Шавкат Мирзиеев: Центральная Азия на пороге новой эпохи

Шавкат МИРЗИЕЕВ,

Президент Республики Узбекистан

13.11.2025



Центральная Азия вступает в новый исторически значимый этап своего развития. Сегодня мы переходим к реальному единству. В нашем регионе впервые за долгие годы формируется атмосфера доверия, добрососедства и взаимного уважения, которая становится основой для совместного движения вперед.







Этот процесс не является спонтанным, а представляет собой результат целенаправленной работы и политической воли лидеров стран, осознавших общую судьбу и потенциал совместного развития. В то же время его успешное продвижение - свидетельство широкой востребованности регионального сотрудничества, поддерживаемого народами стран Центральной Азии.



Мы видим, что на государственном уровне созданы условия для вывода нашей кооперации на новый этап региональной консолидации. Перед нами стоит стратегическая задача - перевести достигнутые договоренности в конкретные результаты и блага для граждан и бизнеса. Центральная Азия должна стать единым пространством возможностей, где решения принимаются не ради документов, а ради обеспечения устойчивого развития и улучшения повседневной жизни людей в странах региона.



Ярким символом происходящих перемен стали Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, которые за относительно короткий исторический период превратились в эффективный механизм регионального взаимодействия и доверительного диалога. Они сформировались как главная площадка для выработки общих подходов к стратегическим вопросам, затрагивающим настоящее и будущее Центральной Азии.



Предстоящий саммит в Ташкенте ознаменует новый важный рубеж в Центральноазиатском процессе - нашем совместном строительстве стабильной, взаимосвязанной и процветающей Центральной Азии.



Ташкентская встреча глав государств как продолжение начатого нами пути должна подтвердить приверженность наших стран духу взаимопонимания и партнерства, стать поворотным моментом в углублении регионального сотрудничества.



Масштабная трансформация мирового порядка, угрозы фрагментации глобальной экономики и обостряющиеся проблемы изменения климата, продовольственной и энергетической безопасности усилили наше стремление к консолидации.



Все это требует от стран Центральной Азии еще большей сплоченности и согласованных действий. Именно поэтому укрепление нашего сотрудничества сегодня - не просто политическая цель, а стратегическая необходимость. Центральная Азия стала зоной стабильности и созидания, примером того, как широкая региональная взаимосвязанность служит прочной основой для устойчивого развития и безопасности.



Поворотным моментом в истории регионального взаимодействия стал 2017 год, когда был инициирован формат Консультативных встреч. Впервые за многие годы лидеры региона начали системный и регулярный диалог без внешнего посредничества, что стало символом нового политического мышления - доверительного, открытого и основанного на осознании общих интересов. Именно благодаря диалогу в рамках Консультативных встреч удалось снять целый ряд застарелых противоречий и перейти от недоверия к реальному сотрудничеству.



Одно из важнейших достижений нового этапа регионального взаимодействия - окончательное урегулирование пограничных вопросов. То, что еще недавно казалось невозможным, сегодня стало реальностью. Границы, некогда разделявшие нас, превратились в мосты дружбы и сотрудничества. Историческое значение имеет подписание в марте 2025 года Договора о стыке границ трех государств и Худжандской декларации между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Это событие по праву можно назвать эпохальным.



Впервые за всю историю независимости стран региона весь периметр взаимных границ был юридически оформлен, поставлена точка в вопросе, который десятилетиями служил источником напряженности.



Состоявшийся в октябре Ферганский форум мира стал наглядным свидетельством взаимного стремления наших стран к укреплению мира и согласия в Ферганской долине, отражением созидательных процессов, происходящих в Центральной Азии.



В водно-энергетической сфере, которая раньше была причиной острых разногласий и конфликтов, также происходят принципиальные позитивные сдвиги. Ярким свидетельством братского взаимодействия является соглашение между Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном о совместной реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1, открывающее новую страницу в совместном использовании водно-энергетических ресурсов региона.



