 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.11.2025
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
12:45 13.11.2025

The Telegraph UK Великобритания
11 ноября 2025

На Украину вернулась газовая гангрена - суровое напоминание об окопных боях Первой мировой
Telegraph: в ВСУ началась эпидемия газовой гангрены с почти 100% смертностью

Среди украинских военных участились вспышки газовой гангрены, пишет Telegraph. Это опаснейшее заболевание, исход которого почти всегда летален, считалось в Европе практически искорененным. Его возвращение связано с невозможностью своевременно эвакуировать раненых из-за активного использования БПЛА.

Верити Боумен (Verity Bowman)

Военные медики говорят, что удары российских беспилотников делают эвакуацию практически невозможной, что, в свою очередь, приводит к всплеску инфекций.

Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены - заболевания, когда-то ассоциировавшегося с окопами Первой мировой войны и долгое время считавшегося в Европе практически искорененным.



Смертельная бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань, вновь распространилась в Украине из-за суровых реалий конфликта и позиционных боевых действий.

Военные медики сообщили корреспонденту The Telegraph, что боевые действия с использованием беспилотников сделали эвакуацию раненых практически невозможной - в результате чего инфекции, прежде встречавшиеся разве что в учебниках истории, распространяются с пугающей скоростью.

"Мы наблюдаем осложнения после травм, которых не видел в глаза ни один живой врач", - сказал иностранный медик-волонтер Алекс в Запорожской области.

"Такие задержки с эвакуацией не наблюдались последние полвека - пожалуй, со времен Второй мировой войны, а то и того раньше. В результате мы видим патологии, с которыми никогда раньше не сталкивались", - добавил он.

Газовая гангрена - это тяжелая мышечная инфекция, которую вызывают бактерии семейства клостридий. Свое название она получила по пузырькам газа, которые образуются под кожей.

Клостридии размножаются в омертвелых тканях, лишенных кислорода, вызывая у пациента сильную боль, отек, изменение цвета пораженной конечности и ощущение треска при высвобождении газов.

Обычная гангрена возникает в результате плохого кровоснабжения - она не связана с бактериальными токсинами или образованием газов и развивается гораздо медленнее газовой.

Инфекция обычно возникает от травматических повреждений - в частности, глубоких огнестрельных или взрывных ранений - особенно при несвоевременном оказании медицинской помощи, как это часто бывает на Украине.

"О газовой гангрене обычно рассказывают в университете... На Украине, однако, мы видим ее воочию, потому что раненые не получают подобающего ухода - их просто нельзя доставить в больницу достаточно скоро, чтобы оказать надлежащее лечение", - объяснил он.

Лечение газовой гангрены крайне затруднительно, и выздоровление далеко не гарантировано даже в лучших больницах.

"Обычно лечение газовой гангрены подразумевает хирургическую обработку - читай: удаление зараженных тканей - наряду с сильнейшими дозами антибиотиков внутривенно", - говорит старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона доктор Линдси Эдвардс.

"Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: без должного лечения уровень смертности приближается к 100%", - заключил он.

На Украине же санация, включая удаление омертвелых тканей, и целенаправленное применение антибиотиков нередко сразу после ранения практически исключены из-за недоступности на фронте лабораторий.

"Обычно вы изучаете микробы при помощи посева на микрофлору и затем используете различные методы, чтобы определить, есть ли у них лекарственная устойчивость", - объяснил доктор Эдвардс.

"Вы также выясняете, какие антибиотики окажутся эффективнее всего... Разумеется, в полевом госпитале, который находится невесть где, об этом и речи быть не может", - добавил Эдвардс.

Исторически газовая гангрена ассоциируется с Первой мировой войной из-за уникального сочетания суровых боевых условий, тяжелых ранений и скудной медицинской помощи.

Солдаты сражались в мокрых и грязных окопах и на удобренных навозом полях, где размножаются клостридии.

Пули и шрапнель наносили сложные глубокие ранения с обширным омертвением, создавая идеальную патогенную среду.

Эвакуация и хирургическое вмешательство часто откладывались, и без своевременной обработки инфекция стремительно распространялась.

Антибиотиков еще не было, а гигиена ран была в зачаточном состоянии.

