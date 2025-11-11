 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 13.11.2025
Тигры разума, или Старший друг лучше новых двух. Андрей Колесников о встрече президентов России и Казахстана
22:04 13.11.2025

Старший друг лучше новых двух
Это выяснилось поздним вечером в Кремле на встрече Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева
11.11.2025, 22:36

11 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который хотел поговорить с ним как со "старшим товарищем". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что у него это непременно получится.

Накануне встречи с Владимиром Путиным Касым-Жомарт Токаев встречался, как известно, с Дональдом Трампом. И встреча удалась, прежде всего для Дональда Трампа. Президент Казахстана называл его так, как президенту США хотелось бы в самых смелых снах: и президентом мира, остановившим восемь войн (причем до конца не ясно: "мира" в смысле планеты или "мира" в смысле прекращения огня; но подходило и то, и другое), и вообще:

- Вы - великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю,- молвил президент Казахстана.- Поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам!

Да, он знал, как обращаться к Дональду Трампу, чтобы быть понятым (а не понятым).

И Касым-Жомарт Токаев говорил неторопливо и с чувством, и видно было - искренне:

- Я убежден, что ваша мудрая и смелая политика нуждается в решительной поддержке во всем мире. Под вашим руководством Америка вступает в новый золотой век! Я высоко оцениваю ваше дальновидное видение того, как снова сделать Америку великой! Это вдохновляет меня на реализацию целенаправленной стратегии построения справедливого и сильного Казахстана на основе моей концепции, закона и порядка!

Но все-таки, надо отдать должное, концепция была его.

Без сомнения, Дональд Трамп расчувствовался. Такие слова Касым-Жомарт Токаев не адресовал, наверное, никому. Про Владимира Путина он так, наверное, только думает. Но зная, что российский президент не любит, когда про него так выражаются (думать можно), и не выражается.

Между тем на встрече с Касым-Жомартом Токаевым на стороне Владимира Путина были другие аргументы. Например, он мог посвятить президенту Казахстана не один день, а два. И не в компании среднеазиатских лидеров, а один на один.

Плюс Владимир Путин мог пойти с ним в Большой театр, например. А Дональд Трамп не мог.



И Дональд Трамп просто не догадался, например, встретить самолет казахстанского президента в своем небе красивыми истребителями, а Владимир Путин догадался: Касым-Жомарта Токаева в российском небе сопровождали два истребителя Су-35.

И Денис Мантуров, первый вице-премьер России, не смог бы встретить президента Казахстана на военной базе Эндрюс. Просто нереально. Даже мечтать не стоит. А во Внуково-2 именно он ведь и встретил.

Пока в Представительский кабинет Кремля не зашли президенты России и Казахстана, я спросил у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, знаком ли он с приветствием Касым-Жомарта Токаева Дональду Трампу в Белом доме.

- Конечно,- кивнул он.- А что странного?

- Ничего,- пожал я плечами.- Просто как-то уж очень искренне.

- Ну что вы,- возразил господин Песков.- Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить.

Он не ограничился этим замечанием.

- А разве мы,- напомнил он,- в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов.

- Лет через 20, когда откроют стенограммы…- предположил я.

- Да нет,- покачал головой Дмитрий Песков,- и в открытой части.

Видимо, речь все это время шла о простой человеческой вежливости.

Тут поступила наконец команда: готовность номер один.

В это время президент Казахстана уже некоторое время стоял в коридоре. С другой стороны к Представительскому кабинету подошел и Владимир Путин.

Я, правда, успел еще поинтересоваться у Дмитрия Пескова, почему теперь главы государств, совершая государственные визиты, не посещают в обязательном порядке, как раньше, еще один город, а довольствуются Большим театром.

- А времени ни у кого нет,- пояснил он.- Невероятно стремительно бежит время! Вы даже не представляете.

Да, лучше было даже не думать об этом…

Наконец Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сошлись в Представительском кабинете, а вернее, встретились.

- Конечно, мы с вами в постоянном контакте находимся, но все-таки такие протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях,- произнес Владимир Путин, имея в виду государственность визита.

Сейчас-то, поздним вечером в Кремле, они как раз могли поговорить не для протокола. Завтра им здороваться как ни в чем не бывало как в первый раз и участвовать в церемонии встречи друг с другом. И все снова будет очень искренне.

Но все, что стоило обсудить, они обсудят сегодня. И этого Дональд Трамп тоже не смог бы пообещать Касым-Жомарту Токаеву.

Что ж, у президента Казахстана нашлись особенные слова и для президента России. Да он их, кажется, и не выбирал:

- Я действительно тоже рад вас видеть и хотел бы прежде всего выразить сердечную благодарность за исключительно теплый прием. Буквально с первых минут в Москве, на этой священной земле!..

