Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов

11:43 12.11.2025

Киргизия решила создать свой Форт-Нокс?

Валентин Катасонов

7 ноября 2025



В конце октября нынешнего года по СМИ прошла новость: в столице Киргизии Бишкеке завершено строительство крупнейшего в истории республики хранилища золота, рассчитанного на тысячу тонн драгоценного металла. Пресс-служба главы этого среднеазиатского государства сообщила, что Республика Кыргызстан построила новое здание для Национального банка страны, частью которого и является упомянутое хранилище. Общая площадь всех помещений новостроя составляет 22,24 тыс. кв.м., объект состоит из 10 разных блоков. Площадь блока под названием "хранилище золота" не названа.



Президент республики Садыр Жапаров 28 октября принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка Киргизии в Бишкеке. Как сообщила пресс-служба президента, он ознакомился с инфраструктурой административного здания, осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, актовый зал, музей и служебные помещения. Вероятно, под служебными помещениями имелось в виду и хранилище золота.



Незавершенный строительный объект простаивал около 30 лет. Работы были возобновлены после посещения этого объекта Садыром Жапаровым в 2023 году. И вот ударными темпами стройка была завершена.



В своей речи на открытии нового комплекса Центробанка Президент Кыргызстана особо отметил хранилище золота: "Раньше у нас были проблемы с хранением золота. Условия были очень плохими: как вы знаете, мы держали его в иностранных банках. Теперь у Нацбанка есть собственное современное хранилище, способное вместить до 1000 тонн золота, которое соответствует всем международным стандартам. Отныне у нас есть возможность держать не только свое золото, но и предложить другим государствам такие услуги".



Емкость нового хранилища, равная 1000 тонн драгоценного металла, дала журналистам основание для того, чтобы назвать его "киргизским Форт-Ноксом". Как известно, американское хранилище в Форт-Ноксе стало неким символом гигантского сосредоточения золота в одном месте. На сегодняшний день, согласно последним данным, в Форт-Ноксе находится 4000 тонн золота. Это примерно половина официально заявляемого объема золотого резерва США.



Новость о введении в строй хранилища в Бишкеке дает пищу для размышления. Зачем Киргизии такое гигантское хранилище золота? Ведь золотой резерв республики на конец 2024 года составлял, по данным Всемирного совета по золоту, 36 тонн драгоценного металла. На конец второго квартала 2025 года он вырос до 38 тонн. Хранилище способно вместить почти тридцать нынешних золотых резервов республики.



В 2018 году в СМИ проходила информация о том, что Киргизия на тот момент действительно хранила значительную часть своего золотого резерва (который оценивался примерно в 25 тонн) за границей. Казалось бы, оно должно было бы храниться в Российской Федерации, поскольку Киргизия и Россия – члены Евразийского экономического союза. Национальный банк Киргизии не раскрывал секретов, в каких странах находится резервное золото республики. Но эксперты (в том числе российские) сказали, что это точно не Российская Федерация. Также не США. Чаще всего называли такие страны как Германия и Турция. На сегодняшний день СМИ сообщают, что киргизское золото уже возвращено на родину (или процесс возвращения завершается). Итак, резервное золото занимает на сегодняшний день лишь 3,8% нового хранилища.



Годовая добыча драгоценного металла в Киргизии находится на уровне примерно 25 тонн. Для пополнения резервов Национальный банк Киргизии закупает золото из внутренней добычи. Даже если предположить, что в резерв будет закупаться половина добываемого металла, то, наверное, заполнение нового хранилища собственным резервным золотом может произойти ближе к концу нынешнего столетия.



Поэтому можно уверенно предположить, что хранилище в Бишкеке строилось для того, чтобы принимать иностранное золото. Из мировой практики известно, что хранилища Центробанков обычно принимают на хранение не просто чей-то драгоценный металл, а резервное золото других стран. Крупнейшим в мире хранилищем иностранного резервного золота является хранилище Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. Согласно последним данным, в этом хранилище находится 6700 тонн драгоценного металла. Это, между прочим, существенно больше, чем запас золота в Форт-Ноксе. Золото в ФРБ Нью-Йорке принадлежит примерно трем десяткам стран и нескольким международным организациям (прежде всего, МВФ). В прошлом число стран, хранивших резервное золото в Нью-Йорке, составляло около шести десятков. В последние годы наблюдается активная репатриация драгоценного металла из Нью-Йорка на родину.



Итак, из ФРБ Нью-Йорка иностранное золотишко потихоньку утекает. А вот президент республики Садыр Жапаров рассчитывает, что в Бишкек драгоценный металл из других стран будет притекать. Логично предположить, что золото может притекать из соседних среднеазиатских государств.



Давайте посмотрим, какими резервами золота располагают соседи Киргизии. У Таджикистана золотой резерв не дотягивает до 8 тонн, а Туркмения заявляет, что у нее золотого резерва вообще нет. Наиболее крупными держателями золотых резервов обладают в конце прошлого года такие среднеазиатские республики, как Узбекистан (364,5 т) и Казахстан (324 т). Если верить СМИ Узбекистана, то это государство за рубежом почти не хранит резервное золото. Что касается Казахстана, то часть своего резервного золота он до сих пор размещает за рубежом. На конец 2023 года эта часть без малого составила 50 процентов. Более поздних данных найти не удалось. К тому же ЦБ Казахстана держит в секрете, в каких странах он держит свое резервное золото.



Может быть, президент Кыргызстана рассчитывает на то, что Казахстан, учитывая нестабильность международной обстановки, переместит свое резервное золото из других стран в Бишкек, который находится совсем недалеко от Алма-Аты? Но даже в этом случае в новое хранилище в Бишкеке поступит не более 150 тонн драгоценного металла.



Может быть, президент Кыргызстана полагает, что новым хранилищем в Бишкеке воспользуется Москва? Версия интересная. У России, как известно специалистам, своих хранилищ драгоценного металла вроде бы достаточно. Для справки напомню: значительная часть золотого запаса России (примерно 2/3) находится в главном хранилище Центрального банка на улице Правды в Москве. Другие крупные хранилища - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.



В нормальных условиях, наверное, Москве перемещать свой драгоценный металл с улицы Правды в Бишкек было не логично. Но учитывая, что против нас идет санкционная война "коллективного Запада", логика в таком перемещении есть. Бишкек может стать неким "хабом", через который Россия будет проводить транзакции в обход западных санкций. Золото будет либо обеспечением платежных транзакций, либо будет само инструментом платежей.



Другая версия – Бишкек станет "хабом" для Китая, который через Киргизию будет осуществлять торговые и инвестиционные операции со странами всего региона Средней Азии. Соответственно новое хранилище в Бишкеке наполнится китайским золотом.



Наконец, последняя версия. Бишкек – "хаб" для проведения операций по российско-китайской торговле в обход антироссийских санкций и вторичных санкций против Китая. В этом случае хранилище будет наполняться золотом обоих партнеров – России и Китая.



Понятно только одно. Строительство мощного золотого хранилища в Бишкеке осуществлялось на основе предварительной договоренности Киргизии с той страной (или теми странами), которой (которым) это хранилище было нужно.



Не сомневаюсь, что хранилище будет быстро заполнено золотом. Но вот чьим? – Это будет держаться в секрете. Но с высокой степенью вероятности это, как я показал выше, будет золото России или Китая. Или обеих этих стран.