Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко

16:02 12.11.2025 Волк в овечьей шкуре? Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА

12.11.2025 | Кирилл ОЗИМКО



Приход к власти Дональда Трампа ознаменовался интенсивными сдвигами не только во внутренней политике США, но и в подходах Вашингтона к международным отношениям. Изменилась позиция Белого дома по поводу конфликта на Украине, пересмотрено взаимодействие с традиционными союзниками и ближайшими соседями. Новыми красками заиграла и политика американцев в регионах бывшего СССР. Американцы активизировались в армяно-азербайджанском конфликте, удивили многих заявлениями о пересмотре отношений с Белоруссией – речь идет о частичной отмене санкций и об анонсе "большой сделки" с Минском.



Не мог остаться без внимания новой администрации США и Центрально-Азиатский регион. 6 ноября в Вашингтоне были приняты лидеры сразу всех его республик. Взаимодействие стран Центральной Азии с США называют "форматом С5+1". Он возник десять лет назад на полях сессии Генассамблеи ООН, еще при правлении Обамы. С тех пор участники нового формата провели целый ряд встреч на уровне министров – в основном в сферах экономики, энергетики и безопасности. За это время стороны увеличили товарооборот и запустили ряд региональных программ. В 2022 году был создан Секретариат формата "С5+1", который призван "закрепить и продвигать общие приоритеты" США и ЦА.



Первая встреча на уровне президентов состоялась лишь в сентябре 2023 года. На форуме обсуждались инициативы по развитию транспортных и энергетических проектов в Центральной Азии при участии США. Так среди прочего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда предложил американским компаниям инвестировать в добычу полезных ископаемых, возобновляемую энергетику и обрабатывающую промышленность. Его киргизский коллега Садыр Жапаров призвал Вашингтон к сотрудничеству в реализации гидроэнергетических проектов. Дж. Байден, который тогда был хозяином Белого дома, предложил участникам форума начать работу по привлечению инвестиций для открытия Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) – коридора в обход России, связывающего Китай со странами Европы через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.



Все указывало на то, что США пытались ограничить экономическое взаимодействие стран Центральной Азии с Россией, предлагая финансирование альтернативных торговых маршрутов, в том числе ТМТМ и Зангезурского коридора. На практике итоги первого саммита были скорее декларативными. Стороны договорились двигаться по заданным направлениям и наращивать сотрудничество главным образом в сферах экономики, транзита и энергетики.



В отличие от саммита 2023 года, в этот раз стороны обошлись без совместных соглашений, сосредоточив внимание на двусторонних отношениях. Самые крупные сделки с Вашингтоном подписали Астана и Ташкент.



Казахстанская делегация заключила более 30 соглашений с американскими компаниями на сумму свыше 17 млрд долларов. Но одним из самых заметных событий стало присоединение республики к Авраамическим (Авраамовым) соглашениям – договору, заключенному в 2020 году при посредничестве США между Израилем, с одной стороны, и Бахрейном, Марокко, ОАЭ – с другой, с целью установления дипломатических отношений. В 2021 году к этим соглашениям присоединились Египет и Судан.



Поскольку Казахстан и Израиль установили дипломатические отношения еще в 1992 году, журналисты поинтересовались у вице-президента и госсекретаря США, что означает этот шаг. Джей Ди Вэнс отметил, что присоединение Казахстана "придает значительный импульс Авраамовым соглашениям". Он добавил, что в ближайшие месяцы к этим соглашениям, вероятно, присоединятся и другие страны, что является важным сигналом и подтверждением того, что Авраамовы соглашения продолжают развиваться. "Это великий акт дружбы и знак того, что эти соглашения живы и процветают", – подчеркнул вице-президент США.



Марко Рубио отметил, что многие страны имеют дипломатические отношения, но Авраамовы соглашения означают "более прочные связи, выходящие за рамки обычных дипотношений и наличия посольств". Он добавил, что сила этого партнерства заключается в том, что страны с преобладающим мусульманским населением и еврейское государство могут работать вместе, чтобы показать миру, что это возможно.



В свою очередь, Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что участие страны в указанных соглашениях "полностью соответствует ее сбалансированной, конструктивной и миролюбивой внешней политике". "Присоединение к Авраамовым соглашениям поспособствует укреплению сотрудничества Казахстана с заинтересованными государствами и, таким образом, соответствует стратегическим целям нашей страны", – отметили в ведомстве.



Значительность этого события заключается не только в том, что Казахстан становится первым постсоветским государством, которое присоединяется к формируемой американцами системе безопасности и экономического взаимодействия на Ближнем Востоке. Важно, что последняя представляет из себя, по сути, альянс против общего противника – Ирана.



Самым крупным соглашением саммита стало соглашение между США и Узбекистаном. Президент Трамп сообщил в своем аккаунте в сети Truth Social: "Я рад объявить о потрясающей сделке между США и Узбекистаном. В течение следующих трех лет страна закупит продукцию и инвестирует почти 35 миллиардов долларов в ключевые отрасли США".



