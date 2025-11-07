 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 13.11.2025
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41  Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37  В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28  ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25  Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04  "Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00  7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
14:52  Ведомости: О чем Трамп договорился с лидерами Центральной Азии. Главное
13:15  О книге Павла Густерина "Мусульманское духовенство по законодательству Российской империи"
12:54  Известия: Какие интересы есть у Вашингтона в Центральной Азии и что это значит для Москвы
00:05  ВС РФ приступили к окончательной ликвидации обороны ВСУ в Волчанске – итоговая сводка Readovka за 6 ноября
ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
00:05 13.11.2025

ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ с восточного берега Оскола у Купянской агломерации – итоговая сводка Readovka за 12 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 ноября в разрезе СВО. Русские войска сумели сорвать эвакуацию тяжелого вооружения и техники ВСУ с восточного берега Оскола у Купянской агломерации. Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором допускается необходимость прекратить финансовую поддержку Украины ввиду угрозы расхищения средств.

Только вплавь, вещи оставить

6-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ сумела добиться важных результатов в боях на Купянском направлении. ВСУ в контратаках, целью которых было отогнать передовые силы русской армии от маршрутов эвакуации украинских частей с восточного берега Оскола, не преуспели. Наши войска сохранили контроль над поселком Садовое и округой. Русским штурмовым подразделениям на восточном берегу Оскола удалось выйти по ж/д путям на дистанцию в 1-1,5 км к Купянску-Узловому с севера. Под нашим контролем оказались станции Оливино и Парк Восточного прибытия. Следующая за ними Купянск-Сортировочная стала ареной особо ожесточенных боев: ВСУ контратакуют, всячески пытаются не допустить сближения русских штурмовиков с Купянском-Узловым. Однако сама ситуация, когда нам удалось взять под контроль восточную прибрежную полосу к северу от города-спутника Купянска, поставила возможность противника использовать переправу у разрушенного ж/д моста под вопрос.

Кроме того, по косвенным признакам, в числе которых – попытка развернуть у насыпной переправы ТММ-3 (тяжелый механизированный мост), который был уничтожен, неприятель не может в полной мере использовать щебневую насыпь. Ведь если на ней уничтожена техника, переправа более не пригодна, необходимо привлекать БРЭМ или же просто танком сбрасывать скелет в воду. А учитывая полное господство наших FPV в небе над участком боев, подобные манипуляции к успеху не приведут – загромождение дороги через реку только усугубится. Так ВСУ могли полностью лишиться шанса эвакуировать технику и тяжелое вооружение с восточного берега Оскола. Наши военные также отмечают признаки попыток пехоты противника на подручных средствах переправиться на западный берег южнее, у ж/д станций Ковшаровка и 8-й километр. Неприятель пытается спасти свой личный состав, но эвакуация техники просто невозможна. Таким образом, все украинские части после переправы на западный берег Оскола становятся "безлошадными".

Скелеты в шкафу

В данный момент на Украине находится на этапе взлета колоссальный по своему потенциалу и угрозе режиму Зеленского коррупционный скандал. Он связан со схемами хищения средств из критически важных для незалежной сфер, таких как энергетика и военные заказы. Главные лица – действующие и бывшие чиновники высоких рангов и близкий к Зеленскому бизнесмен Миндич. Коротко охарактеризовать ситуацию, которую спровоцировала публикация телефонных переговоров структурой НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро), можно фразой "все прогнило и перегнило". Степень последствий расследования НАБУ лично для Зеленского и его кабмина на данный момент спрогнозировать сложно ввиду того, что разгоревшийся скандал находится еще в самом начале. Но вот последствия для Украины как государства в условиях военного конфликта начали наступать уже сейчас. Агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором содержится следующая формулировка:

"Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены", – гласит выдержка из публикации Bloomberg.

Коррупционные скандалы на Украине – уже рядовые новости, но реакция западной прессы на расследование НАБУ крайне интересна. Однако едва ли за этим последует отказ стран НАТО от какой-либо поддержки незалежной. Скорее, Киеву ограничат поток помощи "живыми деньгами", и Украина будет получать преимущественно товарные наименования на конкретные гражданские и военные нужды. Да и в этих условиях местная коррупция найдет "схемы". Однако этот скандал на Украине имеет конкретную цель, и эта цель – Зеленский. Как-никак, подконтрольная Западу антикоррупционная структура в незалежной вскрыла "гнойник", максимально близко ассоциирующийся с главой Банковой, – Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95", из которой Зеленский выскочил в политику.

Таким образом, этот большой коррупционный скандал можно считать очередной попыткой Запада применить рычаги влияния на внутриукраинскую политическую ситуацию. Но в отличие от всех предыдущих попыток, в том числе от прошедшего скандала вокруг НАБУ, вызванного попыткой Зеленского ограничить его полномочия летом 2025, этот скандал – самый опасный для украинского президента. Тут играет роль как "вес накопленных" уже прошедших скандалов, так и масштаб с содержанием текущего.

Вчера, 11 ноября, главным событием дня стало бегство частей ВСУ за реку Гайчур на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1762981500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