Примером разумного компромисса стала договоренность между Ташкентом и Бишкеком о совместном использовании родника Чашма.



Продвигается сотрудничество по строительству Яванской и Фандарьинской ГЭС на реке Зарафшан при участии Узбекистана и Таджикистана, достигнуты договоренности между Узбекистаном, Таджикистаном и Казахстаном о согласованном режиме работы водохранилища Бахри Точик в вегетационный период.



С Туркменистаном в рамках межправительственного соглашения достигнута договоренность о рациональном использовании водных ресурсов Амударьи, что улучшит совместное управление водными ресурсами, одновременно снизив риск экологических проблем.



Все это формирует новый дух партнерства - основанный на доверии, взаимной выгоде и справедливом подходе к общим ресурсам. Такие проекты создают новые возможности для поддержки экономической активности населения и укрепления энергетической безопасности региона.



Одновременно происходят серьезные изменения в сфере приграничных процедур и гуманитарных контактов. С сентября 2023 года граждане Узбекистана и Кыргызстана свободно перемещаются через границу по ID-картам, что стало важным шагом на пути к формированию зоны свободного передвижения людей. Аналогичные соглашения прорабатываются с Казахстаном и Таджикистаном. Расширяются связи между регионами, растет объем приграничной торговли, укрепляются гуманитарные и культурные контакты.



Не менее значимыми являются шаги по институциональному оформлению сотрудничества. Важное значение в этом контексте имела пятая Консультативная встреча, состоявшаяся в Душанбе в 2023 году.



На ней было принято решение об учреждении Совета национальных координаторов как постоянного механизма для подготовки и реализации договоренностей глав государств. Запуск этого механизма позволил придать формату системность и обеспечить преемственность в выполнении совместных инициатив. Также налажен межпарламентский диалог и регулярные встречи на уровне секретарей Советов безопасности.



Дальнейшему укреплению договорно-правовой базы способствовало подписание по итогам Чолпон-Атинской встречи лидеров в 2022 году Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, который закрепил принципы суверенного равенства, взаимной поддержки и совместной ответственности за будущее региона. В 2025 году к этому документу присоединился Таджикистан, что стало важным шагом на пути укрепления регионального единства. Мы приветствуем это решение и ожидаем в ближайшей перспективе завершение подписания договора всеми государствами региона, что позволит окончательно закрепить дух взаимного доверия, добрососедства и стратегического партнерства в Центральной Азии.



В 2022 году главами государств была также утверждена Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов, задавшая рамки координации между странами региона на международных площадках, включая форматы "Центральная Азия плюс".



Важным программным документом стала Концепция развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040", принятая в 2024 году на саммите в Астане. Она определила долгосрочные приоритеты сотрудничества, направленного на обеспечение региональной безопасности и развитие наших стран.



Выстраивая таким образом архитектуру многопланового взаимодействия, мы открыли колоссальные источники роста.



Усилиями государств формируется новая экономическая реальность региона. За последние восемь лет совокупный ВВП стран Центральной Азии вырос почти в два с половиной раза и достиг 520 миллиардов долларов, объем внешней торговли увеличился более чем вдвое - до 253 миллиардов долларов. При этом взаимная торговля между странами региона выросла в два раза, достигнув около 11 миллиардов долларов, а взаимные инвестиции - в 5,6 раза. Если говорить только о нашей стране, то товарооборот Узбекистана со странами региона увеличился в три раза - с 2,4 миллиарда долларов в 2016 году до 7,2 миллиарда долларов в 2024 году, число совместных предприятий превысило 1 800.



