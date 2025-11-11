|Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
Геологоразведка как основа промышленного каркаса: Правительство по поручению Президента доведет площадь изученности недр до 2,2 млн кв км
11 Ноябрь 2025
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации геологической отрасли. О проводимой в данном направлении работе доложило руководство министерств промышленности и строительства, энергетики, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Национальной геологической службы.
"В Послании народу Глава государства определил ключевую задачу – развитие геологоразведки как основы промышленного каркаса страны. Для этого проводится масштабная работа по доведению площади изученности недр до 2,2 млн кв.км. В следующем году данная цель будет достигнута", - подчеркнул Олжас Бектенов.
На сегодня в РК уже создана Единая платформа недропользования, которая оказывает 22 вида государственных услуг. Это позволяет автоматически выдавать лицензии и осуществлять последующий мониторинг исполнения обязательств недропользователей. На данный момент оцифровано около 3,5 млн единиц первичной геологической информации, которые ранее были в виде традиционных бумажных носителей, магнитных лент и фотографий.
Премьер-министр поручил Министерству промышленности совместно с министерствами финансов, искусственного интеллекта и цифрового развития, Национальной геологической службой до конца следующего года завершить оцифровку исторических данных. Это упростит доступ к исторической и новой геологической информации Казахстана, а также облегчит реализацию проектов по привлечению инвестиций, разведке и разработке месторождений
Внимание уделено вопросам обновления геологических карт. По мнению специалистов, они значительно устарели и уже не позволяют детально определять потенциал месторождений, а также их точное расположение. В этой связи следует продолжить работу по увеличению масштаба карт.
Важным является создание основы для внедрения современных научных методов в геологоразведке. Для этого планируется создать в столице современную лабораторию в составе геологического кластера, необходимую для проведения минерально-геохимических и аналитических исследований.
Министерству промышленности совместно с Министерством финансов и Национальной геологической службой поручено обеспечить начало строительства лаборатории уже в 2026 году.
По итогам рассмотрения вопроса Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и ведомствам:
- Министерству промышленности – до конца текущего года обеспечить разработку проектно-сметной документации на проведение детального геологического картирования территории страны в масштабе 1 к 50 000.
- Министерству промышленности совместно с Министерством финансов в 2026 году обеспечить начало реализации проекта по переходу на современные методы составления карт. Для этого необходимо максимально задействовать передовые технологии и беспилотные летающие аппараты.
- Министерству промышленности совместно с заинтересованными госорганами до конца 1 полугодия 2026 года обеспечить интеграцию пространственных данных в рамках Единой платформы недропользования. Это позволит инвесторам видеть возможности и ограничения в сфере недропользования.
Премьер-министр подчеркнул, что Правительство и далее будет уделять значительное внимание поддержке развития геологической сферы, увеличению ее финансирования, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций.
Общая координация возложена на первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра.
1 сентября 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана, озаглавленным "Экономический курс Справедливого Казахстана".
- Поручено увеличить площадь геолого-геофизической изученности страны с 1,5 млн до не менее 2,2 млн квадратных километров к 2026 году для расширения минерально-сырьевой базы.
Площадь Казахстана - 2 724 902 км².