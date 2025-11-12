 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 13.11.2025
Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
05:52 13.11.2025

12 Ноябрь 2025

Договоренности Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина коснулись сфер транспорта, экономики, культуры, образования и спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Транзитно-транспортная сфера

- Договорились последовательно расширять возможности транспортных коридоров Север - Юг, ТМТМ, железнодорожной линии Аягоз - Бахты, Достык - Мойынты и ряда других проектов.
- Подчеркнули важность улучшения трансграничной логистической инфраструктуры, совершенствования работы пунктов пропуска на границе.
- Намерены продолжить взаимодействие для продвижения перспективной инициативы "Трансалтайский диалог". Данный формат призван стать эффективной площадкой для расширения сотрудничества между Казахстаном, Россией, Китаем и Монголией в духе добрососедства и взаимной выгоды.

Энергетика

- За последние годы в данном направлении достигнут значительный прогресс. Особо отмечена плодотворная работа с компанией "Росатом", в том числе по проекту строительства первой АЭС в нашей стране.
- Стороны условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии.
- Детально обсуждены перспективы газового сотрудничества, в частности газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны.

Новые инновационные точки роста

- Ряд подписанных в рамках визита документов позволят нашим странам значительно продвинуться в вопросах освоения космоса, атомной энергетики, развития особых экономических зон и креативных индустрий.
- Широкие возможности открываются в IT-секторе, где у Казахстана накоплен успешный опыт.



Культурно-гуманитарная сфера

- Неуклонно растет количество проводимых мероприятий - гастролей, выставок, концертов и спортивных состязаний.
- Недавно в Москве с успехом прошли Дни культуры Казахстана в России.
- Ранее Якутск и Казань принимали казахстанских деятелей искусств в рамках Дней культуры.
- В мае текущего года в Астане была открыта "Аллея Вечной дружбы Казахстана и России", а вчера в Москве - "Сквер казахстанско-российской дружбы".
- Одной из московских улиц присвоено имя Шокана Уалиханова.
- Запланировано открытие в Москве Казахского информационно-культурного центра.

Образование и спорт

- В Казахстане успешно функционируют девять филиалов ведущих российских вузов.
- В текущем году были открыты филиал МГИМО в Астане и филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске.
- Прорабатывается также вопрос открытия в нашей стране представительства российского медицинского вуза.
- Реализуются совместные проекты строительства школ с учетом образовательных стандартов обеих стран.
- В Алматы при спонсорской поддержке будет построено здание филиала известной российской школы "Сириус".
- В Казахстане уделяют должное внимание продвижению русской культуры и языка. Свою лепту в это важное дело призвана внести созданная по инициативе нашей страны Международная организация по русскому языку.

Ранее в заявлении для СМИ Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.

После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.

Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.

Наталья Мосунова

Источник - Kazinform
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763002320


