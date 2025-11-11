 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
13:50 11.11.2025

США украли у Китая биткоинов на 13 миллиардов долларов - власти КНР
11.11.25

CVERC обвинил США в изъятии 127 000 украденных биткоинов (13 миллиардов долларов) из китайского майнингового пула 2020 года. Хакеры, по мнению CVERC, действовали по заказу государства. США утверждают, что арест был законным, Китай же видит в этом провокацию.

Национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы Китая (CVERC) обнародовал технический анализ инцидента, в котором правительство США конфисковало значительное количество биткоинов и обвинило владельца камбоджийской бизнес-империи Prince Group в организации крупной криптовалютной аферы. Центр охарактеризовал это событие как типичный случай "воровской схемы", спланированной хакерской группой государственного уровня.



Отчет подробно описывает хронологию кражи биткоинов, анализирует этапы атаки и оценивает механизмы безопасности криптовалюты.

Согласно отчету, 29 декабря 2020 года на майнинг-пуле LuBian произошел крупный хакерский инцидент, в результате которого было похищено около 127 272 биткоинов, что на тот момент оценивалось в 3,5 миллиарда долларов, а сейчас составляет около 15 миллиардов долларов. Эти средства принадлежали Чэнь Чжи, основателю камбоджийской Prince Group.

После взлома Чэнь Чжи и его компания неоднократно обращались к злоумышленникам через блокчейн в начале 2021 года и июле 2022 года, требуя вернуть украденные биткоины и предлагая выкуп. Однако хакеры не ответили на эти обращения.

Примечательно, что украденные биткоины оставались в кошельке, контролируемом хакерами, почти четыре года, что не характерно для типичных схем быстрой ликвидации прибыли. Это указывает на возможную организацию атаки "хакерской группой государственного уровня". Только в июне 2024 года злоумышленники перевели монеты в новый кошелек, где они остаются до сих пор.

14 октября 2025 года Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против Чэнь Чжи и изъятии 127 000 биткоинов, связанных с ним и Prince Group. Данные указывают на то, что конфискованные средства совпадают с украденными хакерами из LuBian в 2020 году.

Таким образом, правительство США, возможно, использовало хакерские методы для изъятия 127 000 биткоинов Чэнь Чжи в 2020 году, что подтверждает характеристику инцидента как "воровской ссоры", спланированной на государственном уровне.

Технический анализ включает подробное описание всех этапов атаки: от момента взлома до передачи украденных средств. 29 декабря 2020 года, по пекинскому времени, хакеры воспользовались уязвимостью LuBian и в течение двух часов похитили 127 272,06953176 биткоинов.

Все подозрительные транзакции имели одинаковую комиссию, что свидетельствует о применении автоматизированного скрипта для передачи средств. Адреса кошельков, с которых были списаны биткоины, контролировались компанией LuBian, входящей в группу Prince Group. Адреса получателей также были идентифицированы.

Далее, в отчете отмечается, что с 30 декабря 2020 года по 22 июня 2024 года украденные биткоины оставались практически без движения, за исключением нескольких незначительных транзакций, предположительно для тестирования.

На третьем этапе компания LuBian отправила более 1500 сообщений с требованием вернуть активы и предложением о вознаграждении.

С 22 июня по 23 июля 2024 года биткоины были переведены на новые адреса, которые, по данным американского инструмента отслеживания блокчейнов ARKHAM, принадлежат правительству США.

14 октября 2025 года Минюст США предъявил обвинение Чэнь Чжи и объявил об изъятии его биткоинов.

Криминалистический анализ, основанный на прозрачности и отслеживаемости биткоинов, позволил установить происхождение всех 127 272,06953176 монет. Из них около 17 800 были добыты независимым майнингом, 2300 - получены через пулы, а остальные 107 100 - с бирж и других источников.

Отчет опровергает утверждение Министерства юстиции США о том, что все средства были получены незаконным путем.

Также в отчете детально описывается создание биткоин-кошелька и процесс атаки, основанный на техническом анализе и изучении соответствующих документов.

Инцидент с LuBian выявил системные риски, связанные с генерацией случайных чисел в криптовалютных инструментах.

Для предотвращения подобных уязвимостей рекомендуется использовать криптографически безопасные генераторы псевдослучайных чисел, внедрять многоуровневые механизмы защиты, включая протоколы мультиподписей и решения для холодного хранения, а также проводить регулярные аудиты безопасности. При этом следует избегать использования собственных алгоритмов генерации закрытых ключей.

Майнинговым пулам рекомендуется интегрировать системы ончейн-мониторинга в реальном времени и оповещения о подозрительных переводах.

Отдельным пользователям рекомендуется избегать использования непроверенных модулей генерации ключей, особенно из сообществ разработчиков ПО с открытым исходным кодом. Даже при высокой прозрачности блокчейна слабая защита может привести к катастрофическим последствиям, что подчеркивает важность кибербезопасности для будущего развития цифровой экономики и цифровых валют.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Global Times

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762858200


