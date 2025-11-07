Архив
|
Страны
|
Персоны
|
Каталог
|
Новости
|
Дискуссии
|
Анекдоты
|
Контакты
|
PDA
|
ЦентрАзия
|
Афганистан
|
Казахстан
|
Кыргызстан
|
Таджикистан
|
Туркменистан
|
Узбекистан
|
Новости и события
|
Четверг, 13.11.2025
05:52
Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53
В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16
Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44
Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05
ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02
Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14
Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43
Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09
Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32
Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25
По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56
СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41
Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05
ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04
Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15
НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18
Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34
"Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50
ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44
МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54
Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25
В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16
В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04
ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05
Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18
Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06
СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14
"Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59
НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24
China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56
ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13
Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05
Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04
Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01
Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34
Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41
Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37
Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30
Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00
ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00
Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12
Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35
В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04
Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52
Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43
СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31
Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05
ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41
Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04
В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32
В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23
Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49
Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45
Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43
Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
17:41
Встреча Шавката Мирзиеева с Дональдом Трампом
17:37
В Вашингтоне прошел саммит Центральная Азия + США
17:28
ProFinance: Развитие ИИ привело к крупнейшему сокращению рабочих мест в США за последние 20 лет
17:25
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Дональдом Трампом
16:04
"Возможности Китая 2.0". Пекин определил приоритеты развития на ближайшие 5 лет
15:00
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся исторический военный парад
Архив
All news
ЦА
AF
KZ
KG
TJ
TM
UZ
Кадры
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
©
CentrAsia
Вверх
ЦентрАзия
|
Казахстан
|
Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
01:44 13.11.2025
Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
Источник -
Aqorda
Постоянный адрес статьи -
https://centrasia.org/newsA.php?st=1762987440
Новости Казахстана
-
Рабочий график главы государства
-
Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
-
Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
-
Кадровые перестановки
-
Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
-
В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
-
Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
-
Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
-
Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
-
Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
Перейти на версию с фреймами
©
CentrAsia
Вверх