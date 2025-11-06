 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 12.11.2025
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
06:18  Первый визит Киргизского президента на африканский континент. Жапаров и Ас-Сиси стали партнерами
06:00  Казахстан стал самой счастливой страной ЦА: догнал Россию по уровню жизни и формирует более половины ВВП ЦА
03:39  Известия: В Китае заявили об изумлении мира ответом Путина на санкции США
02:03  Искусственный интеллект показал пользу сомнений, - Тимофей Бордачев
00:52  Где готовится воевать министерство войны США? - Олег Сергеев
Архив
ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 ноября в разрезе СВО. Русские войска продолжают развивать успех в боях севернее Гуляйполя в междуречье Янчура и Гайчура, неприятель отступает на резервную линию обороны. ФСБ России сорвала совместную операцию украинских и британских спецслужб.

Междуречье сдано

ВСУ, утратив полосу обороны по Янчуру и получив серию ударов по отдельным селам, составляющим "точки жесткости" в степной местности западнее течения реки, вынуждены отходить. Как и предполагала редакция Readovka, неприятель не смог да и едва ли планировал долго сдерживать части 5-й гвардейской ОА ВС РФ в тех местах. Для этого нет никакой возможности ввиду особенностей местности, дефицита пехоты и отсутствия развитой сети полевых фортификаций. Украинские войска отступают за Гайчур, где у них есть полевые укрепления, объединенные в сеть, река выступает как естественная преграда, а в тылу множество населенных пунктов, за которые при случае можно зацепиться и далее разыгрывать "отступательную чехарду", свойственную командованию незалежной.

В связи с закономерным отходом противника за реку Гайчур перед частями 5-й армии ВС РФ встает вопрос о дальнейшем направлении главного удара. Основных вариантов три. Первый: атаковать непосредственно Гуляйпольский укрепрайон с севера-востока и с юга и, ликвидировав его, разворачивать наступление далее на запад. Второй: атаковать севернее Гуляйполя через Гайчур, загоняя этот укрепрайон ВСУ в оперативное окружение для его дальнейшего "удушения". Третий: атаковать через Волчью по направлению на Просяную и блокировать населенные пункты с украинскими гарнизонами в излучинах Волчьей. Речь идет про Великомихайловку в восточной излучине реки и пгт Покровское – в западной. Помимо вышеприведенных вариантов, существуют и другие сценарии, однако в интересах успеха наших войск лишний раз озвучивать неочевидную для противника информацию не стоит.

Британская игра

Пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении операции украинских и британских спецслужб, которая подразумевала вербовку летчиков ВКС РФ с целью угона ими борта МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Очевидно, что фабула операции заключалась в провокации стремительного нагнетания геополитического напряжения, потенциально способного перерасти в полномасштабный глобальный военный конфликт. Борт с "Кинжалом", по замыслу планировщиков, должен был пролететь над акваторией Черного моря с пересечением воздушного пространства страны НАТО.



Однако наши летчики не купились на уловку спецслужб противника и сообщили о выходе на них вербовщиков в ДВКР (департамент военной контрразведки ФСБ). Операция Киева и его спонсоров была сорвана, а по итогу "Кинжалы" прилетели по аэродрому Староконстантинов и по главному центру РЭР ГУР в Броварах в качестве "острастки". Банковая задумала действительно коварную операцию. Штурман должен был нейтрализовать командира и, перехватив управление, направить борт в направлении Румынии для захода на посадку на аэродром в Одесской области.

Отдельно стоит заметить, что план неприятеля мог заключаться не только в имитации нарушения нашим бортом воздушного пространства страны НАТО. Эта игра могла иметь "два акта" в зависимости от того, перехватила бы ПВО Альянса МиГ-31К или же нет. В первом случае международный скандал был бы весьма громким. Вторым актом мог бы стать пуск настоящего "Кинжала" с настоящего МиГ-31К по базе НАТО в той или иной стране блока. Для реализации этого сценария украинские кураторы обещали штурману имитировать катастрофу борта во время перегона, гарантировав нашему летчику, что его не постигнет судьба предателя Кузьминова. В 2023 году тот угнал вертолет Ми-8 и убил собственных товарищей, впоследствии перебежчик сам был застрелен на подземной парковке в Испании. Подобный сценарий также исключал бы прямые доказательства причастности Украины к возможной провокации с пуском "Кинжала" по военному объекту НАТО. Честность и преданность Отечеству наших летчиков свели на нет большую работу недружественных спецслужб.

Вчера, 10 ноября, главным событием дня стал выход ВС РФ на южный берег реки Волчья неподалеку от райцентра Днепропетровской области пгт Покровское.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