В промышленности Центральная Азия демонстрирует устойчивый рост на уровне около 6 процентов в год, что вдвое выше среднемировых темпов. Этот успех связан с формированием новых форм производственной кооперации - созданием совместных инвестиционных фондов (в том числе узбекско-кыргызского, узбекско-таджикского и казахстанско-кыргызского), реализацией проектов в автомобилестроении, электротехнике, текстильной промышленности, сельском хозяйстве. Важным инструментом сотрудничества становится утвержденный странами региона План действий по развитию промышленной кооперации на 2025-2027 годы. Активно развиваются зоны приграничной торговли и международные центры промкооперации, способствующие росту малого и среднего бизнеса.



В гуманитарной сфере за эти годы налаживаются прочные контакты между людьми. Учреждены Диалог женщин-лидеров стран Центральной Азии и Платформа молодежи региона, с 2022 года проходят форумы ректоров и ученых, регулярными стали взаимные годы культуры, выставки, концерты и спортивные мероприятия.



Самое главное - наши братские народы ощущают все происходящие положительные изменения в своей повседневной жизни. Открытие новых пунктов пропуска, запуск авиа-, железнодорожных и автобусных маршрутов позволили кратно увеличить количество взаимных поездок и расширить культурно-гуманитарные связи. Доля внутрирегионального туризма в общих туристских потоках стран региона превысила 80 процентов.



То, что еще недавно казалось мечтой - свободное передвижение, взаимное уважение, чувство близости и доверия, - становится реальностью.



Постепенно рождается то, что можно назвать новой региональной идентичностью Центральной Азии.



Она основывается на признании существующих различий и в то же время на глубоком осознании исторического родства, культурной общности и взаимозависимости судеб наших народов. Формируется чувство принадлежности к единому региональному пространству, где соседство - это не вызов, а возможность, где успех одного становится общим достижением.



Именно этот новый дух доверия, взаимопонимания и общего будущего сегодня является главной опорой для дальнейшего укрепления региональной консолидации - запуска Центральноазиатского процесса совместного строительства устойчиво взаимосвязанной, процветающей Центральной Азии.



Причем необходимо отметить, что каждое государство Центральной Азии вносит ощутимый вклад в обеспечение стабильности и процветание нашего региона, направляя усилия на развитие экономики, укрепление доверия и расширение регионального сотрудничества.



Казахстан активно развивает транспортные коридоры, модернизирует пограничные пункты, снимает торговые барьеры и реализует проекты культурно-гуманитарного обмена. Кыргызстан и Таджикистан последовательно сотрудничают по вопросам, связанным с таянием ледников, реализуют проекты по модернизации энергосистем и развитию транспортной взаимосвязанности. Туркменистан выдвигает важные инициативы по укреплению мира и доверия, наращиванию транспортно-транзитного потенциала региона, принятию программы ООН по бассейну Арала и климатическим технологиям.



Наши практические действия, ответственность за будущее и приверженность принципам добрососедства, дружбы и взаимной выгоды убедительно доказали: Новая Центральная Азия выбирает путь мира, устойчивого развития и созидательного партнерства. Образно говоря, мы не строим стены, мы возводим мосты.



Благодаря прогрессу в региональной консолидации в настоящее время Центральная Азия утвердилась как самостоятельный и ответственный участник международных отношений, имеющий ясное видение своих интересов и путей развития.



Форматы сотрудничества "Центральная Азия плюс" стали отражением возросшей международной правовой субъектности региона и признанием его роли как важного центра устойчивости и развития.



Если ранее взаимодействие внешних партнеров строилось преимущественно на двусторонней основе, то сегодня ведущие государства и объединения мира выстраивают отношения с Центральной Азией как с целостным региональным партнером.



Это выводит сотрудничество региона с другими игроками на новый уровень: когда Центральная Азия говорит с внешними партнерами как единый субъект международных отношений, ее голос звучит более громко и уверенно. Наша позиция становится более весомой, мы можем эффективнее решать задачи по привлечению инвестиций, усилению сотрудничества с другими странами по всем направлениям.



Наша открытость, предсказуемость и настрой на диалог стали основой для нового восприятия Центральной Азии на международной арене.



