00:05 12.11.2025
ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 ноября в разрезе СВО. Русские войска продолжают развивать успех в боях севернее Гуляйполя в междуречье Янчура и Гайчура, неприятель отступает на резервную линию обороны. ФСБ России сорвала совместную операцию украинских и британских спецслужб.
Междуречье сдано
ВСУ, утратив полосу обороны по Янчуру и получив серию ударов по отдельным селам, составляющим "точки жесткости" в степной местности западнее течения реки, вынуждены отходить. Как и предполагала редакция Readovka, неприятель не смог да и едва ли планировал долго сдерживать части 5-й гвардейской ОА ВС РФ в тех местах. Для этого нет никакой возможности ввиду особенностей местности, дефицита пехоты и отсутствия развитой сети полевых фортификаций. Украинские войска отступают за Гайчур, где у них есть полевые укрепления, объединенные в сеть, река выступает как естественная преграда, а в тылу множество населенных пунктов, за которые при случае можно зацепиться и далее разыгрывать "отступательную чехарду", свойственную командованию незалежной.
В связи с закономерным отходом противника за реку Гайчур перед частями 5-й армии ВС РФ встает вопрос о дальнейшем направлении главного удара. Основных вариантов три. Первый: атаковать непосредственно Гуляйпольский укрепрайон с севера-востока и с юга и, ликвидировав его, разворачивать наступление далее на запад. Второй: атаковать севернее Гуляйполя через Гайчур, загоняя этот укрепрайон ВСУ в оперативное окружение для его дальнейшего "удушения". Третий: атаковать через Волчью по направлению на Просяную и блокировать населенные пункты с украинскими гарнизонами в излучинах Волчьей. Речь идет про Великомихайловку в восточной излучине реки и пгт Покровское – в западной. Помимо вышеприведенных вариантов, существуют и другие сценарии, однако в интересах успеха наших войск лишний раз озвучивать неочевидную для противника информацию не стоит.
Британская игра
Пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении операции украинских и британских спецслужб, которая подразумевала вербовку летчиков ВКС РФ с целью угона ими борта МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Очевидно, что фабула операции заключалась в провокации стремительного нагнетания геополитического напряжения, потенциально способного перерасти в полномасштабный глобальный военный конфликт. Борт с "Кинжалом", по замыслу планировщиков, должен был пролететь над акваторией Черного моря с пересечением воздушного пространства страны НАТО.
Однако наши летчики не купились на уловку спецслужб противника и сообщили о выходе на них вербовщиков в ДВКР (департамент военной контрразведки ФСБ). Операция Киева и его спонсоров была сорвана, а по итогу "Кинжалы" прилетели по аэродрому Староконстантинов и по главному центру РЭР ГУР в Броварах в качестве "острастки". Банковая задумала действительно коварную операцию. Штурман должен был нейтрализовать командира и, перехватив управление, направить борт в направлении Румынии для захода на посадку на аэродром в Одесской области.
Отдельно стоит заметить, что план неприятеля мог заключаться не только в имитации нарушения нашим бортом воздушного пространства страны НАТО. Эта игра могла иметь "два акта" в зависимости от того, перехватила бы ПВО Альянса МиГ-31К или же нет. В первом случае международный скандал был бы весьма громким. Вторым актом мог бы стать пуск настоящего "Кинжала" с настоящего МиГ-31К по базе НАТО в той или иной стране блока. Для реализации этого сценария украинские кураторы обещали штурману имитировать катастрофу борта во время перегона, гарантировав нашему летчику, что его не постигнет судьба предателя Кузьминова. В 2023 году тот угнал вертолет Ми-8 и убил собственных товарищей, впоследствии перебежчик сам был застрелен на подземной парковке в Испании. Подобный сценарий также исключал бы прямые доказательства причастности Украины к возможной провокации с пуском "Кинжала" по военному объекту НАТО. Честность и преданность Отечеству наших летчиков свели на нет большую работу недружественных спецслужб.
Вчера, 10 ноября, главным событием дня стал выход ВС РФ на южный берег реки Волчья неподалеку от райцентра Днепропетровской области пгт Покровское.