ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов

13:50 11.11.2025

США украли у Китая биткоинов на 13 миллиардов долларов - власти КНР

11.11.25



CVERC обвинил США в изъятии 127 000 украденных биткоинов (13 миллиардов долларов) из китайского майнингового пула 2020 года. Хакеры, по мнению CVERC, действовали по заказу государства. США утверждают, что арест был законным, Китай же видит в этом провокацию.



Национальный центр экстренного реагирования на компьютерные вирусы Китая (CVERC) обнародовал технический анализ инцидента, в котором правительство США конфисковало значительное количество биткоинов и обвинило владельца камбоджийской бизнес-империи Prince Group в организации крупной криптовалютной аферы. Центр охарактеризовал это событие как типичный случай "воровской схемы", спланированной хакерской группой государственного уровня.



