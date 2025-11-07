 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
Четверг, 06.11.2025
21:06  Делегация КТЖ посетила в США железнодорожные объекты
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
11:43 12.11.2025

Киргизия решила создать свой Форт-Нокс?
хранилище будет быстро заполнено золотом

Валентин Катасонов
7 ноября 2025

В конце октября нынешнего года по СМИ прошла новость: в столице Киргизии Бишкеке завершено строительство крупнейшего в истории республики хранилища золота, рассчитанного на тысячу тонн драгоценного металла. Пресс-служба главы этого среднеазиатского государства сообщила, что Республика Кыргызстан построила новое здание для Национального банка страны, частью которого и является упомянутое хранилище. Общая площадь всех помещений новостроя составляет 22,24 тыс. кв.м., объект состоит из 10 разных блоков. Площадь блока под названием "хранилище золота" не названа.

Президент республики Садыр Жапаров 28 октября принял участие в церемонии открытия нового здания Национального банка Киргизии в Бишкеке. Как сообщила пресс-служба президента, он ознакомился с инфраструктурой административного здания, осмотрел рабочие кабинеты сотрудников, актовый зал, музей и служебные помещения. Вероятно, под служебными помещениями имелось в виду и хранилище золота.

Незавершенный строительный объект простаивал около 30 лет. Работы были возобновлены после посещения этого объекта Садыром Жапаровым в 2023 году. И вот ударными темпами стройка была завершена.

В своей речи на открытии нового комплекса Центробанка Президент Кыргызстана особо отметил хранилище золота: "Раньше у нас были проблемы с хранением золота. Условия были очень плохими: как вы знаете, мы держали его в иностранных банках. Теперь у Нацбанка есть собственное современное хранилище, способное вместить до 1000 тонн золота, которое соответствует всем международным стандартам. Отныне у нас есть возможность держать не только свое золото, но и предложить другим государствам такие услуги".

Емкость нового хранилища, равная 1000 тонн драгоценного металла, дала журналистам основание для того, чтобы назвать его "киргизским Форт-Ноксом". Как известно, американское хранилище в Форт-Ноксе стало неким символом гигантского сосредоточения золота в одном месте. На сегодняшний день, согласно последним данным, в Форт-Ноксе находится 4000 тонн золота. Это примерно половина официально заявляемого объема золотого резерва США.

Новость о введении в строй хранилища в Бишкеке дает пищу для размышления. Зачем Киргизии такое гигантское хранилище золота? Ведь золотой резерв республики на конец 2024 года составлял, по данным Всемирного совета по золоту, 36 тонн драгоценного металла. На конец второго квартала 2025 года он вырос до 38 тонн. Хранилище способно вместить почти тридцать нынешних золотых резервов республики.

В 2018 году в СМИ проходила информация о том, что Киргизия на тот момент действительно хранила значительную часть своего золотого резерва (который оценивался примерно в 25 тонн) за границей. Казалось бы, оно должно было бы храниться в Российской Федерации, поскольку Киргизия и Россия – члены Евразийского экономического союза. Национальный банк Киргизии не раскрывал секретов, в каких странах находится резервное золото республики. Но эксперты (в том числе российские) сказали, что это точно не Российская Федерация. Также не США. Чаще всего называли такие страны как Германия и Турция. На сегодняшний день СМИ сообщают, что киргизское золото уже возвращено на родину (или процесс возвращения завершается). Итак, резервное золото занимает на сегодняшний день лишь 3,8% нового хранилища.

Годовая добыча драгоценного металла в Киргизии находится на уровне примерно 25 тонн. Для пополнения резервов Национальный банк Киргизии закупает золото из внутренней добычи. Даже если предположить, что в резерв будет закупаться половина добываемого металла, то, наверное, заполнение нового хранилища собственным резервным золотом может произойти ближе к концу нынешнего столетия.