На данный момент действует более десяти форматов "Центральная Азия плюс", соединяющих Центральную Азию с ведущими государствами и объединениями мира. Только в текущем году прошли саммиты "ЦА - ЕС", "ЦА - Китай", "ЦА - Россия" и "ЦА - США", что подтверждает растущую динамику и стратегическое значение региона в глобальной политике.



Все больше диалогов "Центральная Азия плюс" выходит на уровень глав государств, что свидетельствует о повышении их практической значимости и политического веса.



В ряде форматов создаются рабочие группы и секретариаты для выработки конкретных проектов в сферах энергетики, транспорта, зеленой экономики и цифровизации.



Укрепление региональной устойчивости невозможно без решения вопросов, связанных с Афганистаном. Эта страна является не периферией, а естественной частью нашего общего региона. От восстановления и развития Афганистана во многом зависит прочность мира и стабильности во всей Центральной Азии.



Многострадальный народ Афганистана продолжает жить в условиях глубокого гуманитарного кризиса. В этой связи страны региона исходят из необходимости последовательного вовлечения Афганистана в региональные и международные процессы, что будет способствовать развитию страны и укреплению стабильности в нашем обширном регионе.



Ключевое значение имеет строительство Трансафганской железной дороги, которая должна стать связующим звеном между Центральной и Южной Азией. Реализация этого проекта создаст новые возможности для торговли, инвестиций и транспортной взаимосвязанности, а также послужит основой для экономического возрождения Афганистана.



Наряду с этим продолжается работа по оказанию гуманитарной и образовательной поддержки афганскому народу, развитию энергетического сотрудничества и подготовке специалистов для ключевых отраслей экономики.



Афганистан должен стать частью общего пространства мира и безопасности, сотрудничества и развития, что отвечает интересам всех стран региона и способствует формированию устойчивого пояса стабильности на южных рубежах Центральной Азии.



Как уже было сказано, сегодня Центральная Азия вступает в новую фазу своего динамичного развития. Мы переходим от решения двусторонних вопросов к совместной выработке ответов на ключевые региональные вызовы - изменение климата, энергетический переход, обеспечение водной и продовольственной безопасности, развитие цифровых технологий. Перед нашими странами открываются новые горизонты сотрудничества, основанные на общей ответственности, взаимном доверии и согласованном видении будущего.



В этой связи необходим наш коллективный ответ на фундаментальный по своему значению вопрос: каким образом будет развиваться Центральная Азия в ближайшие десятилетия?



Население нашего региона уже составляет более 80 миллионов человек и, согласно прогнозам ООН, к 2050 году превысит 100 миллионов. Центральная Азия также является одним из самых молодых регионов мира, где средний возраст населения составляет всего 29 лет.



Перед нами стоит задача превратить этот демографический ресурс в мощный фактор прогресса и инноваций, создать условия для раскрытия талантов и возможностей нашей молодежи.



При этом важно подчеркнуть взвешенный подход наших стран, который заключается в том, что развитие взаимодействия должно происходить на прочной основе суверенитета, равноправия и невмешательства во внутренние дела. Никто не должен навязывать странам региона чужие модели или создавать наднациональные структуры.



Сотрудничество в Центральной Азии должно оставаться добровольным, прагматичным и ориентированным на реальные результаты, приносящие пользу народам наших стран.



На данном этапе перед нами стоят ключевые задачи, от решения которых зависит устойчивость и динамика развития региона.



Во-первых, необходимо продолжить углубление регионального взаимодействия - укреплять существующие механизмы, придавая им устойчивость и практическое содержание. В конечном счете без эффективных региональных институтов невозможно обеспечить системное развитие сотрудничества и качественную реализацию принимаемых совместных решений.



