НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников

21:15 11.11.2025

Кибермошенники способны подорвать доверие к государству

Банковский сектор за полгода отбил десятки миллионов попыток похитить деньги у граждан



11.11.2025



Способность ведомств противостоять киберпреступности и не допускать вала телефонных и онлайн-атак на граждан – новый критерий качества делового климата, фактор, влияющий на доверие населения и бизнеса государству. К такому выводу в ходе опросов пришли европейские эксперты. В России их исследование было замечено специалистами при Центробанке (ЦБ), что логично: тема для регулятора актуальная. Ведь ситуация все парадоксальнее: россияне сталкиваются с негативными последствиями как разгула кибермошенников, так и в некоторых случаях борьбы с этими цифровыми аферистами. Итогом становятся перебои с платежными операциями и ощущение экономической незащищенности.



Доверие к государству все больше зависит от эффективности борьбы профильных ведомств с кибермошенниками. Это главный вызов для властей при цифровизации услуг, создании национальных баз данных, включая биометрию, и внедрении цифровых валют.



"Онлайн-мошенничество имеет не только финансовые, но и социально-политические издержки, подрывая доверие к политическим институтам: между количеством жертв онлайн-мошенников и доверием к государству есть сильная и статистически значимая отрицательная связь", – сообщили специалисты при Центробанке в Telegram-канале Econs со ссылкой на исследование, проведенное в Италии (канал, как и одноименный сайт, не отражает политику регулятора, но знакомит аудиторию с актуальной для финансовых властей аналитикой).



В основе упомянутого исследования репрезентативные опросы населения Италии за 2013–2021 годы, охватывающие 25 тыс. семей. Его автор – доцент Римского университета Ла Сапиенца Флавиана Пальмизано – сообщила, что необходимо принимать дополнительные меры для минимизации киберугроз.



И речь идет не только о повышении цифровой грамотности населения. Требуется своевременная реакция регулирующих органов. Ведь противодействие онлайн-мошенничеству служит инструментом восстановления доверия к политическим институтам.



"Правительствам также следует разработать целенаправленную политику кибербезопасности. Эта политика должна включать в себя более активные усилия по борьбе с киберпреступностью, а также по мониторингу киберпреступной деятельности, развитию исследований, разработок и внедрению технологий кибербезопасности", – перечислила Пальмизано, указав при этом на неполноту данных, касающихся экономических преступлений (в частности, в Италии).



В России новости о кибермошенничестве появляются, без преувеличения, еженедельно. Например, представители правоохранительных органов регулярно оповещают граждан о появлении новых вариантов обмана.



На этой неделе в пресс-центре МВД рассказали, что мошенники в схемах с использованием дипфейков (имитаций голоса или изображения реально существующих людей) задействуют для получения кода от "Госуслуг" определенный набор фраз. По данным МВД, это, в частности, такие фразы: "Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги", "Это срочно, переведи на эту карту".



Кроме того, мошенники используют дипфейки начальников. Маркером может быть фраза: "Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите".



"Если вы слышите любую из этих фраз – прекращайте общение", – советуют в пресс-центре. Естественно, никому и никогда нельзя сообщать коды из СМС.



С похожими предупреждениями регулярно выступают в СМИ представители отрасли кибербезопасности. На этой неделе эксперты компании "Солар" сообщили, что они зафиксировали массовое появление поддельных интернет-магазинов с началом сезона распродаж. "Искусственный интеллект позволяет мошенникам генерировать безупречный контент без опечаток, а продвигают они эти площадки через платную рекламу в соцсетях", – пояснили в компании.



Также мошенники стали активно использовать фишинг с элементами дипфейка: создают фальшивые аккаунты служб поддержки в мессенджерах или рассылают видео с якобы раздачей айфонов и иных дорогостоящих призов – все это генерируется нейросетями.



Участились атаки на бонусные программы магазинов. Для этого злоумышленники используют автоматизированные системы для подбора паролей к аккаунтам покупателей.



Главная рекомендация экспертов: вручную вводить адреса магазинов, использовать двухфакторную аутентификацию, критически оценивать любые предложения о фантастических скидках или подарках.



Центробанк при этом рапортует скорее об успехах борьбы с финансовыми киберпреступниками. По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, теперь только одна из 146 попыток перевода денег мошенникам оказывается успешной, тогда как год назад на каждый мошеннический перевод приходилось 55 неудачных операций. Уточняется, что всего за первую половину 2025-го банки отбили 82,5 млн попыток мошенников похитить деньги на общую сумму 8 трлн руб. – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Но, как показывают другие исследования ЦБ, потребители финансовых услуг все больше жалуются вовсе не только на негативные последствия разгула кибермошенников, но и на некоторые меры противодействия этим мошенникам.



По данным ЦБ, за январь–сентябрь 2025-го регулятор зафиксировал увеличение числа жалоб на банки сразу на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"Претензии по-прежнему чаще всего связаны с мерами, которые принимают банки для борьбы с мошенниками и дропперами, – отказом в проведении операций и блокировкой счетов", – пояснили в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.



В потоке таких новостей периодически появляются сообщения иного типа: о злоумышленниках, провоцирующих граждан на совершение противоправных действий, будь то участие в схемах с дропперами или же провокации, направленные против правоохранительных органов, включая поджоги. МВД отчитывается об арестах.



Весь этот информационный вал, в котором перемешаны как негативные новости, так и позитивные отчеты, в общей сложности повышает тревожность общества, хотя острота восприятия проблемы киберпреступности может в течение года меняться.



По данным "Национального индекса тревожностей. КРОС", с начала 2025 года тема финансовых мошенников остается для россиян в топ-3 по суммарному показателю.