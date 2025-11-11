 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.11.2025
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
01:56 12.11.2025

За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
"Высокие договаривающиеся стороны" уперлись в позицию Москвы и Пекина

Олег Фаличев
Материал комментируют:
Александр Гусев
11 ноября 2025

Встреча лидеров стран Центральной Азии с президентом США Дональдом Трампом, наводит на тревожные мысли. Говорит ли случившееся о том, что США все сильнее втягивают в орбиту своего влияния республики бывшего СССР - или цель этой встречи была иной? На вопросы "Свободной прессы" отвечает известный политолог доктор политических наук Александр ГУСЕВ.

"СП": Александр Анатольевич, будем откровенны: такие встречи напрямую затрагивают национальные интересы России. Ведь Америка просто так ничего не делает. Что на этот раз понадобилось заокеанским "вершителям судеб мира" от наших соседей - республик бывшего СССР?

- Увы, в мире не существует идеологического, политического или экономического вакуума. Там где ослабевает наше влияние - начинают действовать другие силы, транснациональные корпорации, фонды Сороса, и т. п. Все при этом преследуют свои интересы, интересы мирового капитала. Нельзя об этом забывать, как мы это когда-то попытались сделать в эпоху так называемой перестройки.

Что касается данной встречи, то в Белом доме американский президент обсудил с лидерами стран Центральной Азии вопросы диверсификации доступа к энергоресурсам и полезным ископаемым на их территориях, возможность снижения рисков, связанных с транзитными коридорами, а также расширения присутствия американских компаний в странах региона.

Единую точку зрения лидеров стран Центральной Азии на взаимодействие с Соединенными Штатами сформулировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он заявил, что "взаимодействие с США дает возможность повысить уровень политического признания стран Центральной Азии, привлечь в регион американские инвестиции и обеспечить более сбалансированные отношения с мировыми державами".

"СП": Для США это всего лишь "постсоветское" пространство, а для нас - разорванные по живому связи с родственниками, оставшиеся за границей более 40 млн русских и утрата влияния России, которое нарабатывалось веками…

- Нельзя не согласиться с этим. По моему мнению, для Соединенных Штатов встреча в Вашингтоне являет собой нечто большее, нежели простое обсуждение проблем торговли, инвестиций и устойчивости цепочек поставок критически важных для США полезных ископаемых.

В гораздо большей степени американское руководство волнуют проблемы укрепления евразийских связей России на постсоветском пространстве, в котором страны Центральной Азии все более активно занимают ключевое положение. И нам видимо здесь, что называется, хотят ударить по рукам.

Убежден - истинная цель американской администрации заключается в ослаблении традиционного влияния России в регионе. А это, повторю, уже напрямую затрагивает наши национальные интересы. Кстати, именно такую политику проводил Байден. Вспомним его стратегию удушения России на границах - так называемое "кольцо Анаконды".

"СП": Как поступать в России этом достаточно щепетильном вопросе? С США мы тоже ссориться не торопимся…

- Что касается позиции Москвы, то, как отметил Владимир Путин на втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, состоявшихся в Душанбе 9 октября, Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с государствами Центральной Азии, углублению взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей.

По мнению российского президента, на всех направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов. Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с пятью центрально-азиатскими государствами превысил 45 млрд долларов.

Есть хорошие перспективы для развития наших отношений в дальнейшем. Россия готова совместно со странами региона выстраивать новые логистические и транспортные цепочки.

При этом ключевой задачей президент России видит обустройство проходящих через территорию пяти стран региона магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладку новых трансконтинентальных коридоров.

Но мы должны помнить и о том, что для Вашингтона торговля со странами региона снижает зависимость США от России и Китая, например, в сфере критически важных для Вашингтона редкоземельных металлов. Ключевую роль здесь может сыграть Казахстан, так как, во-первых, на его долю приходится более половины ВВП региона и три четверти торговли США с регионом, во-вторых, Казахстан поставляет на рынок около 40 процентов мирового объема урана, большая часть которого импортируется в США.

Помимо урана, Казахстан является одним из мировых лидеров в сфере добычи меди, лития, вольфрама и других редкоземельных металлов.

"СП": Вашингтон сейчас активно прорабатывает еще и проект по евразийскому транзиту, пытаясь это сделать без участия России?

- По мнению американских аналитиков, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как "Срединный коридор", за последние два года увеличил объемы перевозок в два раза и может достичь пропускной способности в 10 млн тонн в год, связывая страны Центральной Азии с рынками Европы и Ближнего Востока через Каспийское море, задействуя в логистике Казахстан, Азербайджан и Турцию.

Предполагается, что "коридор" поможет снизить зависимость от маршрутов, на которых доминируют Китай, Россия и Иран.

Кроме того, в странах Центральной Азии Вашингтон сейчас активно расширяет присутствие американских компаний, таких как Chevron, ExxonMobil, PepsiCo, а также продвигая позиции новых участников, например, компанию Wabtec, которая подписала соглашение на сумму 4,2 млрд долларов на производство и обслуживание локомотивов нового поколения в Казахстане.

Поэтому встреча в Вашингтоне имеет не только экономическое, но и, важное политическое значение, прежде всего для стран "центрально-азиатской пятерки". С момента обретения ими независимости они зачастую оказывались в тени внешнеполитической повестки США из-за своей близости к России и Китаю.

Но нынешнюю встречу с президентом США можно расценивать в качестве некоего сигнала для поиска политического баланса в отношениях Соединенных Штатов со странами Центральной Азии. Поэтому встреча группы "5+1" может стать началом стратегического этапа в отношениях между США и странами Центральной Азии. И мы этого не можем не учитывать.

"СП": Получается, встреча прошла без каких-либо противоречий, а ее результаты всех устроили?

- Думаю, они все же были. О чем говорит тот факт, что итоговое коммюнике так и не было сформулировано участниками формата. Могу предположить, что нестыковки могли возникнуть и по вопросам санкций в отношении Москвы.

Вашингтон порекомендовал лидерам стран "пятерки" создание "площадки контроля за соблюдением санкций в отношении России и обязуется снабдить их рекомендациями на "этот счет".

Что касается России, то реакция Москвы на взаимодействие США с лидерами стран Центральной Азии была и остается пока спокойной. Для нас вполне очевидно, что американцы пытаются работать с региональными элитами и бизнесом этих стран, но перебить военно-политическую и экономическую роль России и Китая в текущих условиях у США вряд ли получится.

Как и наши дружеские отношения со странами Центральной Азии, с которыми нас связывает наша общая судьба и история, победа над фашизмом в Великой Отечественной войне, членство в ШОС и БРИКС.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762901760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  