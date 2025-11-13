|Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
17:53 13.11.2025
Sohu Китай
13 ноября 2025
Козырная карта ВС РФ – впервые показаны внутренние отсеки истребителя Су-57 пятого поколения
Sohu: Россия раскрыла один из секретов истребителя Су-57
Россия раскрыла одну из самых охраняемых тайн истребителя Су-57 лишь спустя годы после его принятия на вооружение, пишет Sohu. Завеса над "невидимой" угрозой приподнялась прямо перед крупнейшим авиасалоном мира - и увиденное потрясло зрителей.
Блог Sohu: Вербовка в библиотеку (书房点兵)
Накануне авиашоу в Дубае 18-секундный видеоролик вызвал широкое обсуждение в мировых военно-промышленных кругах. На видео, опубликованном Российской объединенной авиастроительной корпорацией, показан полет опытного образца Су-57 (Т-50-9). В ходе полета были открыты внутренние отсеки, продемонстрировавшие две противорадиолокационные ракеты Х-58УШК. Российский истребитель пятого поколения, находящийся на вооружении уже много лет, впервые показал миру свои внутренние отсеки.
Обновленная версия ракеты получила складные стабилизаторы, благодаря чему ее можно размещать во внутреннем отсеке самолета. С тех пор как Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году, внутренний отсек не показывался. Теперь Россия раскрыла техническую изобретательность своей военной промышленности. Когда истребителю нужно открыть огонь, достаточно приоткрыть дверцу отсека, и устройство выброса "вытолкнет" ракету за 0,3 секунды. Весь процесс занимает не более 3 секунд. Ракета имеет дальность 160-250 километров и оснащена широкодиапазонной пассивной радиолокационной головкой самонаведения, работающей в режиме импульсного излучения в диапазоне несущих частот 1,2-11 ГГц. Она способна точно фиксировать и уничтожать все виды РЛС-целей без вхождения самолета-носителя в зоны поражения зенитно-ракетных комплексов, что важно в современной войне.
Россия решила раскрыть эту ключевую технологию перед авиасалоном в Дубае, руководствуясь четкими стратегическими соображениями. За несколько недель до публикации видео произошла утечка информации о российском военном экспортном заказе: Иран заказал 48 Су-35, Алжир – 12 Су-57 и 14 Су-34, а Эфиопия подписала контракт на 6 СУ-35. Хотя подлинность этой информации не была подтверждена, эксперты считают, что Алжир станет первым зарубежным покупателем Су-57, и ожидается, что первая партия истребителей будет поставлена к концу 2025 года.
Когда уляжется шум после Дубайского авиасалона, дебют отсеков Су-57 перейдет в стадию "проверки рынком". Если этот продукт российской военной промышленности будет успешно поставлен в Алжир, Иран и другие страны, то он займет достойное место на международном рынке истребителей пятого поколения. Для России это не только станет прорывом, но и успешным шагом в развитии военно-промышленной системы в условиях санкций.