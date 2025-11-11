 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 12.11.2025
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
19:50  Перспективы создания оси "Москва - Пхеньян - Пекин", - Олег Иванов
16:26  ВТО в состоянии "комы". Возможно ли восстановление? - Валентин Катасонов
16:22  Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ на парламентских выборах в Кыргызстане назначен Махмадали Ватанзода
Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
06:09 12.11.2025
06:09 12.11.2025

Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
Газета ВЗГЛЯД выпустила "Рейтинг недружественных правительств"

Tекст: Илья Абрамов
11 ноября 2025

Газета ВЗГЛЯД представляет "Рейтинг недружественных правительств". За этим термином скрывается широкий спектр отношений – от прямой конфронтации до вынужденного следования в фарватере союзников. Но как оценить реальную степень давления со стороны, например, властей США, Португалии и Сингапура? Редакция анализирует действия национальных правительств и определяет наиболее недружественные по отношению к России и ее гражданам. Теперь каждый может увидеть, какая страна больше всех вредит России.



Газета ВЗГЛЯД разработала "Рейтинг недружественных правительств". Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался "по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

Изначально в перечне находились США, Канада, все страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории и коронные владения), Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Украина, Черногория, Швейцария, а также Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур, Тайвань (считается провинцией КНР), Южная Корея и Япония. Позже в список были добавлены Багамские Острова, а также острова Гернси и Мэн.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина "недружественные страны". По его словам, акцент смещается в сторону "недружественных правительств", что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: "Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты".

Для чего нужен рейтинг?

"Мы представляем первый в своем роде рейтинг недружественных правительств – проект, созданный по инициативе редакции. Он позволяет видеть траекторию поведения разных стран в отношении России и понимать, кто действует против наших интересов, а кто лишь следует внешнему давлению со стороны союзников", – сказал Алексей Нечаев, политолог, руководитель отдела "Политика" газеты ВЗГЛЯД.

"При составлении рейтинга мы опирались на конкретные критерии: от военных поставок на Украину и санкционных решений до блокировок российских СМИ и дипломатических демаршей. Такой подход помогает отделить эмоциональные оценки от фактов, выстроить целостную картину внешнеполитической среды, в которой работает Россия, и быть в курсе угроз: как и какие государства способны влиять на вопросы безопасности, экономики и, например, туризма", – добавил он.

"Кроме того, в условиях когнитивной войны важно не только реагировать на информационно-психологические угрозы, но и понимать их природу. Рейтинг помогает нашим читателям осознаннее относиться к поступающим данным, критичнее воспринимать новости и эффективнее фильтровать фейки. По сути, это инструмент формирования информационного иммунитета", – уточнил собеседник.

"Для экспертов и аналитиков рейтинг открывает дополнительные возможности: он позволяет учитывать различия в политике отдельных стран, оценивать динамику их действий, выстраивать более точные прогнозы и проводить выверенную, дифференцированную внешнеполитическую работу", – подчеркнул эксперт.

"Таким образом, этот рейтинг – не приговор, а своего рода таблица политической напряженности. Мы фиксируем не статичное состояние вражды, а динамику отношений, где у каждого правительства своя траектория улучшения или ухудшения взаимодействия с Россией", – акцентировал Нечаев.

Какова методика подсчета индекса "недружественности"?

"Максимальный балл в индексе недружественности – 100. Он складывается из шести критериев. Самый весомый – военно-политическая деятельность против России: до 30 баллов. Санкционное давление оценивается в 20 баллов", – пояснил Евгений Поздняков, корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

"Дипломатическая враждебность и информационная война могут добавить стране по 15 баллов, а дискриминация российского бизнеса и поддержка враждебных НКО – по 10. Внутри каждого направления есть детальная шкала, позволяющая оценивать и ранжировать действия государств", – добавил он.

"Индекс будет обновляться ежемесячно. Это сделает исследование динамичным и отражающим текущую политическую ситуацию. Страны смогут улучшать или ухудшать свои позиции в рейтинге. Например, если государство откажется от новых поставок оружия на Украину или заблокирует введение антироссийских санкций, его показатель снизится. И наоборот – ужесточение риторики или новые ограничения увеличат балл", – уточнил корреспондент.

"Методология исходит из того, что "недружественность" – не черно-белое понятие.

Есть лидеры конфронтации, действующие против России по всем направлениям, но многие страны следуют в фарватере союзников. Наш индекс позволяет учитывать эти различия и проводить более тонкий внешнеполитический анализ", – пояснил Поздняков.

"Текущий конфликт между Россией и Западом разогревали не европейские народы, а их правительства. Соответственно, смена власти в той или иной стране может качественно изменить ее диалог с Москвой", – подчеркивает профессор СПбГУ, эксперт клуба "Валдай" Станислав Ткаченко.

Отдельным достоинством рейтинга он назвал то, что в нем каждая европейская страна рассматривается индивидуально. "К сожалению, с 90-х годов в российском информационном поле устоялось восприятие ЕС как монолитного объединения, где все участники разделяют позицию Брюсселя.

Но в реальности все гораздо сложнее",

– пояснил эксперт. По его словам, наглядно демонстрировать разницу между позициями, например, Франции и Ирландии – необходимо. "Более того, такая оценка "недружественности" полезна и экспертному сообществу: ежемесячный формат позволяет четче отслеживать тенденции в лагере наших оппонентов", – добавил Ткаченко.

Эксперт отметил, что итоговые цифры в целом отражают текущую ситуацию в мировой политике: сегодня Британия, Германия и Франция действительно больше остальных "инвестируют" в конфронтацию с Россией. "Однако несколько удивила разница между Венгрией и Словакией: первая набрала 30 очков, а вторая – лишь 15. Хотя, на мой взгляд, обе страны в равной степени пытаются выстроить с Россией нейтральный диалог", – сказал он.

"Допускаю, что в следующем месяце Будапешт и Братислава займут одинаково низкие позиции. Также надеюсь, что меньше баллов наберет Чехия – на недавних выборах там победила партия ANO Андрея Бабиша, выступающего против продолжения помощи Украине", – предположил Ткаченко.

С несколько иной точкой зрения выступил политолог Иван Лизан. "Праге будет крайне сложно пересмотреть свою политику в пользу нейтралитета в отношениях с Москвой. Если сравнивать Чехию с Венгрией, то позиции премьера последней, Виктора Орбана, несравнимо сильнее", – уточнил он.

"В Будапеште практически нет сильной оппозиции. Это и позволяет правительству вести трезвую и взвешенную дипломатию.

Сможет ли Бабиш выстроить столь же прочную опору – большой вопрос. Поэтому Чехия, на мой взгляд, рискует остаться на высоких позициях в рейтинге даже в ноябре", – пояснил политолог.

Среди наиболее интересных наблюдений Лизан выделил относительно невысокую позицию Польши. "Варшава традиционно считается одним из главных антироссийских "ястребов", но ее индекс ниже, чем у Эстонии или Латвии. Это хорошо иллюстрирует ее переориентацию на фоне поражений ВСУ", – объяснил эксперт.

"Польша потеряла веру в эффективность украинской армии и, пожалуй, отдала ей максимум своих ресурсов. Теперь руководство страны сосредоточено на внутренней борьбе. Поэтому значительных колебаний в позиции Варшавы в ближайшее время не предвидится", – заключил собеседник.

По его мнению, рейтинг особенно полезен экспертному сообществу, так как упорядочивает большие объемы информации в простую для восприятия форму. "Надеюсь, проект будет развиваться, а методология расчетов – совершенствоваться для еще более точного отражения реальной картины", – резюмировал Лизан.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762916940


