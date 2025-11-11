СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"

01:56 12.11.2025

За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"

"Высокие договаривающиеся стороны" уперлись в позицию Москвы и Пекина



Олег Фаличев

Материал комментируют:

Александр Гусев

11 ноября 2025



Встреча лидеров стран Центральной Азии с президентом США Дональдом Трампом, наводит на тревожные мысли. Говорит ли случившееся о том, что США все сильнее втягивают в орбиту своего влияния республики бывшего СССР - или цель этой встречи была иной? На вопросы "Свободной прессы" отвечает известный политолог доктор политических наук Александр ГУСЕВ.



"СП": Александр Анатольевич, будем откровенны: такие встречи напрямую затрагивают национальные интересы России. Ведь Америка просто так ничего не делает. Что на этот раз понадобилось заокеанским "вершителям судеб мира" от наших соседей - республик бывшего СССР?



- Увы, в мире не существует идеологического, политического или экономического вакуума. Там где ослабевает наше влияние - начинают действовать другие силы, транснациональные корпорации, фонды Сороса, и т. п. Все при этом преследуют свои интересы, интересы мирового капитала. Нельзя об этом забывать, как мы это когда-то попытались сделать в эпоху так называемой перестройки.



Что касается данной встречи, то в Белом доме американский президент обсудил с лидерами стран Центральной Азии вопросы диверсификации доступа к энергоресурсам и полезным ископаемым на их территориях, возможность снижения рисков, связанных с транзитными коридорами, а также расширения присутствия американских компаний в странах региона.



Единую точку зрения лидеров стран Центральной Азии на взаимодействие с Соединенными Штатами сформулировал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он заявил, что "взаимодействие с США дает возможность повысить уровень политического признания стран Центральной Азии, привлечь в регион американские инвестиции и обеспечить более сбалансированные отношения с мировыми державами".



"СП": Для США это всего лишь "постсоветское" пространство, а для нас - разорванные по живому связи с родственниками, оставшиеся за границей более 40 млн русских и утрата влияния России, которое нарабатывалось веками…



- Нельзя не согласиться с этим. По моему мнению, для Соединенных Штатов встреча в Вашингтоне являет собой нечто большее, нежели простое обсуждение проблем торговли, инвестиций и устойчивости цепочек поставок критически важных для США полезных ископаемых.



В гораздо большей степени американское руководство волнуют проблемы укрепления евразийских связей России на постсоветском пространстве, в котором страны Центральной Азии все более активно занимают ключевое положение. И нам видимо здесь, что называется, хотят ударить по рукам.



Убежден - истинная цель американской администрации заключается в ослаблении традиционного влияния России в регионе. А это, повторю, уже напрямую затрагивает наши национальные интересы. Кстати, именно такую политику проводил Байден. Вспомним его стратегию удушения России на границах - так называемое "кольцо Анаконды".



"СП": Как поступать в России этом достаточно щепетильном вопросе? С США мы тоже ссориться не торопимся…



- Что касается позиции Москвы, то, как отметил Владимир Путин на втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ, состоявшихся в Душанбе 9 октября, Россия твердо настроена на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества с государствами Центральной Азии, углублению взаимовыгодных политических, экономических и гуманитарных связей.



По мнению российского президента, на всех направлениях уже удалось добиться действительно хороших результатов. Так, по итогам прошлого года российский товарооборот с пятью центрально-азиатскими государствами превысил 45 млрд долларов.



Есть хорошие перспективы для развития наших отношений в дальнейшем. Россия готова совместно со странами региона выстраивать новые логистические и транспортные цепочки.



При этом ключевой задачей президент России видит обустройство проходящих через территорию пяти стран региона магистральных маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также прокладку новых трансконтинентальных коридоров.



Но мы должны помнить и о том, что для Вашингтона торговля со странами региона снижает зависимость США от России и Китая, например, в сфере критически важных для Вашингтона редкоземельных металлов. Ключевую роль здесь может сыграть Казахстан, так как, во-первых, на его долю приходится более половины ВВП региона и три четверти торговли США с регионом, во-вторых, Казахстан поставляет на рынок около 40 процентов мирового объема урана, большая часть которого импортируется в США.



Помимо урана, Казахстан является одним из мировых лидеров в сфере добычи меди, лития, вольфрама и других редкоземельных металлов.



"СП": Вашингтон сейчас активно прорабатывает еще и проект по евразийскому транзиту, пытаясь это сделать без участия России?



- По мнению американских аналитиков, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как "Срединный коридор", за последние два года увеличил объемы перевозок в два раза и может достичь пропускной способности в 10 млн тонн в год, связывая страны Центральной Азии с рынками Европы и Ближнего Востока через Каспийское море, задействуя в логистике Казахстан, Азербайджан и Турцию.



Предполагается, что "коридор" поможет снизить зависимость от маршрутов, на которых доминируют Китай, Россия и Иран.



Кроме того, в странах Центральной Азии Вашингтон сейчас активно расширяет присутствие американских компаний, таких как Chevron, ExxonMobil, PepsiCo, а также продвигая позиции новых участников, например, компанию Wabtec, которая подписала соглашение на сумму 4,2 млрд долларов на производство и обслуживание локомотивов нового поколения в Казахстане.



Поэтому встреча в Вашингтоне имеет не только экономическое, но и, важное политическое значение, прежде всего для стран "центрально-азиатской пятерки". С момента обретения ими независимости они зачастую оказывались в тени внешнеполитической повестки США из-за своей близости к России и Китаю.



Но нынешнюю встречу с президентом США можно расценивать в качестве некоего сигнала для поиска политического баланса в отношениях Соединенных Штатов со странами Центральной Азии. Поэтому встреча группы "5+1" может стать началом стратегического этапа в отношениях между США и странами Центральной Азии. И мы этого не можем не учитывать.



"СП": Получается, встреча прошла без каких-либо противоречий, а ее результаты всех устроили?



- Думаю, они все же были. О чем говорит тот факт, что итоговое коммюнике так и не было сформулировано участниками формата. Могу предположить, что нестыковки могли возникнуть и по вопросам санкций в отношении Москвы.



Вашингтон порекомендовал лидерам стран "пятерки" создание "площадки контроля за соблюдением санкций в отношении России и обязуется снабдить их рекомендациями на "этот счет".



Что касается России, то реакция Москвы на взаимодействие США с лидерами стран Центральной Азии была и остается пока спокойной. Для нас вполне очевидно, что американцы пытаются работать с региональными элитами и бизнесом этих стран, но перебить военно-политическую и экономическую роль России и Китая в текущих условиях у США вряд ли получится.



Как и наши дружеские отношения со странами Центральной Азии, с которыми нас связывает наша общая судьба и история, победа над фашизмом в Великой Отечественной войне, членство в ШОС и БРИКС.