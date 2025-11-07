Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана

02:16 13.11.2025

БИШКЕК, 12 ноя - Sputnik. За годы независимости в Кыргызстан переселилось более 70 тысяч этнических кыргызов, 65 тысяч из них уже получили гражданство, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.



За девять месяцев 2025 года статус кайрылмана получили 711 этнических кыргызов.



Они прибыли из следующих стран:

Таджикистан - 629 человек;

Узбекистан - 54;

Китай - 12;

Афганистан - 8;

Россия - 7;

другие страны - 1.



Статус кайрылмана предоставляется специальной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители ГКНБ, МВД, Минтруда, а также Департамента регистрации населения. Срок рассмотрения заявлений составляет три месяца.



Удостоверение кайрылмана выдается на три года. В течение этого периода обладатели статуса должны обратиться с заявлением о приеме в гражданство КР.



Носители статуса кайрылмана имеют право на получение социальных пособий, пенсий, медико-санитарной помощи, образования, а также на трудоустройство в Кыргызстане.