Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев

19:18 11.11.2025

Евросоюз исключил Грузию из планов по расширению

Форум в Брюсселе пройдет без Тбилиси



Игорь Селезнев

11.11.2025



Грузию не пригласили на форум по расширению Евросоюза, который пройдет 18 ноября в Брюсселе. Вместо этого в страну прибыла делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая собирает информацию о нарушении прав человека. В руководстве Грузии уверены, что ничего хорошего из этого не выйдет.



Представители ПАСЕ Эдит Эстрела, Сабина Чудич и Бас Кляйн встретились с противниками правящей "Грузинской мечты", а ее саму проигнорировали. Ранее делегаты осудили решение правительства республики запретить наиболее крупные оппозиционные партии, назвав это проявлением диктатуры. Представители ПАСЕ утверждают, что их задача – собрать информацию о нарушениях прав человека в Грузии.



"Мы обсуждали, например, текущую ситуацию в судах, законодательство, принятое в отношении неправительственных организаций, нормативные акты, принятые в отношении политзаключенных, проблемы, связанные со СМИ… Все те вопросы, которые приводят к регрессу грузинской демократии", – рассказал журналистам советник Фонда гражданского общества Георгий Бурджанадзе.



Тем временем вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский уверен, что у ПАСЕ нет оснований изображать "Грузинскую мечту" как политическую силу, противостоящую обществу по какому-либо вопросу. К тому же, по его словам, у представителей гражданского общества, встретившихся с иностранными гостями, нет никакой информации, кроме сфабрикованных историй и пропаганды.



"Делегация ПАСЕ прибыла в Грузию с заранее обдуманным намерением. Их главная задача – каким-то образом использовать Грузию в продолжающемся мировом противостоянии. Никакой другой темы, повода или основания для предъявления к нам претензий нет. Во внешней политике "Грузинской мечты" нет российской орбиты", – подчеркнул Вольский.



Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Леван Махашвили полагает, что грузинские оппозиционеры консультируются с европейцами по поводу своих дальнейших шагов, так как не могут принимать решения самостоятельно. "Похоже, они думают, что было бы хорошо, если бы спор о запрете партий дошел до Страсбурга, и там они попытаются повлиять на решение. Государство должно быть готово к этому", – указал Махашвили.



В свою очередь, спикер парламента Шалва Папуашвили полагает, что Европа открыто поддерживает в Грузии экстремистов, а значит, не уважает демократические ценности. Впрочем, он все еще верит, что члены ЕС могут исправиться.



"Когда мы говорим о сложных отношениях между Грузией и ЕС, мы не должны забывать о первопричине этой ситуации, которая кроется прямо перед нами. Сегодня Брюссель забыл о наших общих европейских ценностях, главная из которых – уважение к демократии. Невозможно уважать демократию, то есть власть народа, и одновременно вмешиваться в выбор других народов. Невозможно уважать демократию и не дистанцироваться от политически мотивированных преступлений. Уклончивый ответ посла ЕС на вопрос об осуждении насилия 4 октября демонстрирует ценностный тупик, в котором оказался Брюссель. Современная Европа не только дистанцируется от насилия, но и открыто встает на сторону виновных. Путь ясен, решение очевидно. Путь Брюсселя к восстановлению отношений с грузинским народом лежит через уважение к европейским ценностям. Если Брюссель хочет вернуться к европейским ценностям, первый шаг – признать и уважать демократию", – отметил Папуашвили.



Примечательно, что 18 ноября в Брюсселе состоится форум, посвященный расширению ЕС. В нем должны были принять участие все члены и кандидаты в члены Евросоюза, но Грузию не пригласили. В Еврокомиссии утверждают, что не будут рассматривать Тбилиси в качестве реального кандидата до тех пор, пока он не прекратит свою репрессивную политику.



Политолог Ника Читадзе считает, что в отказе приглашать Грузию на форум по расширению ЕС нет ничего неожиданного. "Официальный Тбилиси ежедневно оскорбляет представителей Евросоюза. Чем бы представители "Грузинской мечты" занимались в Брюсселе? Предметно евробюрократам не о чем с ними говорить, а создавать почву для очередного скандала или самовосхваления грузинских властей им не хочется", – рассказал "НГ" Читадзе.



По словам политолога, Грузия оказалась в интересном положении: она не соответствует ни европейским, ни советским стандартам. В первом случае ей не хватает уровня развития демократии, а во втором – слишком распространена коррупция.



"Понятно, что в Грузии всегда воровали, но в СССР чиновники не строили себе дворцы… Сегодня многие грузины вообще не чувствуют, что живут в государстве. Республика напоминает частную лавочку, хозяин – основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили – решает, что хорошо, что плохо, кого наказать, кого возвысить. Естественно, в таким условиях ни о какой евроинтеграции речи быть не может", – подчеркнул Читадзе.



Впрочем, эксперт уверен, что, даже если бы Грузией руководили самые последовательные сторонники ЕС, страна все равно не смогла бы вступить в организацию к 2030 году. По мнению Читадзе, с учетом благоприятной экономической ситуации, отсутствия потрясений, быстрого и эффективного проведения реформ это могло бы произойти в лучшем случае к 2040 году.