профессиональным праздником, призвав сотрудников органов внутренних дел добросовестно служить Родине и эффективно использовать созданные условия и возможности.

В ходе ознакомления с новым Инновационным центром МВД Республики Таджикистан Президенту страны было сообщено, что специалисты Центра после прохождения учебных курсов с использованием новейших технологических линий и специального оборудования подготавливают малые беспилотные летательные аппараты (дроны) и воздушные разведывательные комплексы.



Инновационный центр МВД и сопутствующий комплекс служебных и бытовых зданий были построены по поручению Президента страны в течение пяти месяцев в целях цифровизации отрасли, обучения и подготовки молодых кадров в сфере цифровых технологий. Современная система деятельности в структурах Министерства внутренних дел реализуется в рамках объявленных на 2025-2030 годы "Годов развития цифровой экономики и инноваций" и способствует укреплению боевой готовности спецподразделений, обеспечению безопасности, борьбе с терроризмом, а также выявлению и предотвращению правонарушений.

В продолжение посещения Главе государства была продемонстрирована работа нового централизованного узла связи, функционирующего в отдаленных регионах страны с применением инновационных технологий.

В настоящее время в целях цифровизации в структуре МВД продолжается внедрение единой информационной системы, включающей несколько модулей. Одним из них является создание мобильного приложения МВД, с помощью которого граждане смогут получать достоверную и своевременную информацию. В связи с этим в 2025 году в структурах Главного управления внутренних войск, Управления по борьбе с организованной преступностью, Управления подразделений специального назначения и Управления связи МВД созданы отделы и секторы инновационных технологий. В Центре для сотрудников и молодых специалистов созданы хорошие условия работы, он обеспечен всем необходимым оборудованием.

Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон также ознакомился с другими новыми зданиями и сооружениями, возведенными на данной территории.

Было сообщено, что здесь построены двухэтажное административное здание, учебный корпус, гараж для техники, стоянка для автомобилей, спортивный зал, столовая, современная баня, площадки для мини-футбола и волейбола, летний плавательный бассейн, комплекс для атлетических упражнений, специализированная лаборатория, плац и полоса препятствий для тренировок - все они оснащены необходимым оборудованием и инфраструктурой. Все новые здания и сооружения войсковой части № 3502 Внутренних войск подключены к единой системе отопления.

Здесь же Главе государства был представлен отчет о деятельности подсобных хозяйств МВД в 2025 году.

По данным ответственных лиц, в 2025 году работники подсобных хозяйств МВД получили хороший урожай фруктов, овощей и зерновых культур. Хозяйство располагает 370 гектарами пахотных земель, 47 гектарами садов и виноградников, а также 253 пчелиными семьями. Полученная продукция направляется в войсковые части и другие подразделения МВД. В подсобном хозяйстве Внутренних войск содержится 835 голов крупного и мелкого рогатого скота и 49 лошадей.

В годы независимости при поддержке Правительства страны для улучшения условий службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел возводятся современные здания и сооружения, укрепляется материально-техническая база войсковых частей и структур МВД.

Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в завершение посещения подчеркнул, что устойчивость мира и спокойствия, политическая стабильность, мирная жизнь народа и масштабные созидательные работы, наблюдаемые сегодня в стране, являются результатом патриотизма, мужества и преданности военной службы и сотрудников органов внутренних дел, а также других силовых структур независимого Таджикистана.

Источник - President.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762829040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  