По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго

02:25 12.11.2025

11 ноября 2025 г.

г. Астана

Нацперевозчик запускает ежедневное курсирование международного поезда Тальго "Алматы-Ташкент"



С 14 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает ежедневное курсирование поезда Тальго по маршруту "Алматы – Ташкент". Ежедневное сообщение позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки.



На маршруте будут использоваться составы Тальго с повышенным уровнем комфорта.Ежедневный график обеспечит стабильность движения и даст возможность гибко планировать поездки.



Введение ежедневного сообщения призвано усилить транспортную связанность между Казахстаном и Узбекистаном, содействовать развитию туристического потока и укреплению культурных и деловых связей между двумя странами.



К предстоящему зимнему сезону также планируются дополнительные изменения в графиках движения поездов на ряде направлений.



Билеты будут доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах железнодорожных вокзалов. Подробную информацию можно получить по бесплатному номеру 1433. Информацию о движении поездов можно узнать через онлайн-табло на сайте https://tablo-railways.kz/ru/.



Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"



Поезда "Тұлпар-Тальго" ("Тулпар-Тальго") - это современные скоростные пассажирские поезда, курсирующие по основным железнодорожным маршрутам Казахстана. Они были введены для сокращения времени в пути между городами. Вагоны собираются в Казахстане на совместном предприятии "Тулпар-Тальго" по испанской лицензии Patentes Talgo. Главная особенность этих поездов - технология с наклоном кузова, которая позволяет проходить повороты на более высоких скоростях, что значительно сокращает время в пути (в среднем в 1,5 раза по сравнению с обычными поездами).