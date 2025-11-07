Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

16:00 13.11.2025

Валентина Матвиенко избрана Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ на новый срок



ДУШАНБЕ, 13.11.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня, 13 ноября, в зале "Аржанг" в Кохи Навруз при участии Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Председателя города Душанбе уважаемого Рустами Эмомали состоялось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



Уважаемый Рустами Эмомали искренне приветствовал членов Совета и участников заседания в Таджикистане, подчеркнув, что проведение мероприятий Совета Межпарламентской Ассамблеи в Душанбе имеет особое значение в рамках завершения председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств.