Трамп рассчитывает, что за десять лет взаимные инвестиции могут превысить 100 млрд долларов. Эти средства будут направлены Узбекистаном на развитие таких секторов экономики США, как авиация, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, инфраструктура и добыча критически важных минералов.



Но и с Узбекистаном не ограничилось одной лишь экономикой. Так, Шавкат Мирзиеев заявил Трампу о своей уверенности, что "войну между Россией и Украиной сможете остановить только вы", и полностью поддержал его дипломатические инициативы.



Показателен тон речи, обращенной к президенту США его узбекистанским коллегой от имени всех своих коллег по ЦА: "Мы высоко ценим ваш личный вклад в перезапуск формата „С5+1". До этого ни один президент Соединенных Штатов Америки не относился к Центральной Азии так, как вы. Я лично и все мои коллеги благодарны вам. Мы ощущаем ваше внимание, ваше отношение – и это очень многое значит для нас. Большое вам спасибо за это".



Не забудем, что инициатива Трампа по укреплению экономических и политических связей с Центральной Азией развивается на фоне растущего соперничества США с Китаем и усиления жесткой риторики Белого дома в отношении России.



Проводя встречу с лидерами стран Центральной Азии, Трамп пытается максимизировать выгоду для американского бизнеса и экономики, а также усилить геополитическое влияние Вашингтона в регионе, используя совершенно иные методы, чем его предшественники. Так, глава Белого дома напрочь отказался от характерного для демократов идеологических подходов и критики "состояния демократии" в регионе. Такой же подход Трамп применяет и на Ближнем Востоке, что позволило ему заключить выгодные контракты на сумму около $3 трлн с Катаром, Саудовской Аравией и ОАЭ. То же самое касается и Белоруссии – Трамп лично звонит Лукашенко и обсуждает с ним варианты сотрудничества, оставляя за скобками все прежние формы давления США на Минск.



Так же и в ЦА Трамп, отказавшийся от идеологических требований и предоставляющий свободу лидерам стран региона в вопросах внутренней политики, воспринимается как более прагматичный партнер, чем та же Европа.



Учитывая, что Центральная Азия является стратегически важным регионом для России как сферы ее исторического влияния, как и для Китая в рамках его проекта "Один пояс, один путь", за активностью Трампа в этом регионе внимательно следят и в Москве, и в Пекине. К слову, конкурентов у США здесь немало и Вашингтону предстоит бороться не только с Россией и Китаем, но и с Турцией, которая активно взаимодействует с ЦА в рамках Организации тюркских государств, а также с Европейским союзом, который недавно провел свой саммит "5+1". Центральная Азия становится все более значимой в международных отношениях, и двусторонние саммиты с ее государствами начинают проводить даже арабские страны Персидского залива.



Интерес самой Центральной Азии тоже ясен. Сближение с США открывает им доступ к большому рынку и инвестициям в ключевые отрасли экономики, такие как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, информационные технологии и добыча полезных ископаемых. США, в свою очередь, заинтересованы в диверсификации поставок энергии и сырья, что создает взаимовыгодные условия для экономического сотрудничества. В политической сфере азиаты рассчитывают на укрепление "многовекторности" и "балансирования" между центрами силы. Вашингтон в этом плане может восприниматься как некая альтернатива, которая сможет "уравновесить" Москву и Пекин.



Но важно помнить, что даже "деидеологизированная" американская стратегия в Центральной Азии, ориентированная на экономическое сотрудничество и политическое сближение, может носить не только прагматичный, но и долгосрочный характер, что в итоге создает потенциальные риски для стабильности в регионе. США, укрепляя отношения с Центральной Азией через проекты вроде саммита C5+1 и предлагая экономическую помощь, могут создавать иллюзию бесперебойного партнерства и спокойствия. Однако, как это уже происходило в других странах, в том числе в Белоруссии в 2020 году, США могут скрытно поддерживать гражданские инициативы, которые в случае изменений политической ситуации могут перерасти в массовые протесты.



В Белоруссии, например, улучшение отношений с Западом в 2019–2020 годах не помешало Западу поддерживать протестное движение, которое вскоре переросло в попытку насильственной смены власти. К слову, в тот момент именно Трамп возглавлял Белый дом во время своего первого срока.



В Центральной Азии США наверняка будут следовать аналогичной тактике: создавая внешне стабильные отношения и привлекая инвестиции, они могут в нужный момент воспользоваться экономическими и политическими слабостями, чтобы подстегнуть протестные настроения, используя поддержку гражданских активистов и оппозиционных сил, если ситуация в регионе, по их мнению, будет требовать изменений. Это может быть частью более широкой стратегии для ослабления влияния России и Китая в регионе и, как итог, превращения стран в марионеток Запада.



С другой стороны, практика показывает, что только Россия всерьез заинтересована в политической стабильности в регионе, и это она доказывала не только словом, но и делом. Самый яркий пример – спасение Казахстана от радикально-националистического майдана в начале 2022 года. Источник - Ритм Евразии

