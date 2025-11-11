Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой

12:45 13.11.2025

The Telegraph UK Великобритания

11 ноября 2025



На Украину вернулась газовая гангрена - суровое напоминание об окопных боях Первой мировой

Среди украинских военных участились вспышки газовой гангрены, пишет Telegraph. Это опаснейшее заболевание, исход которого почти всегда летален, считалось в Европе практически искорененным. Его возвращение связано с невозможностью своевременно эвакуировать раненых из-за активного использования БПЛА.



Верити Боумен (Verity Bowman)



Военные медики говорят, что удары российских беспилотников делают эвакуацию практически невозможной, что, в свою очередь, приводит к всплеску инфекций.



Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены - заболевания, когда-то ассоциировавшегося с окопами Первой мировой войны и долгое время считавшегося в Европе практически искорененным.



