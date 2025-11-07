ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября

00:05 13.11.2025

ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ с восточного берега Оскола у Купянской агломерации – итоговая сводка Readovka за 12 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 ноября в разрезе СВО. Русские войска сумели сорвать эвакуацию тяжелого вооружения и техники ВСУ с восточного берега Оскола у Купянской агломерации. Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором допускается необходимость прекратить финансовую поддержку Украины ввиду угрозы расхищения средств.



Только вплавь, вещи оставить



6-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ сумела добиться важных результатов в боях на Купянском направлении. ВСУ в контратаках, целью которых было отогнать передовые силы русской армии от маршрутов эвакуации украинских частей с восточного берега Оскола, не преуспели. Наши войска сохранили контроль над поселком Садовое и округой. Русским штурмовым подразделениям на восточном берегу Оскола удалось выйти по ж/д путям на дистанцию в 1-1,5 км к Купянску-Узловому с севера. Под нашим контролем оказались станции Оливино и Парк Восточного прибытия. Следующая за ними Купянск-Сортировочная стала ареной особо ожесточенных боев: ВСУ контратакуют, всячески пытаются не допустить сближения русских штурмовиков с Купянском-Узловым. Однако сама ситуация, когда нам удалось взять под контроль восточную прибрежную полосу к северу от города-спутника Купянска, поставила возможность противника использовать переправу у разрушенного ж/д моста под вопрос.



Кроме того, по косвенным признакам, в числе которых – попытка развернуть у насыпной переправы ТММ-3 (тяжелый механизированный мост), который был уничтожен, неприятель не может в полной мере использовать щебневую насыпь. Ведь если на ней уничтожена техника, переправа более не пригодна, необходимо привлекать БРЭМ или же просто танком сбрасывать скелет в воду. А учитывая полное господство наших FPV в небе над участком боев, подобные манипуляции к успеху не приведут – загромождение дороги через реку только усугубится. Так ВСУ могли полностью лишиться шанса эвакуировать технику и тяжелое вооружение с восточного берега Оскола. Наши военные также отмечают признаки попыток пехоты противника на подручных средствах переправиться на западный берег южнее, у ж/д станций Ковшаровка и 8-й километр. Неприятель пытается спасти свой личный состав, но эвакуация техники просто невозможна. Таким образом, все украинские части после переправы на западный берег Оскола становятся "безлошадными".



Скелеты в шкафу



В данный момент на Украине находится на этапе взлета колоссальный по своему потенциалу и угрозе режиму Зеленского коррупционный скандал. Он связан со схемами хищения средств из критически важных для незалежной сфер, таких как энергетика и военные заказы. Главные лица – действующие и бывшие чиновники высоких рангов и близкий к Зеленскому бизнесмен Миндич. Коротко охарактеризовать ситуацию, которую спровоцировала публикация телефонных переговоров структурой НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), можно фразой "все прогнило и перегнило". Степень последствий расследования НАБУ лично для Зеленского и его кабмина на данный момент спрогнозировать сложно ввиду того, что разгоревшийся скандал находится еще в самом начале. Но вот последствия для Украины как государства в условиях военного конфликта начали наступать уже сейчас. Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором содержится следующая формулировка:



"Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены", – гласит выдержка из публикации Bloomberg.



Коррупционные скандалы на Украине – уже рядовые новости, но реакция западной прессы на расследование НАБУ крайне интересна. Однако едва ли за этим последует отказ стран НАТО от какой-либо поддержки незалежной. Скорее, Киеву ограничат поток помощи "живыми деньгами", и Украина будет получать преимущественно товарные наименования на конкретные гражданские и военные нужды. Да и в этих условиях местная коррупция найдет "схемы". Однако этот скандал на Украине имеет конкретную цель, и эта цель – Зеленский. Как-никак, подконтрольная Западу антикоррупционная структура в незалежной вскрыла "гнойник", максимально близко ассоциирующийся с главой Банковой, – Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95", из которой Зеленский выскочил в политику.



Таким образом, этот большой коррупционный скандал можно считать очередной попыткой Запада применить рычаги влияния на внутриукраинскую политическую ситуацию. Но в отличие от всех предыдущих попыток, в том числе от прошедшего скандала вокруг НАБУ, вызванного попыткой Зеленского ограничить его полномочия летом 2025, этот скандал – самый опасный для украинского президента. Тут играет роль как "вес накопленных" уже прошедших скандалов, так и масштаб с содержанием текущего.



Вчера, 11 ноября, главным событием дня стало бегство частей ВСУ за реку Гайчур на Южно-Донбасском направлении.