Про вашингтонскую землю нечто в этом роде прозвучало бы неубедительно. А так - просто исчерпывающе.

- Вот только что было сказано о протокольных аспектах,- продолжил Касым-Жомарт Токаев.- Действительно, с этой точки зрения, безусловно, то, что я увидел, то, что я ощутил, меня буквально сильно поразило, обрадовало!

Это про истребители, конечно.

Тут я подумал, что ведь и в Анкоридже были истребители. Правда, они встречали президента России на земле. На священной земле Аляски.

- Нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе,- добавил господин Токаев.- Каких-либо серьезных проблем между нашими государствами не существует… Если они появляются, что является естественным, то они снимаются усилиями прежде всего глав государств и, конечно же, правительств… У меня есть некоторые соображения, наблюдения (а это, видимо, про встречу с президентом США.- А. К.), которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем.

"Младший товарищ" производил впечатление, в том числе этими словами, но все-таки "старшим братом" остается Александр Лукашенко. Там уже кровное родство.

- У нас две части,- говорил Владимир Путин, делая знак Дмитрию Пескову насчет того, что журналисты могут считать свою миссию в Представительском кабинете исчерпанной.- У нас две части. Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе - там посидим, чайку попьем, кофейку.

В кремлевскую, видимо, квартиру, туда, где уже чайничали с Си Цзиньпином.

На ночь-то какой кофеек. Кефир там есть, мы знаем.

Андрей Колесников

***

Тигры разума
Как встретились президенты России и Казахстана
12.11.2025, 22:21

12 ноября президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, как наблюдал специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, стал всеобъемлющим стратегическим партнером Владимиру Путину, а также окончательно договорился с ним о строительстве АЭС и о поставке в Казахстан долгожданных амурских тигров.

После недолгого расставания Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев снова встретились в Кремле. На этот раз церемония была официальной, и даже можно сказать - беспрецедентно официальной. Достаточно сказать, что делегации двух стран были настолько велики, что им не хватило красной ковровой дорожки в половину длины Георгиевского зала, какой всем до сих пор хватало всегда, а теперь части казахстанских переговорщиков пришлось зайти в торец зала и выйти, так сказать, в тыл двум президентам.

В составе делегаций были непростые переговорщики. Так, присутствовали глава "Роснефти" Игорь Сечин и основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, которые были интересны хотя бы огромным количеством слухов вокруг них на фоне новых американских санкций. Впрочем, их интересы в Казахстане, видимо, не пострадают, а наоборот: оба обсуждали с казахстанскими коллегами нечто перспективное (не продажу ли зарубежных активов?), а с журналистами благоразумно не вступали ни в ближний, ни в дальний контакт.

Живее других интересовался происходящим Олег Дерипаска: в какой-то момент он, в отличие от всех остальных,- раз уж фото- и видеожурналисты, стоя прямо напротив российской делегации, причем в преобладающем численном составе, безостановочно снимали его и коллег-переговорщиков,- решил ответить им тем же и расчехлил свой телефон в их сторону. То есть это выглядело как жесткая ответка.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин между тем, завидев, что притомившийся, видимо, глава ВТБ Андрей Костин благодушно присел на банкетку в зале, как на скамейку в парке, в ожидании начала торжественной церемонии, подошел к нему и погладил по голове. Не факт, что тот чем-то заслужил. Мог и просто погладить.

Президенты быстро прошли к центру зала с разных его сторон, заиграли гимны. Казахстанские министры, когда играл их гимн, держали руки вроде бы у сердец по примеру своего президента - а на самом деле некоторые почему-то заметно ниже, так что складывалось впечатление, что у них там что-то болит. И все они при этом пели.

Этого нельзя было сказать о российских переговорщиках. К сердцу руку не приложил никто, да и молчали почти все, за исключением, между прочим, того же Андрея Костина, который запел с первой ноты. Стоявший рядом с ним Олег Дерипаска, впрочем, видимо, не выдержал такого соседства, был захвачен энтузиазмом и также подхватил со второго куплета. Ведь и у стоявшего по другую руку от Андрея Костина гендиректора холдинга "Росхим" Эдуарда Давыдова тоже в конце концов сдали нервы, и он тоже вступил, хотя и на последних звуках музыки. Трио было бесподобным.

Telegram-каналы поспешили отметить, что среди членов делегаций снова не был замечен министр иностранных дел Сергей Лавров, однако вот как прокомментировали мне это событие информированные источники: "Своим согласованным уже дважды отсутствием Сергей Лавров продемонстрировал свое однозначное отношение к сплетникам. И нет, это не олимпийское спокойствие. Это спартаковский гол!"

