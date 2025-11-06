"Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву

17:34 11.11.2025

В Кремле рассказали о программе визита Токаева в Москву



Песков назвал частое общение лидеров России и Казахстана частью сотрудничества



МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Программа государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию будет насыщенной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке", - ответил он на вопросы о темах, которые затронут лидеры стран на переговорах.



Во вторник Путин и Токаев встретятся в Кремле за неформальным обедом. В среду пройдут переговоры, политики в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов. Также Путин даст от своего имени государственный обед по случаю визита Токаева.



"Казахстан - это наш стратегический партнер, особый партнер, союзник, поэтому частое общение - это неотъемлемая часть таких всеобъемлющих отношений, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - пояснил Песков.



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11-12 ноября посетит с государственным визитом Россию, где проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по актуальным вопросам развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевым темам региональной и международной повестки.



Представитель Кремля отметил, что торгово-экономическое сотрудничество стран многогранно и охватывает почти все сферы жизни. Президент придает большое значение трехстороннему сотрудничеству с Казахстаном и Узбекистаном в газовой сфере.



Москве также будет интересно, если Токаев расскажет Путину о контактах с главой Белого дома Дональдом Трампом, добавил Песков.



Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.



Предыдущая встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.