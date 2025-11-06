ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября

00:05 12.11.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 ноября в разрезе СВО. Русские войска продолжают развивать успех в боях севернее Гуляйполя в междуречье Янчура и Гайчура, неприятель отступает на резервную линию обороны. ФСБ России сорвала совместную операцию украинских и британских спецслужб.



Междуречье сдано



ВСУ, утратив полосу обороны по Янчуру и получив серию ударов по отдельным селам, составляющим "точки жесткости" в степной местности западнее течения реки, вынуждены отходить. Как и предполагала редакция Readovka, неприятель не смог да и едва ли планировал долго сдерживать части 5-й гвардейской ОА ВС РФ в тех местах. Для этого нет никакой возможности ввиду особенностей местности, дефицита пехоты и отсутствия развитой сети полевых фортификаций. Украинские войска отступают за Гайчур, где у них есть полевые укрепления, объединенные в сеть, река выступает как естественная преграда, а в тылу множество населенных пунктов, за которые при случае можно зацепиться и далее разыгрывать "отступательную чехарду", свойственную командованию незалежной.



В связи с закономерным отходом противника за реку Гайчур перед частями 5-й армии ВС РФ встает вопрос о дальнейшем направлении главного удара. Основных вариантов три. Первый: атаковать непосредственно Гуляйпольский укрепрайон с севера-востока и с юга и, ликвидировав его, разворачивать наступление далее на запад. Второй: атаковать севернее Гуляйполя через Гайчур, загоняя этот укрепрайон ВСУ в оперативное окружение для его дальнейшего "удушения". Третий: атаковать через Волчью по направлению на Просяную и блокировать населенные пункты с украинскими гарнизонами в излучинах Волчьей. Речь идет про Великомихайловку в восточной излучине реки и пгт Покровское – в западной. Помимо вышеприведенных вариантов, существуют и другие сценарии, однако в интересах успеха наших войск лишний раз озвучивать неочевидную для противника информацию не стоит.



Британская игра



Пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении операции украинских и британских спецслужб, которая подразумевала вербовку летчиков ВКС РФ с целью угона ими борта МиГ-31К с ракетой "Кинжал". Очевидно, что фабула операции заключалась в провокации стремительного нагнетания геополитического напряжения, потенциально способного перерасти в полномасштабный глобальный военный конфликт. Борт с "Кинжалом", по замыслу планировщиков, должен был пролететь над акваторией Черного моря с пересечением воздушного пространства страны НАТО.



