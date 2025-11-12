Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента

19:13 13.11.2025

"Какой актер погибает", или Жалкое подобие Нерона

Бывший комедиант не может обойтись без постановочных сцен



12.11.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО



Чем только ни пытается хунта Зеленского отвлечь украинцев от потерь под Покровском. И актрису Анджелину Джоли в Херсон привезли. Не совсем хорошая история с ее водителем приключилась, но ведь приехала всем известная "Лара Крофт", не побоялась (отработать гонорар). Но этого киевскому режиму показалось мало.



И вот 8 ноября "неизвестные" обстреляли автомобиль из кортежа Елены Зеленской. Всего несколько повреждений кузова автомобиля, но все заговорили о покушении на первую леди, которая, можно сказать, едва избежала гибели. И кто бы носил тогда ее наряды от-кутюр и ювелирные украшения, купленные во время поездок в Париж и Нью-Йорк?



По словам российского военкора Юрия Котенка, история с обстрелом – это "веселая выдумка пабликов", которая выглядела как попытка киевского режима создать образ "мученицы", чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию в странах Запада. Да и украинцам показали, что не только они страдают от войны, но и власть имущие под Богом ходят (точнее ездят). Однако бывший депутат Спиридон Килинкаров откровенно назвал семейку Зеленских клоунами.