Поэтому можно уверенно предположить, что хранилище в Бишкеке строилось для того, чтобы принимать иностранное золото. Из мировой практики известно, что хранилища Центробанков обычно принимают на хранение не просто чей-то драгоценный металл, а резервное золото других стран. Крупнейшим в мире хранилищем иностранного резервного золота является хранилище Федерального Резервного Банка Нью-Йорка. Согласно последним данным, в этом хранилище находится 6700 тонн драгоценного металла. Это, между прочим, существенно больше, чем запас золота в Форт-Ноксе. Золото в ФРБ Нью-Йорке принадлежит примерно трем десяткам стран и нескольким международным организациям (прежде всего, МВФ). В прошлом число стран, хранивших резервное золото в Нью-Йорке, составляло около шести десятков. В последние годы наблюдается активная репатриация драгоценного металла из Нью-Йорка на родину.

Итак, из ФРБ Нью-Йорка иностранное золотишко потихоньку утекает. А вот президент республики Садыр Жапаров рассчитывает, что в Бишкек драгоценный металл из других стран будет притекать. Логично предположить, что золото может притекать из соседних среднеазиатских государств.

Давайте посмотрим, какими резервами золота располагают соседи Киргизии. У Таджикистана золотой резерв не дотягивает до 8 тонн, а Туркмения заявляет, что у нее золотого резерва вообще нет. Наиболее крупными держателями золотых резервов обладают в конце прошлого года такие среднеазиатские республики, как Узбекистан (364,5 т) и Казахстан (324 т). Если верить СМИ Узбекистана, то это государство за рубежом почти не хранит резервное золото. Что касается Казахстана, то часть своего резервного золота он до сих пор размещает за рубежом. На конец 2023 года эта часть без малого составила 50 процентов. Более поздних данных найти не удалось. К тому же ЦБ Казахстана держит в секрете, в каких странах он держит свое резервное золото.

Может быть, президент Кыргызстана рассчитывает на то, что Казахстан, учитывая нестабильность международной обстановки, переместит свое резервное золото из других стран в Бишкек, который находится совсем недалеко от Алма-Аты? Но даже в этом случае в новое хранилище в Бишкеке поступит не более 150 тонн драгоценного металла.

Может быть, президент Кыргызстана полагает, что новым хранилищем в Бишкеке воспользуется Москва? Версия интересная. У России, как известно специалистам, своих хранилищ драгоценного металла вроде бы достаточно. Для справки напомню: значительная часть золотого запаса России (примерно 2/3) находится в главном хранилище Центрального банка на улице Правды в Москве. Другие крупные хранилища - в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В нормальных условиях, наверное, Москве перемещать свой драгоценный металл с улицы Правды в Бишкек было не логично. Но учитывая, что против нас идет санкционная война "коллективного Запада", логика в таком перемещении есть. Бишкек может стать неким "хабом", через который Россия будет проводить транзакции в обход западных санкций. Золото будет либо обеспечением платежных транзакций, либо будет само инструментом платежей.

Другая версия – Бишкек станет "хабом" для Китая, который через Киргизию будет осуществлять торговые и инвестиционные операции со странами всего региона Средней Азии. Соответственно новое хранилище в Бишкеке наполнится китайским золотом.

Наконец, последняя версия. Бишкек – "хаб" для проведения операций по российско-китайской торговле в обход антироссийских санкций и вторичных санкций против Китая. В этом случае хранилище будет наполняться золотом обоих партнеров – России и Китая.

Понятно только одно. Строительство мощного золотого хранилища в Бишкеке осуществлялось на основе предварительной договоренности Киргизии с той страной (или теми странами), которой (которым) это хранилище было нужно.

Не сомневаюсь, что хранилище будет быстро заполнено золотом. Но вот чьим? – Это будет держаться в секрете. Но с высокой степенью вероятности это, как я показал выше, будет золото России или Китая. Или обеих этих стран.

Источник - Завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762936980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  