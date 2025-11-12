Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России

05:52 13.11.2025

12 Ноябрь 2025



Договоренности Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина коснулись сфер транспорта, экономики, культуры, образования и спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.



Транзитно-транспортная сфера



- Договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север - Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз - Бахты, Достык - Мойынты и ряда других проектов.

- Подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе.

- Намерены продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы "Трансалтайский диалог". Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды.



Энергетика



- За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо отмечена плодотворная работа с компанией "Росатом", в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране.

- Стороны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии.

- Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны.



Новые инновационные точки роста



- Ряд подписанных в рамках визита документов позволят нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий.

- Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.



