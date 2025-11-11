Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией

06:09 12.11.2025

Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией

Газета ВЗГЛЯД выпустила "Рейтинг недружественных правительств"



Tекст: Илья Абрамов

11 ноября 2025



Газета ВЗГЛЯД представляет "Рейтинг недружественных правительств". За этим термином скрывается широкий спектр отношений – от прямой конфронтации до вынужденного следования в фарватере союзников. Но как оценить реальную степень давления со стороны, например, властей США, Португалии и Сингапура? Редакция анализирует действия национальных правительств и определяет наиболее недружественные по отношению к России и ее гражданам. Теперь каждый может увидеть, какая страна больше всех вредит России.



