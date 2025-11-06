Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана

22:04 11.11.2025

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана



МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым углубление взаимодействия и стратегического партнерства двух стран.



"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Путин и Мирзиеев также коснулись темы реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики и укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.



Кроме того, главы государств затронули актуальные вопросы международной политики.



Последний раз лидеры общались в октябре. Тогда они уделили особое внимание сохранению динамики роста основных показателей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также поддержке проектов кооперации на уровне регионов двух стран.



***



Путин провел встречу с президентом Казахстана



МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым стратегическое партнерство двух стран.



Российский лидер поблагодарил казахстанского коллегу за визит в Москву. Он рассказал, что находится в постоянном контакте с Токаевым. Во время переговоров они затронут всю повестку двусторонних отношений.



"Я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшее будущее и на более отдаленные, среднесрочные перспективы".

Президент России Владимир Путин



Глава Казахстана, в свою очередь, назвал Путина старшим товарищем и поблагодарил за теплый прием. Он также заявил, что хотел бы поделиться с ним мнением о международных событиях. Кроме того, Токаев отметил, что у России и Казахстана нет серьезных проблем в государственных отношениях.



"Что касается двустороннего сотрудничества, то оно носит характер стратегического партнерства, союзнических отношений. Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев



Встреча прошла в представительском кабинете президента России в Кремле. Лидеры побеседовали в формате тет-а-тет.



Сегодня Токаев прибыл в Россию с двухдневным визитом. Ожидается, что он обсудит на переговорах с Путиным вопросы стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также ключевые темы региональной и международной повестки.



Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что российский лидер проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.



Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Тогда они поговорили о двусторонних связях, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.