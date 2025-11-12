|Бывших комедиантов не бывает. Неистребимое желание смешить публику даже играя роль президента
19:13 13.11.2025
"Какой актер погибает", или Жалкое подобие Нерона
Бывший комедиант не может обойтись без постановочных сцен
12.11.2025 | Дмитрий ШЕВЧЕНКО
Чем только ни пытается хунта Зеленского отвлечь украинцев от потерь под Покровском. И актрису Анджелину Джоли в Херсон привезли. Не совсем хорошая история с ее водителем приключилась, но ведь приехала всем известная "Лара Крофт", не побоялась (отработать гонорар). Но этого киевскому режиму показалось мало.
И вот 8 ноября "неизвестные" обстреляли автомобиль из кортежа Елены Зеленской. Всего несколько повреждений кузова автомобиля, но все заговорили о покушении на первую леди, которая, можно сказать, едва избежала гибели. И кто бы носил тогда ее наряды от-кутюр и ювелирные украшения, купленные во время поездок в Париж и Нью-Йорк?
По словам российского военкора Юрия Котенка, история с обстрелом – это "веселая выдумка пабликов", которая выглядела как попытка киевского режима создать образ "мученицы", чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию в странах Запада. Да и украинцам показали, что не только они страдают от войны, но и власть имущие под Богом ходят (точнее ездят). Однако бывший депутат Спиридон Килинкаров откровенно назвал семейку Зеленских клоунами.
С учетом скандалов вокруг баснословно дорогих покупок Елены Зеленской за границей и трат на ее поездки в Швейцарию и Австрию информация о "покушении" могла быть призвана снять напряжение в обществе и ненависть к чете Зеленских.
Но и этих "страданий" явно было недостаточно, чтобы убедить украинцев, сидящих в своих домах большую часть суток в полной темноте (да еще без постоянной пропаганды телемарафона). Ведь власть за прошлые годы успела себе установить полученные от западных стран электрогенераторы, поэтому не чувствует проблем от наступившего блэкаута.
Тогда появился явно постановочный отрывок видео из интервью Зеленского изданию Guardian, во время которого несколько раз пропадал свет в Мариинском дворце, где оно снималось. Представляете, большой разукрашенный позолотой и ярко освещенный дворцовый зал, который неожиданно несколько раз погружается во тьму из-за перебоев с электроэнергией. И спокойное лицо Зеленского, словно ожидающего этого момента, но попытавшегося сделать вид, что это его обычная жизненная ситуация.
Как говорил Станиславский: "Не верю!" Да и все это поняли аналогично. Посол МИД РФ по особым поручениям, занимающийся вопросами преступлений киевского режима, Родион Мирошник так описал эту сцену: "Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?!"
При этом любой объект, использующийся Зеленским в Киеве, имеет двойное, а то и тройное подключение к электросетям, а также свои автономные генераторы, чтобы даже не заметить перехода с одного источника электропитания на другой. Свет мог даже не мигнуть. А тут такое впечатление, что за дверью зала стоял охранник, который по сигналу выключал пробки, а через несколько секунд включал их опять.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник не исключил, что сам Зеленский спокойно мог придумать сценку с выключением света "вполне в стиле "95-го квартала"", которыми он ранее веселил украинцев и россиян во время своей актерской карьеры. По его словам, Зеленский импровизатор и может подойти к ситуации "творчески", поэтому и одобрил идею, что на определенном этапе интервью будет выключен свет.
Самое интересное, что когда-то Царский, а ныне Мариинский дворец был построен еще в 1752 году при той самой Российской империи, прославление которой сейчас категорически запрещают на Украине. Электричество во дворец также провела царская власть России еще в 1906-1907 годах. А сейчас киевский режим устраивает показные отключения света.
Хотя на самом деле проблемы с электричеством на Украине только нарастают. Последняя российская атака на объекты энергосистемы привела к потере не менее 1 гигаватта генерации при среднемесячной выработке чуть более 4 гигаватт. Один из представителей украинского энергосектора заявил: "Морозов еще нет, а генерации уже не хватает. В будущем это будет только сложнее. Если мы переживем зиму в два этапа отключений – это будет огромный успех".
Причем проблема даже не в выработке электроэнергии, а в поддержании стабильности энергосистемы, без которой украинские АЭС будут автоматически работать вхолостую, как это сейчас происходит на Запорожской АЭС. С уничтоженными подстанциями, соединяющими АЭС с энергосистемой, дефицит электроэнергии станет постоянным явлением на Украине.
Возможно, работу какой-то части генерирующих мощностей получится возобновить. Но только в случае отсутствия новых повреждений. Сомневаюсь, что ВС РФ будут сидеть и ждать, пока Киев отремонтирует энергосистему. С учетом того, что она также питает предприятия украинского ВПК, продолжающие производить оружие и собирать беспилотники, чтобы отправить их взрывать российские регионы.
Самое интересное, что сцена с выключением света на несколько секунд может сыграть в первую очередь против Зеленского. Для иностранной аудитории это не сигнал о том, что все настолько плохо, что даже в президентской резиденции выключают свет, и поэтому надо увеличить помощь бедным украинцам и ее стойкому "лидеру".
Как раз наоборот, сценка во время интервью – это иллюстрация того, что свет пропадает буквально на секунды, а значит особых проблем-то и нет. Вот если бы все интервью было записано при свечах на мобильный телефон, вот тогда это бы могло впечатлить западных граждан. Но не тех европейцев, кто экономит на электричестве и отоплении из-за отказа их руководства закупать дешевый российский газ.
Для обычных украинцев такая ситуация тоже не вызывает ни сочувствия, ни ощущения "единства страны" в борьбе с наступившими трудностями. Эффект будет прямо противоположным: видно, что власть вообще не ощущает перебоев в поставках электроэнергии. Максимум, с чем она сталкивается, это выключения света на несколько секунд, пока не запустятся автономные генераторы.
Бывший депутат Артем Дмитрук назвал эту сценку "манипуляцией, сыгранной на народной боли" и подчеркнул: "Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое".
Пятнадцать лет назад, высмеивая президентство Ющенко, пришедшего к власти после "оранжевой революции" 2004 года, комедиант Зеленский спел практически пророческую песню. В ее припеве он открыто пообещал гражданам Украины: "Все будет плохо, всеобщий кирдык, все будет тухес, всем будет капец".
Если кто-то не понял используемое евреем Зеленским слово "тухес", то в культурном переводе с идиша – это "задница", но обычно используют ее более разговорное значение.
В итоге пытающийся выглядеть "стойким лидером", который вместе со всеми украинцами страдает от российских атак, пока его жена уходит от пуль засланных "москалей", Зеленский показал себя жалким актеришкой, который даже не может достойно играть роль президента.