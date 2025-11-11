 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
00:05  ВС РФ отразили попытку ВСУ контратаковать у Купянска – итоговая сводка Readovka за 5 ноября
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
21:15 11.11.2025

Кибермошенники способны подорвать доверие к государству
Банковский сектор за полгода отбил десятки миллионов попыток похитить деньги у граждан

Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"
11.11.2025

Способность ведомств противостоять киберпреступности и не допускать вала телефонных и онлайн-атак на граждан – новый критерий качества делового климата, фактор, влияющий на доверие населения и бизнеса государству. К такому выводу в ходе опросов пришли европейские эксперты. В России их исследование было замечено специалистами при Центробанке (ЦБ), что логично: тема для регулятора актуальная. Ведь ситуация все парадоксальнее: россияне сталкиваются с негативными последствиями как разгула кибермошенников, так и в некоторых случаях борьбы с этими цифровыми аферистами. Итогом становятся перебои с платежными операциями и ощущение экономической незащищенности.

Доверие к государству все больше зависит от эффективности борьбы профильных ведомств с кибермошенниками. Это главный вызов для властей при цифровизации услуг, создании национальных баз данных, включая биометрию, и внедрении цифровых валют.

"Онлайн-мошенничество имеет не только финансовые, но и социально-политические издержки, подрывая доверие к политическим институтам: между количеством жертв онлайн-мошенников и доверием к государству есть сильная и статистически значимая отрицательная связь", – сообщили специалисты при Центробанке в Telegram-канале Econs со ссылкой на исследование, проведенное в Италии (канал, как и одноименный сайт, не отражает политику регулятора, но знакомит аудиторию с актуальной для финансовых властей аналитикой).

В основе упомянутого исследования репрезентативные опросы населения Италии за 2013–2021 годы, охватывающие 25 тыс. семей. Его автор – доцент Римского университета Ла Сапиенца Флавиана Пальмизано – сообщила, что необходимо принимать дополнительные меры для минимизации киберугроз.

И речь идет не только о повышении цифровой грамотности населения. Требуется своевременная реакция регулирующих органов. Ведь противодействие онлайн-мошенничеству служит инструментом восстановления доверия к политическим институтам.

"Правительствам также следует разработать целенаправленную политику кибербезопасности. Эта политика должна включать в себя более активные усилия по борьбе с киберпреступностью, а также по мониторингу киберпреступной деятельности, развитию исследований, разработок и внедрению технологий кибербезопасности", – перечислила Пальмизано, указав при этом на неполноту данных, касающихся экономических преступлений (в частности, в Италии).

В России новости о кибермошенничестве появляются, без преувеличения, еженедельно. Например, представители правоохранительных органов регулярно оповещают граждан о появлении новых вариантов обмана.

На этой неделе в пресс-центре МВД рассказали, что мошенники в схемах с использованием дипфейков (имитаций голоса или изображения реально существующих людей) задействуют для получения кода от "Госуслуг" определенный набор фраз. По данным МВД, это, в частности, такие фразы: "Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги", "Это срочно, переведи на эту карту".

Кроме того, мошенники используют дипфейки начальников. Маркером может быть фраза: "Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите".

"Если вы слышите любую из этих фраз – прекращайте общение", – советуют в пресс-центре. Естественно, никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.

С похожими предупреждениями регулярно выступают в СМИ представители отрасли кибербезопасности. На этой неделе эксперты компании "Солар" сообщили, что они зафиксировали массовое появление поддельных интернет-магазинов с началом сезона распродаж. "Искусственный интеллект позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", – пояснили в компании.

Также мошенники стали активно использовать фишинг с элементами дипфейка: создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов и иных дорогостоящих призов – все это генерируется нейросетями.

Участились атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей.

Главная рекомендация экспертов: вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию, критически оценивать любые предложения о фантастических скидках или подарках.

Центробанк при этом рапортует скорее об успехах борьбы с финансовыми киберпреступниками. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, теперь только одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной, тогда как год назад на каждый мошеннический перевод приходилось 55 неудачных операций. Уточняется, что всего за первую половину 2025-го банки отбили 82,5 млн попыток мошенников похитить деньги на общую сумму 8 трлн руб. – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но, как показывают другие исследования ЦБ, потребители финансовых услуг все больше жалуются вовсе не только на негативные последствия разгула кибермошенников, но и на некоторые меры противодействия этим мошенникам.

По данным ЦБ, за январь–сентябрь 2025-го регулятор зафиксировал увеличение числа жалоб на банки сразу на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Претензии по-прежнему чаще всего связаны с мерами, которые принимают банки для борьбы с мошенниками и дропперами, – отказом в проведении операций и блокировкой счетов", – пояснили в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.

В потоке таких новостей периодически появляются сообщения иного типа: о злоумышленниках, провоцирующих граждан на совершение противоправных действий, будь то участие в схемах с дропперами или же провокации, направленные против правоохранительных органов, включая поджоги. МВД отчитывается об арестах.

Весь этот информационный вал, в котором перемешаны как негативные новости, так и позитивные отчеты, в общей сложности повышает тревожность общества, хотя острота восприятия проблемы киберпреступности может в течение года меняться.

По данным "Национального индекса тревожностей. КРОС", с начала 2025 года тема финансовых мошенников остается для россиян в топ-3 по суммарному показателю.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762884900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  