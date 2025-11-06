Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева

05:32 12.11.2025

БИШКЕК, 11 ноя - Sputnik. Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, заявила шеф-редактор по соцсетям Sputnik Кыргызстан Асель Минбаева на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".



Она рассказала о новых возможностях и вызовах, которые появились из-за нейросетей.



"Мы не возражаем, если новый сотрудник при найме говорит, что использует ИИ. Но если он смог обучить чат GPT, вложил туда душу и видна работа самого человека, мы понимаем: ого-го, какой классный специалист! Нам такие нужны", - сказала Минбаева.



По ее словам, хотя ИИ ошибается, он быстро развивается, и скоро "чат GPT станет умнее трех четвертей журналистов".



