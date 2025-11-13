Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России

17:27 13.11.2025

Глава Госдепа заявил, что у США почти исчерпаны возможности для новых санкций, так как крупнейшие нефтяные компании страны уже поражены



Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде заявил, что Вашингтон исчерпал возможности для введения новых санкций против России. По его словам, ограничения уже были введены в отношении крупнейших нефтяных компаний страны, и дальнейшие шаги будут направлены на обеспечение соблюдения уже существующих мер.