"Исторически сложилось так, что это явление относится к эпохе Первой мировой войны. С тех пор оно стало встречаться гораздо реже, в основном из-за ранней обработки ран, своевременного хирургического вмешательства, применения антибиотиков и оптимального лечения", - объяснил ортопед Аластер Бивен из 202-го полевого госпиталя, служивший в Афганистане.

"Однако все эти меры требуют значительных ресурсов - медицинской поддержки, материально-технического обеспечения и возможности оперативной эвакуации пострадавших", - добавил он.

Во время Второй мировой войны применение антибиотиков значительно снизило смертность от инфекций поле боя.

Однако сегодня на Украине из-за проблем с эвакуацией и антибиотиками болезни, когда-то считавшиеся побежденными, вновь подняли голову.

Серьезной проблемой стала устойчивость к лекарствам, говорит доктор Эдвардс: "Если в итоге вы получаете штамм, устойчивый к антибиотикам, лечение значительно осложняется".

Противомикробная резистентность на Украине растет из-за ранений, несвоевременного или неполного лечения антибиотиками, перебоев в лечении и частого использования антибиотиков широкого спектра действия, что способствует распространению устойчивых к лекарствам бактерий.

"Одна из главных проблем, с которыми приходится иметь дело, - это огромный всплеск устойчивости к антибиотикам", - рассказал Алекс.

Широкое применение беспилотников также вынуждают людей уходить в подполье. "Стоит только выйти на открытое пространство, как тебя убьет дроном. И это не преувеличение", - сказал Алекс.

Он добавил, что в настоящее время медицинская помощь оказывается в основном в бункерах и подвалах заброшенных зданий - единственных местах, куда беспилотники не могут нанести удар.

Один медик, недавно вернувшийся из одного из таких временных госпиталей, почти три недели не выходил на поверхность - было слишком опасно.

По словам Алекса, эти подземные сооружения плохо оборудованы и не справляются с осложнениями, чреватыми газовой гангреной.

"Они проводят лишь первичное оперативное вмешательство, - сказал Алекс. - По сути, это устранение лишь самых серьезных, угрожающих жизни травм в течение первых 24-48 часов".

Помещения также часто нестерильны, и даже доставить необходимую аппаратуру и медицинские материалы чрезвычайно сложно, поскольку автоколонны и транспортные средства часто становятся мишенями.

"К нам в больницу поступают раненые после пары недель в подземных пунктах стабилизации, и мы стараемся просто поддерживать их жизнь, насколько это возможно", - сказал Алекс.

Доктор Бивен добавил: "Но чем дольше вы ждете, тем меньше у вас шансов на восстановление из-за прогрессирующего некроза тканей... Основной проблемой в ранах такого типа становится инфекция".

По словам Алекса, бывает так, что бригады хирургов ждут наготове, чтобы провести необходимые процедуры для спасения жизни, однако приходится ждать часами самих пациентов, потому что эвакуация слишком сложна.

На прошлой неделе в разговоре с корреспондентом The Telegraph он сообщил, что эвакуация опаздывает уже на восемь часов.

Это напрямую сказывается на жизнях личного состава.

"Мы видим все больше раненых, которые по всему должны были выжить. Например, одним требовалась ампутация, а другим - переливание крови. Но они гибнут на местах, - заключил Алекс. - Очень многих из них не удается вовремя эвакуировать, и мы просто успеваем оказать помощь".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763027100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы вернули в Мажилис закон о культуре, образовании, семье и госконтроле
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию нефтегазовой отрасли в ЗКО
- Кадровые перестановки
- Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили развитие регионального взаимодействия в преддверии саммита "С5+1"
- В Вашингтоне состоялась бизнес-конференция "C5+1" с участием компаний из стран Центральной Азии и США
- Beeline Kazakhstan, Starlink и МИИЦР РК запустят спутниковую связь в Казахстане
- Казахстан закупает электрические самолеты eVTOL для запуска аэротакси в Алатау
- Ерлан Аккенженов провел переговоры с Директором Управления по контролю за иностранными активами Минфина США
- Национальный Банк и Visa подписали Меморандум о сотрудничестве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  