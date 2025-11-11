Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%

13:14 12.11.2025

Геологоразведка как основа промышленного каркаса: Правительство по поручению Президента доведет площадь изученности недр до 2,2 млн кв км

11 Ноябрь 2025



На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации геологической отрасли. О проводимой в данном направлении работе доложило руководство министерств промышленности и строительства, энергетики, искусственного интеллекта и цифрового развития, а также Национальной геологической службы.



