|Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
12:45 13.11.2025
The Telegraph UK Великобритания
11 ноября 2025
На Украину вернулась газовая гангрена - суровое напоминание об окопных боях Первой мировой
Среди украинских военных участились вспышки газовой гангрены, пишет Telegraph. Это опаснейшее заболевание, исход которого почти всегда летален, считалось в Европе практически искорененным. Его возвращение связано с невозможностью своевременно эвакуировать раненых из-за активного использования БПЛА.
Верити Боумен (Verity Bowman)
Военные медики говорят, что удары российских беспилотников делают эвакуацию практически невозможной, что, в свою очередь, приводит к всплеску инфекций.
Украинские медики сообщают о случаях газовой гангрены - заболевания, когда-то ассоциировавшегося с окопами Первой мировой войны и долгое время считавшегося в Европе практически искорененным.
Смертельная бактериальная инфекция, которая разрушает мышечную ткань, вновь распространилась в Украине из-за суровых реалий конфликта и позиционных боевых действий.
Военные медики сообщили корреспонденту The Telegraph, что боевые действия с использованием беспилотников сделали эвакуацию раненых практически невозможной - в результате чего инфекции, прежде встречавшиеся разве что в учебниках истории, распространяются с пугающей скоростью.
"Мы наблюдаем осложнения после травм, которых не видел в глаза ни один живой врач", - сказал иностранный медик-волонтер Алекс в Запорожской области.
"Такие задержки с эвакуацией не наблюдались последние полвека - пожалуй, со времен Второй мировой войны, а то и того раньше. В результате мы видим патологии, с которыми никогда раньше не сталкивались", - добавил он.
Газовая гангрена - это тяжелая мышечная инфекция, которую вызывают бактерии семейства клостридий. Свое название она получила по пузырькам газа, которые образуются под кожей.
Клостридии размножаются в омертвелых тканях, лишенных кислорода, вызывая у пациента сильную боль, отек, изменение цвета пораженной конечности и ощущение треска при высвобождении газов.
Обычная гангрена возникает в результате плохого кровоснабжения - она не связана с бактериальными токсинами или образованием газов и развивается гораздо медленнее газовой.
Инфекция обычно возникает от травматических повреждений - в частности, глубоких огнестрельных или взрывных ранений - особенно при несвоевременном оказании медицинской помощи, как это часто бывает на Украине.
"О газовой гангрене обычно рассказывают в университете... На Украине, однако, мы видим ее воочию, потому что раненые не получают подобающего ухода - их просто нельзя доставить в больницу достаточно скоро, чтобы оказать надлежащее лечение", - объяснил он.
Лечение газовой гангрены крайне затруднительно, и выздоровление далеко не гарантировано даже в лучших больницах.
"Обычно лечение газовой гангрены подразумевает хирургическую обработку - читай: удаление зараженных тканей - наряду с сильнейшими дозами антибиотиков внутривенно", - говорит старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона доктор Линдси Эдвардс.
"Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: без должного лечения уровень смертности приближается к 100%", - заключил он.
На Украине же санация, включая удаление омертвелых тканей, и целенаправленное применение антибиотиков нередко сразу после ранения практически исключены из-за недоступности на фронте лабораторий.
"Обычно вы изучаете микробы при помощи посева на микрофлору и затем используете различные методы, чтобы определить, есть ли у них лекарственная устойчивость", - объяснил доктор Эдвардс.
"Вы также выясняете, какие антибиотики окажутся эффективнее всего... Разумеется, в полевом госпитале, который находится невесть где, об этом и речи быть не может", - добавил Эдвардс.
Исторически газовая гангрена ассоциируется с Первой мировой войной из-за уникального сочетания суровых боевых условий, тяжелых ранений и скудной медицинской помощи.
Солдаты сражались в мокрых и грязных окопах и на удобренных навозом полях, где размножаются клостридии.
Пули и шрапнель наносили сложные глубокие ранения с обширным омертвением, создавая идеальную патогенную среду.
Эвакуация и хирургическое вмешательство часто откладывались, и без своевременной обработки инфекция стремительно распространялась.
Антибиотиков еще не было, а гигиена ран была в зачаточном состоянии.
"Исторически сложилось так, что это явление относится к эпохе Первой мировой войны. С тех пор оно стало встречаться гораздо реже, в основном из-за ранней обработки ран, своевременного хирургического вмешательства, применения антибиотиков и оптимального лечения", - объяснил ортопед Аластер Бивен из 202-го полевого госпиталя, служивший в Афганистане.
"Однако все эти меры требуют значительных ресурсов - медицинской поддержки, материально-технического обеспечения и возможности оперативной эвакуации пострадавших", - добавил он.
Во время Второй мировой войны применение антибиотиков значительно снизило смертность от инфекций поле боя.
Однако сегодня на Украине из-за проблем с эвакуацией и антибиотиками болезни, когда-то считавшиеся побежденными, вновь подняли голову.
Серьезной проблемой стала устойчивость к лекарствам, говорит доктор Эдвардс: "Если в итоге вы получаете штамм, устойчивый к антибиотикам, лечение значительно осложняется".
Противомикробная резистентность на Украине растет из-за ранений, несвоевременного или неполного лечения антибиотиками, перебоев в лечении и частого использования антибиотиков широкого спектра действия, что способствует распространению устойчивых к лекарствам бактерий.
"Одна из главных проблем, с которыми приходится иметь дело, - это огромный всплеск устойчивости к антибиотикам", - рассказал Алекс.
Широкое применение беспилотников также вынуждают людей уходить в подполье. "Стоит только выйти на открытое пространство, как тебя убьет дроном. И это не преувеличение", - сказал Алекс.
Он добавил, что в настоящее время медицинская помощь оказывается в основном в бункерах и подвалах заброшенных зданий - единственных местах, куда беспилотники не могут нанести удар.
Один медик, недавно вернувшийся из одного из таких временных госпиталей, почти три недели не выходил на поверхность - было слишком опасно.
По словам Алекса, эти подземные сооружения плохо оборудованы и не справляются с осложнениями, чреватыми газовой гангреной.
"Они проводят лишь первичное оперативное вмешательство, - сказал Алекс. - По сути, это устранение лишь самых серьезных, угрожающих жизни травм в течение первых 24-48 часов".
Помещения также часто нестерильны, и даже доставить необходимую аппаратуру и медицинские материалы чрезвычайно сложно, поскольку автоколонны и транспортные средства часто становятся мишенями.
"К нам в больницу поступают раненые после пары недель в подземных пунктах стабилизации, и мы стараемся просто поддерживать их жизнь, насколько это возможно", - сказал Алекс.
Доктор Бивен добавил: "Но чем дольше вы ждете, тем меньше у вас шансов на восстановление из-за прогрессирующего некроза тканей... Основной проблемой в ранах такого типа становится инфекция".
По словам Алекса, бывает так, что бригады хирургов ждут наготове, чтобы провести необходимые процедуры для спасения жизни, однако приходится ждать часами самих пациентов, потому что эвакуация слишком сложна.
На прошлой неделе в разговоре с корреспондентом The Telegraph он сообщил, что эвакуация опаздывает уже на восемь часов.
Это напрямую сказывается на жизнях личного состава.
"Мы видим все больше раненых, которые по всему должны были выжить. Например, одним требовалась ампутация, а другим - переливание крови. Но они гибнут на местах, - заключил Алекс. - Очень многих из них не удается вовремя эвакуировать, и мы просто успеваем оказать помощь".