Во-вторых, в сфере безопасности наша цель - формирование общего потенциала противодействия вызовам и угрозам. Следует продолжить регулярные встречи секретарей Советов безопасности, руководителей спецслужб, оборонных и правоохранительных органов. Принцип "неделимости безопасности" должен оставаться основополагающим. При этом региональное сотрудничество должно органично сочетаться с действующими международными механизмами, формируя собственный потенциал укрепления стабильности и противодействия широкому спектру угроз безопасности стран и региона в целом.



В-третьих, в экономической сфере важно развивать внутрирегиональную торговлю, упрощать процедуры пересечения границ и создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций. Необходимо активнее продвигать промышленную кооперацию, формировать региональные и межрегиональные цепочки поставок, развивать зоны приграничной торговли, расширять сеть транспортных и экономических коридоров, продвигать совместные проекты в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства и цифровой экономики.



Особое внимание нам нужно уделять экологическому измерению сотрудничества - адаптации к изменению климата, совместным усилиям по сохранению трансграничных водных ресурсов и биологического разнообразия, переходу к зеленой энергетике и низкоуглеродным технологиям.



Центральная Азия способна и должна стать регионом устойчивого экологического развития и примером ответственного отношения к окружающей среде.



В-четвертых, приоритетным направлением остается гуманитарное сотрудничество. Центральной задачей является развитие человеческого капитала, укрепление образовательных, научных и культурных связей. Создание общего информационного пространства, повышение качества образования, здравоохранения и в целом развитие социальной сферы, в том числе туризма и совместных молодежных программ, - все это напрямую способствует укреплению взаимопонимания между народами. Особое значение приобретает формирование региональной идентичности, основанной на общих ценностях, культурной близости и совместном стремлении к процветанию.



В-пятых, важным направлением является выработка согласованных подходов стран Центральной Азии во внешней политике. В условиях растущей геополитической турбулентности и усиления конкуренции мировых центров силы координация позиций государств региона на международной арене становится фактором устойчивости и защиты общих интересов. На этой основе необходимо продолжить дальнейшее развитие форматов "Центральная Азия плюс", которые доказали свою эффективность в налаживании прагматичных связей с ключевыми партнерами.



На данном этапе стратегической задачей становится развитие региональной координации и выработки согласованных приоритетов и позиций по вопросам сотрудничества с внешними партнерами в форматах "Центральная Азия плюс" и на других международных площадках. Только таким образом мы сможем наполнить наше взаимодействие с ведущими странами и объединениями мира конкретными проектами, способствующими экономическому и технологическому росту, устойчивости наших стран и всего региона.



Для Узбекистана развитие регионального сотрудничества - это не тактический выбор, а осознанная стратегическая линия, вытекающая из понимания нашей общей ответственности за будущее Центральной Азии.



Мы убеждены, что в эпоху глобальной неопределенности добрососедство, сплоченность и взаимная поддержка - это главный ресурс Центральной Азии. Общие вызовы безопасности и задачи развития, с которыми странам региона в одиночку будет трудно справиться, могут успешно решаться совместными усилиями. Укрепление доверия и партнерства отвечает интересам миллионов людей, связывающих свое будущее с миром, стабильностью и развитием нашего общего родного края - Центральной Азии.



Сегодня мы закладываем прочный фундамент Новой Центральной Азии - сильного, стабильного и процветающего региона.



Происходящие в нашем регионе процессы - осознанный и необратимый выбор. Этот путь требует от нас не только совместных усилий, но и готовности взять на себя ответственность за наше общее будущее.



Объединяя наши силы и возможности, мы решаем общие задачи, а также предлагаем международному сообществу нашу проверенную временем и жизнью собственную модель мирного и созидательного сотрудничества - модель, основанную на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. И сегодня как никогда важно сохранить этот исторический импульс, укрепляя то, что сделает Центральную Азию единым пространством мира, благополучия и процветания для всех наций и народов, живущих в нашем обширном регионе. Источник - President.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763046540





