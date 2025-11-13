 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Четверг, 13.11.2025
Глава Госдепа заявил, что у США закончились санкции для России
13.11.2025

Рубио заявил, что США достигли предела в ужесточении санкций против России
13.11.2025

Глава Госдепа заявил, что у США почти исчерпаны возможности для новых санкций, так как крупнейшие нефтяные компании страны уже поражены

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран G7 в Канаде заявил, что Вашингтон исчерпал возможности для введения новых санкций против России. По его словам, ограничения уже были введены в отношении крупнейших нефтяных компаний страны, и дальнейшие шаги будут направлены на обеспечение соблюдения уже существующих мер.



Рубио подчеркнул, что Россия использует так называемый теневой флот для обхода нефтяных санкций. Он отметил, что борьба с этим явлением является механизмом принуждения, а не поводом для введения дополнительных санкций. Госсекретарь призвал европейских партнеров активнее участвовать в решении этой проблемы, поскольку значительная часть судов, задействованных в теневом флоте, курсирует вблизи их территориальных вод.

Отвечая на вопрос о стремлении России к миру, Рубио отметил, что действия Москвы свидетельствуют об обратном. По его мнению, Россия ясно заявила о намерении вернуть себе оставшуюся часть Донецка, что не может быть принято украинцами.

Госсекретарь также прокомментировал интенсивные ракетные удары по Украине, направленные на разрушение энергетической системы и деморализацию населения. Он подтвердил, что США ведут переговоры с украинской стороной о предоставлении помощи для стабилизации энергетической сети. Рубио отметил, что состояние украинской энергосистемы ухудшается с каждым годом, и подчеркнул необходимость поставок как специализированного оборудования, так и оборонительного оружия для защиты энергетических объектов. Однако он признал, что проблема остается актуальной из-за высокого риска уничтожения оборудования вскоре после установки.

"Если оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это все равно будет проблемой. И это происходит уже два-три года", - заключил Рубио.

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763044020