Сразу после церемонии встречи и представления членов делегаций начались переговоры в узком составе, причем всем, кажется, было понятно, что все, о чем стоило поговорить, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили накануне вечером на квартире у президента России.

Но некоторые слова были сказаны и теперь.

- Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство,- говорил президент Казахстана.- В ходе нашего визита мы воочию убедились и видим, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала буквально мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия.

Как будто обычно бывает иначе.

Но были и более многозначительные заявления.

- Для нас государственный визит в Российскую Федерацию - это, пожалуй, основное событие нынешнего года,- добавил Касым-Жомарт Токаев.

То есть он дал понять, а вернее, прямо сказал, что для него этот визит важнее только что состоявшейся встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

- Нет ни одной сферы,- говорил президент Казахстана,- где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество... Действительно стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами - это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества, и мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов.

Он, правда, как и накануне, предпочел оговориться:

- Да, действительно, иногда возникают разночтения, возникают вопросы, но без этого жизнь невозможна, и отрадно то, что находится решение всех вопросов, которые попадают в повестку дня рабочих встреч, переговоров. И мы с удовольствием констатируем, что каких-либо проблем в наших двусторонних взаимоотношениях не существует!

Кажется, это и называется "Не бросайте меня в терновый куст!". Не стоило убеждать в этом второй день подряд с такой энергией.

- Особо хотел бы отметить сотрудничество с Российской Федерацией в области атомной энергии,- продолжал президент Казахстана.- Мы близки к подписанию очень важных соглашений, которые откроют путь к строительству, к реальному строительству атомной станции в сотрудничестве с "Росатомом". Это действительно важное событие, прорывной проект.

Касым-Жомарт Токаев между тем увлекся рассуждением о пользе образования:

- Я вообще уделяю очень большое внимание образованию, поскольку считаю, что мы должны создать условия именно для молодежи наших государств, передать им эстафету в нужное время, эстафету дружбы, сотрудничества, чтобы они знали друг друга хорошо.

Видимо, Касым-Жомарт Токаев и в самом деле думает о том, кому передать эстафету.

Да и кто не думает?

- Мы, конечно же, как вы правильно заметили, начинали работать в условиях единого государства,- продолжал президент Казахстана,- единого политического, гуманитарного пространства. Но сейчас молодежь, которая на подходе, им по 30–35 лет, и они не застали того, единого государства... Наша задача состоит в том, чтобы передать эту эстафету, как я выразился, знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям между Казахстаном и Российской Федерацией в новой исторической, геополитической реальности. И наша молодежь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно!

Касым-Жомарт Токаев видел то, что временем закрыто. На самом деле он, кажется, говорил о том, что ведь имеет решающее значение. Он предлагал способ удержаться в орбите друг друга, и если это кому-нибудь нужно, то это способ.

Президент Казахстана предложил Владимиру Путину приехать в Астану с ответным визитом. Вот господин Трамп вряд ли приедет, а господин Путин уже собирается.

Переговоры в расширенном составе были еще короче, чем в узком (но длиннее, чем тост президента Казахстана потом, на обеде, когда он сказал, что Россия - "Богом данный сосед!..", так что померкли все-таки наконец его же слова в американском Белом доме о "президенте мира" Дональде Трампе)...

В Малахитовой гостиной пресс-конференция тоже оказалась не нужна: обошлись заявлением. Пока ждали, можно было осмотреться в поисках, к примеру, молодежи, но из молодежи замечен тут был только глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, который в какой-то момент, не уверенный, видимо, в своем личном ресурсе, попросил помощи у первого вице-премьера Дениса Мантурова ("Ну надо же решить!..") и уже вместе с ним подошел к двум очень уже не молодым казахстанским коллегам, с которыми все, похоже, сразу, впрочем, и решили.

Президенты и члены делегаций потом подписали много документов, и соглашение о всеобъемлющем партнерстве в том числе. И о том, что Казахстану будут переданы не только технологии ядерного цикла, а и амурские тигры из золотого российского запаса. Когда-то тигры то и дело, как известно, преступно пересекали границы соседствующих регионов двух стран (позже на стороне Казахстана они пропали - возможно, просто переметнулись), и видеоконференция этих регионов тоже состоялась в присутствии двух президентов.

Все уже знали, что вечером в Большом театре состоится гала-концерт. И споет им та самая Роза Рымбаева, из той самой страны, которой уже нет и которую не застала, как выразился Касым-Жомарт Токаев, молодежь, какой еще нет, и подпоют все участники концерта, которые есть.

Тут-то и выяснится, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире невозможно.

Андрей Колесников

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1763060640


