Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57

17:53 13.11.2025

Sohu Китай

13 ноября 2025



Козырная карта ВС РФ – впервые показаны внутренние отсеки истребителя Су-57 пятого поколения

Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57



Россия раскрыла одну из самых охраняемых тайн истребителя Су-57 лишь спустя годы после его принятия на вооружение, пишет Sohu. Завеса над "невидимой" угрозой приподнялась прямо перед крупнейшим авиасалоном мира - и увиденное потрясло зрителей.



Блог Sohu: Вербовка в библиотеку (书房点兵)



Накануне авиашоу в Дубае 18-секундный видеоролик вызвал широкое обсуждение в мировых военно-промышленных кругах. На видео, опубликованном Российской объединенной авиастроительной корпорацией, показан полет опытного образца Су-57 (Т-50-9). В ходе полета были открыты внутренние отсеки, продемонстрировавшие две противорадиолокационные ракеты Х-58УШК. Российский истребитель пятого поколения, находящийся на вооружении уже много лет, впервые показал миру свои внутренние отсеки.



