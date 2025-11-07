|Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ
16:00 13.11.2025
Валентина Матвиенко избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ на новый срок
ДУШАНБЕ, 13.11.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня, 13 ноября, в зале "Аржанг" в Кохи Навруз при участии Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
Уважаемый Рустами Эмомали искренне приветствовал членов Совета и участников заседания в Таджикистане, подчеркнув, что проведение мероприятий Совета Межпарламентской Ассамблеи в Душанбе имеет особое значение в рамках завершения председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств.
Было подчеркнуто, что Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан придает приоритетное значение развитию межпарламентского сотрудничества и укреплению конструктивного диалога в рамках Содружества Независимых Государств.
Была выражена уверенность, что сегодняшняя встреча станет важным шагом на пути укрепления межпарламентского сотрудничества и принесет практические и конкретные результаты.
Согласно повестке дня, под председательством Председателя Маджлиси милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали был рассмотрен вопрос об избрании Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко была избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи на новый срок.
Также Председатель Маджлиси милли Маджлиси Олии Республики Таджикистан, Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали проинформировал участников о результатах председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств.
В продолжение заседания руководители парламентов и главы парламентских делегаций выступили с заявлениями, выразив свои мнения по актуальным вопросам сотрудничества и пунктам повестки дня заседания.
По вопросам повестки дня заседания были приняты соответствующие решения Совета Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ.
В заседании приняли участие руководители и парламентские делегации России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.