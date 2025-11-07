 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 13.11.2025
19:13  Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
18:09  Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи
17:53  Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:27  Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
16:00  Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
12:45  Telegraph: в ВСУ началась окопная эпидемия времен Первой мировой
05:52  Госвизит Токаева в Москву: о чем договорились Президенты Казахстана и России
04:53  В Узбекистане общая численность трудовых ресурсов превысила 20 млн. человек
02:16  Сколько этнических кыргызов получили статус кайрылмана
01:44  Aqorda: Видеоотчет о визите Президента Касым-Жомарта Токаева в Россию
00:05  ВС РФ нарушили планы эвакуации ВСУ у Купянска – итоговая сводка Readovka за 12 ноября
Среда, 12.11.2025
16:02  Как США меняют тактику по наращиванию влияния в ЦА, - Кирилл Озимко
13:14  Казахстан стремится довести площадь изученности недр до 80%
11:43  Зачем Киргизии гигантское хранилище вмещающее 1000 тонн золота? - Валентин Катасонов
06:09  Взгляд: "Рейтинг недружественных правительств". Главные инвесторы в конфронтацию с Россией
05:32  Искусственный интеллект эволюционирует так, что Дарвину и не снилось, - Асель Минбаева
02:25  По маршруту Алматы - Ташкент будет ежедневно курсировать поезд Тальго
01:56  СП: За какие коврижки Трамп пытался купить дружбу со "среднеазиатской пятеркой"
00:41  Sputnik: Беспокойное соседство. Как строятся отношения стран Центральной Азии и талибов*
00:05  ВСУ бегут за реку Гайчур в Запорожской области – итоговая сводка Readovka за 11 ноября
Вторник, 11.11.2025
22:04  Путин провел встречу с президентом Казахстана и телефонный разговор с президентом Узбекистана
21:15  НГ: Новый критерий эффективности государства - способность ведомств защитить граждан от мошенников
19:18  Грузия теперь не Европа. Евросоюз исключил Тбилиси из планов по расширению, - Игорь Селезнев
17:34  "Будет интересно, если Токаев расскажет о контактах с Трампом". В Кремле рассказали о программе визита президента Казахстана в Москву
13:50  ProFinance: Как США украли у Китая 127 тысяч биткоинов
05:44  МВД Таджикистана будет готовить операторов БПЛА. Президент открыл инновационный центр
04:54  Podrobno.uz: Группу узбекистанцев отправят в Японию на высокооплачиваемые рабочие места - готовить еду
03:25  В Туркмении в связи с праздником урожая 20 аграриев награждены медалью "За любовь к Родине"
02:16  В Киргизии стартовала агиткампания на досрочных выборах в Жогорку Кенеш. Кому запрещено агитировать
01:04  ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года
00:05  Русская армия готовится форсировать Волчью - итоговая сводка Readovka за 10 ноября
Понедельник, 10.11.2025
19:18  Взгляд: Скандал с Би-би-си вскрыл масштаб лжи западных СМИ
18:06  СП: Узбекистан побоку - Ташкент теперь все силы бросит на возрождение Америки
16:14  "Не нарываться"! Мобильный "Орешник" будет с декабря барражировать по Белоруссии, - Александр Лукашенко
12:59  НГ: В России утвердят дорожную карту по редкоземам
06:24  China army. Голос из Поднебесной: Такаити будет уничтожена
02:56  ТАС: условия России по завершению украинского конфликта сводятся лишь к выполнению ранее данных Западом обещаний
01:13  Зохран Махмудович Мамдани: Асс-салам Алейкум, Нью-Йорк!
00:05  Деблокада окруженного Покровска провалилась - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 09.11.2025
18:04  Прорыв в логистике: первый российский грузовой поезд прибыл в Иран по коридору "Север-Юг"
17:01  Рушится с аномальной скоростью. В Таджикистане рассказали о состоянии ледника Дехдал
16:34  Зачем акулы Уолл-стрит скупают энергетическую инфраструктуру Америки и нацелились на весь мир, - Владимир Прохватилов
15:41  Президент Киргизии заверил, что переворотов в стране больше не будет
14:37  Каспийское море в фокусе общих интересов Москвы и Астаны, - Анна Кряжева
11:30  Стадия торга. Три причины, по которым Европа пытается украсть российские деньги, - Алексей Белов
04:00  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине к 9 ноября
01:00  Синьхуа: Си Цзиньпин принял на вооружение третий авианосец - "Фуцзянь" (видео)
Суббота, 08.11.2025
21:12  Встреча Трампа с лидерами стран Центральной Азии: американский неоколониализм в действии, - Никита Мендкович
17:35  В Ташкенте незаконно снесли жилья и других объектов на 500 млрд сумов
16:04  Взгляд: США начинают выкачивать деньги из Средней Азии
15:52  Байден, говоря о демократии, метился в Трампа, а попал в Карла, - Мария Захарова
13:43  СП: Восточная хитрость и американский расчет - к чему приведет союз нынешней администрации США с лидерами Средней Азии?
11:31  Киргизия: Сейтек Кулубаев назначен мэром города Баткен
00:05  ВСУ прекратили организованное сопротивление в Покровске – итоговая сводка Readovka за 7 ноября
Пятница, 07.11.2025
22:41  Заявление МИД о присоединении Казахстана к Авраамским соглашениям
22:04  В Узбекистане предложили страховать граждан, выезжающих на работу за границу
21:32  В Казахстане утверждены принципы, ценности и направления внутренней политики
20:23  Дирижер конфликта. Почему Британии нужна война, - Олег Яновский
17:49  Сажать депутатов в тюрьму за участие в тендерах предложили в мажилисе
17:45  Садыр Жапаров провел переговоры с Дональдом Трампом
17:43  Казахстан и США подписали соглашения на сумму 17 млрд долларов
Архив
Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
16:00 13.11.2025

Валентина Матвиенко избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ на новый срок

ДУШАНБЕ, 13.11.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня, 13 ноября, в зале "Аржанг" в Кохи Навруз при участии Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Уважаемый Рустами Эмомали искренне приветствовал членов Совета и участников заседания в Таджикистане, подчеркнув, что проведение мероприятий Совета Межпарламентской Ассамблеи в Душанбе имеет особое значение в рамках завершения председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств.



Было подчеркнуто, что Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан придает приоритетное значение развитию межпарламентского сотрудничества и укреплению конструктивного диалога в рамках Содружества Независимых Государств.

Была выражена уверенность, что сегодняшняя встреча станет важным шагом на пути укрепления межпарламентского сотрудничества и принесет практические и конкретные результаты.

Согласно повестке дня, под председательством Председателя Маджлиси милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали был рассмотрен вопрос об избрании Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко была избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи на новый срок.

Также Председатель Маджлиси милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали проинформировал участников о результатах председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств.

В продолжение заседания руководители парламентов и главы парламентских делегаций выступили с заявлениями, выразив свои мнения по актуальным вопросам сотрудничества и пунктам повестки дня заседания.

По вопросам повестки дня заседания были приняты соответствующие решения Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.

В заседании приняли участие руководители и парламентские делегации России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763038800


