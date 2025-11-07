В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек

04:53 13.11.2025

Число трудовых мигрантов из Узбекистана увеличилось до 1,86 миллиона человек



ТАШКЕНТ, 12 ноября - Sputnik. Число трудовых мигрантов, выехавших из Узбекистана на работу за границу в январе–сентябре 2025 года, увеличилось в 1,38 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,86 миллиона человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства занятости и сокращения бедности республики.



По данным пресс-службы, в стране с населением 37,8 миллиона человек общая численность трудовых ресурсов в январе–сентябре увеличилась на 1,9% - до 20,35 миллиона человек, в том числе занятое население - до 14,81 миллиона человек (+4,1%).



"Сфера занятости: выехавшие на заработки за границу - 1,86 миллиона человек (+512 тысяч человек). Таким образом, число трудовых мигрантов из Узбекистана за девять месяцев выросло в 1,38 раза", - говорится в сообщении министерства.



В структуре занятости населения в формальном секторе экономики работало 8,58 миллиона человек (+17%), в неформальном - 4,38 миллиона (минус 26,9%). При этом в службы занятости за поиском работы обращались 760 тысяч человек.



"По состоянию на третий квартал 2025 года уровень безработицы в нашей стране составил 4,9%. Этот показатель снизился на 0,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - отметили в министерстве.



По официальным данным в 2024 году число граждан республики, временно работающих за рубежом, снизилось в полтора раза - до 1,3 миллиона человек. При этом общее число трудовых мигрантов в РФ сократилось в 1,7 раза - до порядка 700 тысяч человек.