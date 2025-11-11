 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
19:18 11.11.2025

Евросоюз исключил Грузию из планов по расширению
Форум в Брюсселе пройдет без Тбилиси

Игорь Селезнев
11.11.2025

Грузию не пригласили на форум по расширению Евросоюза, который пройдет 18 ноября в Брюсселе. Вместо этого в страну прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая собирает информацию о нарушении прав человека. В руководстве Грузии уверены, что ничего хорошего из этого не выйдет.

Представители ПАСЕ Эдит Эстрела, Сабина Чудич и Бас Кляйн встретились с противниками правящей "Грузинской мечты", а ее саму проигнорировали. Ранее делегаты осудили решение правительства республики запретить наиболее крупные оппозиционные партии, назвав это проявлением диктатуры. Представители ПАСЕ утверждают, что их задача – собрать информацию о нарушениях прав человека в Грузии.

"Мы обсуждали, например, текущую ситуацию в судах, законодательство, принятое в отношении неправительственных организаций, нормативные акты, принятые в отношении политзаключенных, проблемы, связанные со СМИ… Все те вопросы, которые приводят к регрессу грузинской демократии", – рассказал журналистам советник Фонда гражданского общества Георгий Бурджанадзе.

Тем временем вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский уверен, что у ПАСЕ нет оснований изображать "Грузинскую мечту" как политическую силу, противостоящую обществу по какому-либо вопросу. К тому же, по его словам, у представителей гражданского общества, встретившихся с иностранными гостями, нет никакой информации, кроме сфабрикованных историй и пропаганды.

"Делегация ПАСЕ прибыла в Грузию с заранее обдуманным намерением. Их главная задача – каким-то образом использовать Грузию в продолжающемся мировом противостоянии. Никакой другой темы, повода или основания для предъявления к нам претензий нет. Во внешней политике "Грузинской мечты" нет российской орбиты", – подчеркнул Вольский.

Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили полагает, что грузинские оппозиционеры консультируются с европейцами по поводу своих дальнейших шагов, так как не могут принимать решения самостоятельно. "Похоже, они думают, что было бы хорошо, если бы спор о запрете партий дошел до Страсбурга, и там они попытаются повлиять на решение. Государство должно быть готово к этому", – указал Махашвили.

В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили полагает, что Европа открыто поддерживает в Грузии экстремистов, а значит, не уважает демократические ценности. Впрочем, он все еще верит, что члены ЕС могут исправиться.

"Когда мы говорим о сложных отношениях между Грузией и ЕС, мы не должны забывать о первопричине этой ситуации, которая кроется прямо перед нами. Сегодня Брюссель забыл о наших общих европейских ценностях, главная из которых – уважение к демократии. Невозможно уважать демократию, то есть власть народа, и одновременно вмешиваться в выбор других народов. Невозможно уважать демократию и не дистанцироваться от политически мотивированных преступлений. Уклончивый ответ посла ЕС на вопрос об осуждении насилия 4 октября демонстрирует ценностный тупик, в котором оказался Брюссель. Современная Европа не только дистанцируется от насилия, но и открыто встает на сторону виновных. Путь ясен, решение очевидно. Путь Брюсселя к восстановлению отношений с грузинским народом лежит через уважение к европейским ценностям. Если Брюссель хочет вернуться к европейским ценностям, первый шаг – признать и уважать демократию", – отметил Папуашвили.

Примечательно, что 18 ноября в Брюсселе состоится форум, посвященный расширению ЕС. В нем должны были принять участие все члены и кандидаты в члены Евросоюза, но Грузию не пригласили. В Еврокомиссии утверждают, что не будут рассматривать Тбилиси в качестве реального кандидата до тех пор, пока он не прекратит свою репрессивную политику.

Политолог Ника Читадзе считает, что в отказе приглашать Грузию на форум по расширению ЕС нет ничего неожиданного. "Официальный Тбилиси ежедневно оскорбляет представителей Евросоюза. Чем бы представители "Грузинской мечты" занимались в Брюсселе? Предметно евробюрократам не о чем с ними говорить, а создавать почву для очередного скандала или самовосхваления грузинских властей им не хочется", – рассказал "НГ" Читадзе.

По словам политолога, Грузия оказалась в интересном положении: она не соответствует ни европейским, ни советским стандартам. В первом случае ей не хватает уровня развития демократии, а во втором – слишком распространена коррупция.

"Понятно, что в Грузии всегда воровали, но в СССР чиновники не строили себе дворцы… Сегодня многие грузины вообще не чувствуют, что живут в государстве. Республика напоминает частную лавочку, хозяин – основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили – решает, что хорошо, что плохо, кого наказать, кого возвысить. Естественно, в таким условиях ни о какой евроинтеграции речи быть не может", – подчеркнул Читадзе.

Впрочем, эксперт уверен, что, даже если бы Грузией руководили самые последовательные сторонники ЕС, страна все равно не смогла бы вступить в организацию к 2030 году. По мнению Читадзе, с учетом благоприятной экономической ситуации, отсутствия потрясений, быстрого и эффективного проведения реформ это могло бы произойти в лучшем случае к 2040 году.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762877880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  